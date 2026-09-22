Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le dichiarazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla scuola in Italia: "No ai ghetti e aperta a tutti". Mentre il governo va avanti sul tetto agli studenti stranieri. Spazio anche al caso del 35enne di Cuneo che ha sparato e ucciso un ladro in fuga: "Ha sparato 13 colpi". Intanto, negli Usa i media in rivolta dopo il bando di Trump alla Cnn e a Politico