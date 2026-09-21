Diversi i temi in apertura sui giornali in edicola stamattina. In primo piano la proposta della premier Meloni di imporre un tetto agli stranieri in classe. La replica dei presidi: norma inapplicabile, non possiamo cacciare i bambini. Grande spazio anche alle elezioni tedesche a Berlino e Meclemburgo. Avanzano AfD e sinistra, Merz: "Un disastro, ma non lascio". Sugli sportivi la giornata di campionato segnata dal ritorno alla vittoria di Juventus e Milan, che si riavvicinano alla vetta prima della sosta
- Aperture in ordine sparso sui quotidiani in edicola stamattina. Sul Corriere della Sera in primo piano la proposta della premier Meloni di un tetto agli stranieri in classe. Nella stretta sulla scuola pure lo stop al burqa. In evidenza anche le elezioni a Berlino e Meclemburgo. Avanzano AfD e sinistra, Merz: "Un disastro, ma non mi dimetto". Cuneo, spara ai ladri nel cortile di casa e ne uccide uno: indagato per omicidio.
- 'Scuola di propaganda' titola La Repubblica a proposito della nuova proposta lanciata da Meloni nella giornata di ieri. I presidi: norme inapplicabili, non possiamo cacciare i bambini. In Germania l'onda nera travolge Merz, Berlino alla sinistra radicale. Conte avvisa il Pd: un plebiscito 5s per il no alle armi in difesa di Kiev.
- La cronaca in primo piano sulla Stampa, con la tragedia in una casa di Cuneo dove un autotrasportatore ha sparato 12 colpi uccidendo uno dei ladri che stavano forzando la porta della sua abitazione. È indagato per omicidio: "Sono disperato, farò la fine di Roggero". Taglio alto per il voto tedesco che boccia Merz: "Un disastro, ma resto". Exploit di AfD e Linke.
- Anche sul Messaggero in evidenza l'ipotesi di un tetto agli stranieri a scuola, con Meloni che promette "subito la stretta in Cdm". Schlein: "Giorgia insegue la remigrazione di Vannacci. E il generale: andava fatto prima. Taglio alto per il momento d'oro delle squadre romane, con Lazio e Roma appaiate in vetta alla classifica assieme all'Inter.
- Il lungo avvicinamento al voto e le prime promesse da campagna elettorale sul Fatto Quotidiano. Conte promette tabula rasa ribadendo di voler azzerare il riarmo e le leggi di Nordio. Meloni scimmiotta Vannacci. Schlein inizia a cedere: "Serve compromesso sulle armi all'Ucraina".
- Sulla Gazzetta dello Sport il ritorno a un successo convincente di Milan e Juventus, che vanno alla sosta rispettivamente a -2 e -3 dalla vetta. Sarri e l'Atalanta sconfitti allo Stadium e già indietro. Perde terreno anche il Como, sconfitto a sorpresa a Frosinone. Vergogna a Torino: la curva bianconera si gira di spalle durante il ricordo di Mazzola.
- Il riscatto dei bianconeri campeggia anche sulla prima del Corriere dello Sport: le reti di Conceicao e Bremer affossano l'Atalanta per una Juventus in crescita e che fa ben sperare Spalletti. Anche il Milan si risveglia: Pulisic, Rabiot e Moreira abbattono il Lecce.
- La Juve che si rilancia con la vittoria per 2-0 sull'Atalanta domina la prima di Tuttosport: a segno vanno Conceicao e Bremer, ma il migliore in campo è Kolo Muani che ringrazia tutti per il sostegno.
- Sul Giornale si parla di 'ombre russe sulle primarie'. Le idee politiche di Conte, si legge, più vicine a Mosca che a Kiev: per questo nel Pd si temono ingerenze straniere per la scelta del candidato premier nel Campo largo.
- Temi economici, come di consueto, sul Sole 24 Ore, con un focus su mutui e prestiti: alle famiglie servono in media 20 stipendi per ripagare i debiti. Patto fiscale, calcoli fatti in sei studi su 10.
- L'ipotesi di un tetto agli stranieri e il divieto imposto al burqa occupano il titolo principale anche della prima pagina di Libero. Di spalla la mossa di Salvini per blindare la Lega annunciata a Pontida. "Congresso a aottobre".
- Lo stesso tema in apertura anche sul Resto del Carlino, con le opposizioni che accusa la premier di inseguire Vannacci a destra. Presidi e pedagogisti: inapplicabile, gli alunni vanno accolti. Fotonotizia per il voto in Germania: il cancelliere Merz parla di disastro, ma non si dimette.
- Tetto agli stranieri a scuola ed elezioni in Germania sono anche i temi principali sulla prima del Mattino. Spazio pure alla giornata di campionato, col Napoli fermato a Firenze dai viola e Allegri che sferza i suoi chiedendo più cattiveria.