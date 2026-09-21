Diversi i temi in apertura sui giornali in edicola stamattina. In primo piano la proposta della premier Meloni di imporre un tetto agli stranieri in classe. La replica dei presidi: norma inapplicabile, non possiamo cacciare i bambini. Grande spazio anche alle elezioni tedesche a Berlino e Meclemburgo. Avanzano AfD e sinistra, Merz: "Un disastro, ma non lascio". Sugli sportivi la giornata di campionato segnata dal ritorno alla vittoria di Juventus e Milan, che si riavvicinano alla vetta prima della sosta