Si concentrano sulle tensioni nel Golfo e sui costi dell'energia per le famiglie e per le imprese le prime pagine dei principali giornali italiani. Spazio anche alla vicenda dello studente di una scuola media di Roma che ha spruzzato dello spray urticante contro un'insegnante per poi ferirla con una coltellata. Per lo sport, addio a Sandro Mazzola, bandiera dell’Inter: aveva 83 anni
- "Golfo, l'Italia nel mirino" è il titolo d'apertura del Corriere della Sera. "Colpito un nostro caccia. Missione nel Mar Rosso, Crosetto chiede l'intervento Ue", scrive il quotidiano. Poi spazio alla Nazionale di calcio con i "nuovi Azzurri di Mancini: i ragazzi del futuro". Focus anche su Roma, dove un 13enne ha accoltellato una professoressa. Lei: "Sono pronta a perdonarlo".
- Repubblica apre invece con un focus sulle bollette: "Il conto è salato". Poi spazio alla vicenda di Roma: il 13enne che ha accoltellato la prof avrebbe agito per via di un debito scolastico. L'insegnante: "Ho avuto paura, ora vorrei abbracciarlo". Oggi sul quotidiano anche un'intervista all'architetto Renzo Piano: "Alla mia età ssogno ancora di costruire ponti".
- Apertura sull'attacco degli Houthi che ha coinvolto anche un caccia Eurofighter italiano che si trovava fermo all'interno della base aerea saudita King Fahd a Ta'if, tra il 17 e il 18 settembre. Crosetto: "Nessun ferito". In prima pagina anche l'accoltellamento della prof a Roma: il 13enne ha usato anche casco e telecamera. Poi spazio a un racconto dagli Usa: "Nel silenzio di Hunstsville, in Texas, mente un detenuto viene giustiziato".
- "Roma, shock in classe. A 13 anni accoltella la prof", titola il quotidiano che poi riprende le parole dell'insegnante aggredita: "Noi alleati degli alunni". Spazio anche all'attacco alla base saudita, con il coinvolgimento del caccia italiano. Roma intanto chiede più fondi per la missione Aspides.
- "Il baffo di tutti", titola a tutta pagina il quotidiano sportivo, ricordando Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio italiano morto a 83 anni.
- Attenzione puntata su Roma-Inter in Serie A: all'Olimpico sarà scontro tra prime in classifica, con i giallorossi che ospiteranno gli uomini di Chivu nella quinta giornata di campionato. Entrambe le squadre sono prime in classifica a punteggio pieno, con 12 punti raccolti nelle prime quattro partite di campionato.
- Anche in questo caso attenzione puntata sul match di questa sera tra Roma e Inter: "Gas prepara il golpe". Poi spazio anche alla Juve con "Capitan Nico".
- In prima pagina anche per Il Giornale c'è l'accoltellamento della prof a Roma. Poi focus sul "jihadista di Modena 'capace di intendere'": Salim El Koudri era capace di intendere e di volere quando ha compiuto l’attentato, secondo i periti del giudice delle indagini preliminari sul cittadino marocchino con un disturbo psichiatrico che il 16 maggio scorso si è lanciato con la sua automobile contro la folla.
- "Concordato preventivo, arrivano i voti per 2,7 milioni di partite Iva", titola il quotidiano economico che spiega che nel cassetto fiscale si trovano le indicazioni per misurare il livello di affidabilità. Poi focus sul piano dell'Agenzia spaziale italiana: "Dai dati dei satelliti Iride 400 prodotti sul mercato per Pa e aziende".
- La base 5S vota il programma: "Armare Kiev è un fallimento", titola il giornale. I 5 Stelle hanno pubblicato i 20 punti del programma messo al voto sulla piattaforma del Movimento: nel 17esimo si ribadisce il "no" al piano Rearm Eu e quello all'innalzamento della spesa per la Difesa. Poi un focus su quanto accaduto in Arabia con il jet italiano colpito: "Navi di Crosetto nel Mar Rosso: il Parlamento e Mattarella ignari".
- "Fuoco sugli italiani. E la sinistra diserta ancora. Nostro caccia colpito in Arabia. Crosetto chiama la Ue, il Campo largo si spacca", scrive Libero. In prima pagina anche la foto di Alessandro Di Battista dopo il malore, con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe.
- "L'Italia nel vortice della guerra. Crosetto chiede soldi all'Ue", titola il quotidiano, in riferimento all'Eurofighter italiano colpito in una base saudita. Le opposizioni: "Il governo riferisca".
- "In prima linea", titola Avvenire, che come molti altri giornali stamattina ha deciso di aprire con la vicenda del caccia italiano colpito in una base saudita. Poi focus su San Siro: "Lo stadio compie cent'anni, futuro incerto".
- "Yemen, Lituania, Gaza. L'Italia non è in guerra, ma le guerre si occupano dell'Italia. L'unica diserzione che serve è dal pacifismo farlocco", scrive Il Foglio. Poi focus anche sulla politica: "Schlein si rifugia nel campo Meloni: per la segretaria del Pd è più facile costruire un asse con la premier che un programma con Conte. Anche perché Meloni è l'unica che riconosce Schlein come leader dell'opposizione".
- "L'IMBOSCATA" è il titolo scelto dal quotidiano, con una grande foto di Elly Schlein in apertura: "Agguato a un Eurofighter italiano nel Golfo, altri due in volo contro jet russi. La fregata Bergamini scorta le nostre navi commerciali nel Mar Rosso. Crosetto chiede all'Europa più budget per la missione Aspides. Schlein calpesta la Costituzione: 'Contro le guerre'. Ma l'ha letta?".
- "Salpo subito" scrive Il Manifesto, dopo l'attacco al caccia italiano nella base saudita di Tàif. "Il ministro Crosetto rilancia e scrive a Kallas: 'Italia pronta a scortare le proprie navi nello stretto di Bab el Mandeb'. Ma se l'Ue vuole protezione paghi. L'opposizione: riferisca in aula".