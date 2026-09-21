Camorra, operazione tra Caivano e Casoria ha portato a 34 arresti

Il blitz è stato confermato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e delle Sezioni Operative delle Compagnie di Caivano e Casoria. Gli arrestati sono ritenuti "gravemente indiziate di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con l’aggravante del metodo mafioso"
Un blitz delle forze dell'ordine contro la camorra ha portato, in queste ore, all'arresto di 34 persone tra Caivano e Casoria, nel Napoletano.
Le accuse
"Dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e delle Sezioni Operative delle Compagnie di Caivano e Casoria stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Dda partenopea, nei confronti di 34 persone, ritenute gravemente indiziate di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con l’aggravante del metodo mafioso. Un associazione di tipo camorristico armata facente capo al clan Angelino, operante a Caivano e Casoria". Questo quanto comunicato, attraverso una nota, dal comando dei Carabinieri di Napoli. Tutti i dettagli dell'operazione verranno analizzati nel corso di una conferenza stampa che il Procuratore della Repubblica di Napoli terrà presso gli uffici della Procura nel corso della mattinata di oggi
©IPA/Fotogramma
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