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Torino, 22enne colpisce una 12enne con una spranga a Pinerolo: arrestato

Cronaca

Il giovane, che ha colpito violentemente alla testa la ragazzina senza alcun motivo, è stato fermato dai passanti ed è stato arrestato dai carabinieri in flagranza per tentato omicidio aggravato

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Un giovane di 22 anni ha colpito violentemente alla testa con una spranga di ferro una 12enne nel tardo pomeriggio di ieri a Pinerolo, nel Torinese. Sembra che il gesto sia stato commesso senza alcun motivo e il giovane è stato arrestato dai carabinieri in flagranza per tentato omicidio aggravato. 

 

Un passante ha dato l'allarme

A dare l'allarme è stato un passante che ha chiamato il 112 dopo avere visto la ragazzina inseguita per strada dal 22enne. Quando i militari della sezione radiomobile sono arrivati sul posto, il giovane era già stato fermato da alcune persone.  La dodicenne, che stava passeggiando in compagnia di un'amica, è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso di Pinerolo. Non è in pericolo di vita. Il 22enne, residente a Pinerolo, su disposizione della Procura di Torino è stato portato nel carcere Lorusso e Cutugno. 

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