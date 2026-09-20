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Alba, spara e uccide ladro: 35enne indagato per omicidio

Cronaca
©Ansa

Sul posto sono arrivati per i rilievi il 118 e i carabinieri. Le indagini sono ora affidate ai militari dell’Arma di Bra affiancati dal Nucleo operativo di Cuneo

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Nella notte a Baldissero d'Alba, nel Cuneese, un uomo ha sorpreso ladri nel cortile di casa e, secondo una prima ricostruzione, avrebbe esploso alcuni colpi nel buio con una pistola, regolarmente detenuta, uccidendo uno degli intrusi. Ora il proprietario, un uomo italiano di 35 anni, è indagato per omicidio e, in base a quanto si apprende, sarebbe attualmente in caserma a Bra per essere ascoltato dagli inquirenti.

 

Cosa sappiamo

Il fatto - secondo le prime informazioni trapelate - sarebbe avvenuto intorno alle 2 di notte in un cascinale in ristrutturazione. Il proprietario, un uomo italiano di 35 anni, sarebbe stato solo in casa quando avrebbe sentito dei rumori provenire dall'esterno. A quel punto avrebbe sparato, colpendo una persona. Il 35enne avrebbe subito chiamato i carabinieri. I sanitari del 118 avrebbero provato a rianimare il ferito, ma non ci sarebbe stato nulla da fare. Ora sono in corso le indagini dei carabinieri di Bra e del Reparto Operativo di Cuneo che stanno ascoltando il proprietario della cascina. La vittima, in via di identificazione, sarebbe un uomo di 40enne anni dell'est europeo.

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