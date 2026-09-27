Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 settembre: la rassegna stampa di Sky TG24
Sulle aperture dei giornali, il caro carburanti: senza sconto sulle accise, il diesel vola a fino a 2,5 euro. Al momento, nessun operatore segue la mossa di Eni. Guerra in Iran, Trump dice no alla tregua di 7 giorni: nuovi raid dopo le elezioni di midterm? Il Papa a Parigi "raccoglie" 800mila persone sugli Champs-Elysées: "Non nascondete la fede"
- Iran, no di Trump alla tregua: il presidente americano pensa a nuovi raid dopo il voto e "ribattezza" la mappa di Hormuz con il suo nome. Nuovo balzo del gasolio, Eni potrebbe lasciare il tetto fino a fine anno. Siracusano, la foto taroccata diventa una caso: su Vannacci scoppia la bufera. Papa in Francia, sugli Champs-Elysées 800mila fedeli: alla messa del Pontefice anche Brigitte Macron e Marine Le Pen.
- Benzina, nuovo record: senza lo sconto sulle accise il prezzo dei carburanti è schizzato, portando il diesel fino a 2,5 euro. Nelle prossime ore scatta il piano Eni: il governo spera che le altre sigle si adeguino. La Lega: "Tassare chi non lo fa". Siracusano e la foto taroccata: "Vannacci vile, mi ha spogliata con l'Intelligenza artificiale". Ottocentomila persone per il Papa a Parigi: "Non nascondete la vostra fede".
- Sconti dimezzati, il diesel vola. Ma al momento nessun operatore segue la mossa di Eni sui prezzi. Il governo "chiede" ai petrolieri di aiutarlo. La Lega a Forza Italia: "Ora paghino le banche". Ponte sullo Stretto, l'ultimo guaio: il direttore tecnico si trasferisce all'Anas. Alta Velocità Trenitalia, prenotazioni a pagamento per gli abbonati. C'è l'agevolazione di 80 euro.
- Iran, Trump: niente tregua di 7 giorni. Sui carburanti pressing per seguire l'esempio Eni. Il governo ai petrolieri: abbassate i prezzi di benzina e diesel. Morte al Colosseo, indagato anche il cognato-collega: otto le persone sotto inchiesta, ieri record di presenze nel sito. Torino, festino fatale a casa della prof: confessa il killer, "eravamo drogati". Papa in Francia, in 800mila in piazza per Leone: "Non nascondete la fede".
- Siamo meglio di così: Mancini cerca la svolta. Gli errori del ct (e non solo): si aspettava di più dai big. Domani in Turchia si cambia con Frattesi e Bastoni, Romano talento da salvare. Parla il presidente dell'Uefa Ceferin: "Malagò dirigente serio, sul commissariamento siamo per l'autonomia delle federazioni. Euro 2032? L'ingerenza politica mina la nostra fiducia".
- No a Messi: la partita d'addio di Leo è un caso per tutta la Serie A. La Roma non vuole mandare Dybala e Molina a Baires. Da Lautaro a Paz, da Nico Gonzalez a Mastantuono: l'amichevole del 6 ottobre dell'Argentina con il Benin agita i nostri club. Clima elettrico a Trigoria: Balerdi, Soulé e Castro sono già in ritiro con Scaloni. Missione Milan: blindare Pavlovic: dialogo in corso per prolungare il contratto fino al 2031.
- Intervista ad Alajbegovic: "Scudetto, proviamoci. Juve grande e ambiziosa. Ho fatto la scelta migliore. Spalletti è un grande: mi sta aiutando a diventare un top player. E che energia i tifosi!". Lucio ora vuole provarlo da 10. Neto, oggi visite e firma. Alessio: "Nella mia vita ho imparato che la Juventus rinasce sempre". F1, Russell in volata vince a Baku: Kimi usa la testa e partito 16° risale al 5° posto senza correre rischi.
- La folla degli 800mila per il Papa a Parigi: oggi il Pontefice incontra le vittime degli abusi. L'Ue green scopre l'allarme gas: l'Unione ha scritto a tutti i suoi Paesi membri, chiedendo loro di mettere a punto misure per contenere la domanda di gas. E' necessario prepararsi con la massima urgenza per la stagione del riscaldamento. Vannacci e la foto taroccata di Siracusano: la sinistra si indigna per aiutarlo.
