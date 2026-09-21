Camorra, operazione tra Caivano e Casoria ha portato a 34 arresti

Il blitz è stato confermato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e delle Sezioni Operative delle Compagnie di Caivano e Casoria. Gli arrestati sono ritenuti "gravemente indiziate di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con l’aggravante del metodo mafioso"