Il giovane, che ha colpito violentemente alla testa la ragazzina senza alcun motivo, è stato fermato dai passanti ed è stato arrestato dai carabinieri in flagranza per tentato omicidio aggravato

Un giovane di 22 anni ha colpito violentemente alla testa con una spranga di ferro una 12enne nel tardo pomeriggio di ieri a Pinerolo, nel Torinese. Sembra che il gesto sia stato commesso senza alcun motivo e il giovane è stato arrestato dai carabinieri in flagranza per tentato omicidio aggravato.

Un passante ha dato l'allarme

A dare l'allarme è stato un passante che ha chiamato il 112 dopo avere visto la ragazzina inseguita per strada dal 22enne. Quando i militari della sezione radiomobile sono arrivati sul posto, il giovane era già stato fermato da alcune persone. La dodicenne, che stava passeggiando in compagnia di un'amica, è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso di Pinerolo. Non è in pericolo di vita. Il 22enne, residente a Pinerolo, su disposizione della Procura di Torino è stato portato nel carcere Lorusso e Cutugno.