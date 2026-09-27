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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 settembre: la rassegna stampa di Sky TG24

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Sulle aperture dei giornali, il caro carburanti: senza sconto sulle accise, il diesel vola a fino a 2,5 euro.  Al momento, nessun operatore segue la mossa di Eni. Guerra in Iran, Trump dice no alla tregua di 7 giorni: nuovi raid dopo le elezioni di midterm? Il Papa a Parigi "raccoglie" 800mila persone sugli Champs-Elysées: "Non nascondete la fede" 

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