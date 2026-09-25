Le prime pagine dei quotidiani del 25 settembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, spazio al decreto scuola approvato dal governo, con il tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi e il divieto di burqa e niqab. In primo piano anche l’incontro alla Casa Bianca tra Trump e Xi. “Siamo grandi amici, ci sono stati enormi progressi”, ha detto Trump. Spazio anche all’intervento di Netanyahu all’Assemblea generale dell’Onu. Al suo arrivo decine di diplomatici hanno lasciato l’aula
- L’apertura è dedicata al decreto scuola con il titolo “Stranieri in classe, via al decreto”. Meloni: “Evitiamo i ghetti a scuola”. L'opposizione va all'attacco: “Misure vergognose”. Al centro spazio all’incontro tra Trump e Xi con “Xi da Trump: coesistere in pace”. Sul fronte economico spazio al “Fisco, tutti i numeri: 25 milioni di italiani non pagano niente”. In taglio basso: “Via la kefiah, ora Albanese posa per le griffe”. In spalla l’inchiesta “La truffa del whatsapp a Fideuram: spariti 36 milioni”.
- L’apertura è dedicata al fisco con il titolo “Tasse, tutto il peso sulle spalle di pochi”. Al centro della prima pagina spazio al vertice tra Stati Uniti e Cina con “Xi da Trump, quasi amici divisi da Taiwan”. Sul decreto scuola: “Il governo vara il decreto scuola tetto agli stranieri ma non subito burqa vietato, multe ai genitori”. In taglio basso spazio all’Onu con “Netanyahu parla, l’aula Onu si svuota. Proteste pro Pal. Sarandon arrestata”.
- L’apertura è dedicata alla visita del presidente della Repubblica a Torino per la prima giornata di Terra Madre con “Mattarella elogia le diversità”. Spazio al decreto del governo con “Scuola, tetto per gli stranieri”, “Sì al decreto del governo: multe ai genitori che non parlano la lingua. Stretta su chi porta il burqa”. In spalla: “Netanyahu all’Onu e l’aula si svuota Sarandon arrestata durante le proteste”. Spazio anche alla guerra in Ucraina con “Attacchi coi droni. Il report e gli allarmi ma Crosetto frena”.
- L’apertura è dedicata al decreto scuola con “Studenti stranieri, arriva la stretta”. Al centro della prima pagina spazio al vertice tra Trump e Xi con “Dobbiamo coesistere”. In primo piano anche “Irpef, 24 milioni di italiani non pagano un euro di tasse”. In spalla spazio alla guerra in Ucraina con “La Cia: Mosca vuole colpire l’Italia. Roma: non ci sono pericoli imminenti”. Spazio anche all’inchiesta sul Colosseo con “La morte al Colosseo ecco i primi 7 indagati per omicidio colposo”.
- In apertura: “Irpef, flat tax per i giovani e cedolare sui negozi: la manovra fiscale parte da qui”. In taglio alto spazio al vertice tra Stati Uniti e Cina con “Trump e Xi estendono la tregua commerciale. Iran, pressing della Cina”. In primo piano: “Netanyahu all’Onu parla in una sala semivuota. Parolin: Tragedia Gaza”. In spalla spazio al decreto scuola con “Scuola: tetto del 30% agli stranieri Sanzioni fino a mille euro per burqa e niqab”. In taglio basso spazio all’economia con “Imprese, istituzioni e coesione per crescere dopo il Pnrr”.
- In apertura "Fatevi amare”. “La prima Italia di Mancini sfida il Belgio”. In taglio alto spazio all’intervista a Shevchenko con “Sheva 50: Formidabili gli anni al Milan. Ora faccio calcio sotto le bombe”. In taglio basso: “Inter i conti tornano La svolta di Oaktree”. Spazio anche al tennis con “Riparte Sinner Domenica sarà a Pechino”. Sulla Coppa America il titolo è “Vai Luna. Napoli alza le vele. Prime prove di Coppa America”.
