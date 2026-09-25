Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 settembre: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
16 foto

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, spazio al decreto scuola approvato dal governo, con il tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi e il divieto di burqa e niqab. In primo piano anche l’incontro alla Casa Bianca tra Trump e Xi. “Siamo grandi amici, ci sono stati enormi progressi”, ha detto Trump. Spazio anche all’intervento di Netanyahu all’Assemblea generale dell’Onu. Al suo arrivo decine di diplomatici hanno lasciato l’aula

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Cronaca: Ultime Gallery

Le prime pagine dei quotidiani del 25 settembre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, spazio al decreto scuola approvato dal governo, con il...

6 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 settembre: rassegna stampa

Cronaca

I conflitti in Medio Oriente ed Ucraina al centro delle discussioni all'Assemblea dell'Onu, il...

16 foto

Morti lavoro, decessi in leggero calo. Tesoretto Inail vola: i dati

Cronaca

Secondo la relazione annuale dell'Istituto, nel 2025 i morti sul lavoro in Italia sono stati...

7 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 settembre: rassegna stampa

Cronaca

Il riferimento di Giorgia Meloni a Mattarella per difendere la proposta sul tetto degli stranieri...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 settembre: rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le dichiarazioni del presidente...

16 foto

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Scuola, come sarà stabilito il tetto per studenti stranieri in classe

    Cronaca

    Nel Consiglio dei ministri del 24 settembre è stato approvato il decreto scuola. Dodici articoli...

    Operaio morto al Colosseo, sette indagati per omicidio colposo

    Cronaca

    Fonti del ministero della Cultura fanno sapere che prima di disporre la riapertura al pubblico...

    Scomparsa Emanuela Orlandi, c'è una terza persona indagata

    Cronaca

    Si tratta di Gabriella Boggiani, l'ex amica di Marco Fassoni Accetti nota agli inquirenti per una...