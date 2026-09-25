Le prime pagine dei quotidiani del 25 settembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, spazio al decreto scuola approvato dal governo, con il tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi e il divieto di burqa e niqab. In primo piano anche l’incontro alla Casa Bianca tra Trump e Xi. “Siamo grandi amici, ci sono stati enormi progressi”, ha detto Trump. Spazio anche all’intervento di Netanyahu all’Assemblea generale dell’Onu. Al suo arrivo decine di diplomatici hanno lasciato l’aula