- L’apertura è dedicata al decreto scuola con il titolo “La nostra scuola”. “Il Cdm cancella le classi-ghetto: tetto del 30% di stranieri in aula, divieto di burqa, corsi di italiano ai genitori e multe a chi non partecipa”. In taglio alto spazio al vertice tra Stati Uniti e Cina con “Trump e Xi, quasi amici. ‘Rischiamo di perdere tutti’” e a “Netanyahu contro l’Onu: ‘Genocidio? È una bugia’”. Spazio anche all’“Allarme Cia: ‘Mosca vuole colpire l’Italia’. Crosetto frena”.
- L’apertura è dedicata al decreto scuola con “Tetto agli studenti stranieri. Obblighi e multe ai genitori”. In taglio alto spazio alla Russia con “Droni russi, allarme Cia: ‘Possono colpire l’Italia’”. Al centro della prima pagina il vertice tra Stati Uniti e Cina con “Amici grandi”. Spazio anche al Fisco con “Nove milioni non pagano l’Irpef. Fisco, rebus tagli”. Spazio anche all’Onu con “Netanyahu all’Onu, delegati via dall’aula. ‘Codardi morali’. L’arresto di Sarandon”.
- L’apertura è dedicata alla legge elettorale con il titolo “O votate il Melonellum o andiamo tutti a casa”. “Perde pezzi e share. Fiducia separata dal voto sulla legge elettorale”. In taglio alto spazio alla Russia con “Droni russi in Europa. Ma è disinformazione”. Sul decreto scuola il quotidiano titola “Scuola, Mattarella svuota il decreto: maxi deroga e niente allontanamenti”. Spazio anche al vertice alla Casa Bianca con “Trump e Xi sulla IA Il cinese: Lasciamo controllo all’uomo”.
- L’apertura è dedicata ai rapporti tra Russia ed Europa con l’analisi “Capire il ricatto di Putin dall’Europa”. Spazio alla guerra in Ucraina con “Zelensky e Trump sulle note di Vivaldi”. Sul vertice tra Stati Uniti e Cina: “E’ bromance fra Trump e Xi”. Al centro della prima pagina spazio al premier israeliano all’Onu “Netanyahu all’Onu”, “Un isolato premier d'Israele ne ha per tutti al Palazzo di vetro, ‘barbari’ e ‘ipocriti’”. In spalla anche il decreto scuola con “La scuola di Meloni”.
- L’apertura è dedicata al decreto scuola con il titolo “Libro e moschetto”. Spazio al discorso del premier israeliano all’Onu con “Netanyahu, bugie per celare la crisi”. Sul vertice tra Stati Uniti e Cina: “Squilibrio nella grande guerra capitalista”. In taglio basso spazio alla Siria con “All’Onu al-Sharaa apre al dialogo. Bibi chiude”. Spazio anche alla Germania con “La lettera degli ebrei berlinesi per la Linke”.
- L’apertura è dedicata agli allarmi sulla Russia con “La guerra nell’aria”. “Scoop di El Mundo che cita fonti Cia: ‘Droni di Mosca pronti a colpire l'Europa’. Crosetto getta acqua sul fuoco”. In spalla spazio a “Xi-Trump, nodo Taiwan Cerniera democratica del primato libero”. Sul decreto scuola: “Tetto agli stranieri e multe per il burqa. Via libera del Cdm”. Spazio anche all’“Emergenza carceri. È l’ora dell’indulto responsabile”.
- L’apertura è dedicata al decreto scuola con “Lezioni d’italiano e multe ai burqa. Scuola, ecco il decretino di Meloni”. In spalla: “L’antisemitismo va combattuto Ma questa legge è liberticida”. Sul nucleare spazio al commento “Non crediamo alla favoletta sul nucleare”. Spazio anche al discorso di Netanyahu all’Onu con “Onu, Netanyahu fischiato e isolato E Trump alliscia Xi”. In taglio basso lo sport con “Volley, le ragioni di una sconfitta. Il nostro resta un movimento sano”.