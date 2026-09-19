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Caltanissetta, scomparse sorelline di 8 e 12 anni: ricerche in corso

Cronaca

Il padre ha presentato questa mattina una denuncia ai carabinieri che, insieme alla polizia locale,  hanno avviato le ricerche su tutto il territorio

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Da ieri sera non si hanno più notizie di Benedetta e Domitilla Costanza, due sorelline di 8 e 12 anni. Le bimbe, secondo una prima ricostruzione, erano in casa da sole a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. La scomparsa sarebbe avvenuta poco dopo le 20. Il padre ha presentato questa mattina una denuncia ai carabinieri che, insieme alla polizia locale,  hanno avviato le ricerche su tutto il territorio. Al vaglio degli inquirenti le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona in cui si è verificata la scomparsa.

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