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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 settembre: la rassegna stampa

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Si concentrano sulle tensioni nel Golfo e sui costi dell'energia per le famiglie e per le imprese le prime pagine dei principali giornali italiani. Spazio anche alla vicenda dello studente di una scuola media di Roma che ha spruzzato dello spray urticante contro un'insegnante per poi ferirla con una coltellata. Per lo sport, addio a Sandro Mazzola, bandiera dell’Inter: aveva 83 anni

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