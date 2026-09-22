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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 settembre: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le dichiarazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla scuola in Italia: "No ai ghetti e aperta a tutti". Mentre il governo va avanti sul tetto agli studenti stranieri. Spazio anche al caso del 35enne di Cuneo che ha sparato e ucciso un ladro in fuga: "Ha sparato 13 colpi". Intanto, negli Usa i media in rivolta dopo il bando di Trump alla Cnn e a Politico

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