- La ricchezza finanziaria globale delle famiglie continua a crescere e per fine anno potrebbe toccare i 341mila miliardi di dollari, +8,2% sul 2025. Le masse gestite vengono indicate a 159mila miliardi (+15%). Un trend - per il rapporto annuale di Morgan Stanley e Oliver Wyman - previsto in crescita: per le masse gestite +9% l’anno a 247mila miliardi nel 2030 e per la ricchezza +6,6% annuo a 469mila miliardi. Risultati che tuttavia non sono il frutto di nuova raccolta, ma (fino all’80%) delle performance di Borse e dell’effetto cambi.
- Il Pd dei "ma-anche" tira giù i progressisti. Ipsos dà i dem al 19,5% e il M5s al 14,5%, mentre Vannacci si mangia Forza Italia e Lega. Gli esperti: "Pd senza segnali chiari di alternativa netta". Conte incontra i giovani e arruola veterani per le primarie. La destra del Pd: "Intoccabili le armi a Kiev". E Schlein teme De Luca neo-renziano. Dopo il Meloni&Eni Show, i carburanti tornano a salire: il calmiere non sfiora i mega-profitti.
- Vergogna Vannacci su Siracusano: il generale rilancia una foto in cui la sottosegretaria di Forza Italia è stata "spogliata" con l'Intelligenza artificiale. Centrodestra all'attacco, lui si difende: "L'immagine non è mia". Ma la propaganda social è la sua arma. Dopo la mossa di Eni sui carburanti, tutti si interrogano: un aiuto reale o solo uno spot? Trump ora prende tempo: bocciata la tregua con l'Iran: repubblicani contro il tycoon.
- Elly si è persa il Pd: i dem crollano nei sondaggi. Sono sotto il 20%, tornati ai livelli di Letta. E nel partito c'è chi sta organizzando per far cadere la leader alle primarie. Sinistra spompata: i progressisti attaccano Giorgia pure sul tetto al prezzo del carburante: "E' tardi e doveva pensarci il governo, non l'Eni". Ma la misura farà bene a tutti. Tajani strapazza i delinquenti: "Colpirne uno, educarne cento".
- Lezione di civiltà: storico discorso del premier Netanyahu all'Onu. "Vinceremo, non c'è altra scelta: salveremo noi l'Occidente", dice. Hillel Neuer: "Nazioni Unite da ribaltare, in mano ai regimi". L'Occidente, intanto, mette in scena il teatro dell'assurdo.
- I fronti dell'attacco all'Europa: una partita di baseball e il rischioso favore di Trump a Xi Jinping su Taiwan. Guardate la miniserie inglese "The Wargame": spiega la minaccia russa e quanto siamo poco pronti. Ceto medio e Cetto La Qualunque: i dati sul Fisco ci ricordano che la classe media è tartassata. Ma ogni volta che si tenta di tagliare le tasse sopra i 35mila euro annui scatta l'indignazione: "Niente regali ai ricchi". Storia di un cortocircuito e di come si può superare.
- Iran, Trump rifiuta la tregua: "Avanti con il blocco navale". Il regime chiedeva 7 giorni di stop. Il Wall Street Journal: "Nuovi raid dopo le elezioni". Altra grana per Netanyahu: "Fu avvisato dai servizi egiziani dell'attacco di Hamas". Il Papa sugli Champs-Elysées: Parigi (la laica) lo abbraccia, almeno 800mila i fedeli. Carburanti, il tetto ai prezzi diventa un test sulla Manovra: scontro Lega-Fi.
- L'onere delle armi: per Conte bisogna fermarsi subito, per la destra Pd è un punto non trattabile, Schlein si limita a evocare un accordo. Senza il tavolo del programma, il nodo del sostegno militare a Kiev resta solo tema di propaganda e tiene in ostaggio il campo largo. Trump straccia la proposta iraniana: niente accordo per riaprire lo Stretto di Hormuz, meglio tornare a bombardare dopo il voto di midterm.