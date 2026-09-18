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Toscana, abbonamento del treno con lo sconto del 50% per tutto ottobre

Cronaca

La misura riguarda tutte le tipologie, dai settimanali agli annuali, compresi sovraregionali e Pegaso. Per gli abbonamenti non acquistabili con sconto diretto saranno previsti voucher, con modalità comunicate entro fine anno

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Dalla prossima settimana sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi al mese di ottobre 2026 con una riduzione del 50%, misura introdotta dalla Regione Toscana per compensare i disagi subiti dai pendolari durante l'estate. Lo sconto riguarda tutte le tipologie: settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Qualsiasi abbonamento che includa il mese di ottobre 2026 sarà automaticamente venduto a tariffa ridotta. 

Le motivazioni della Regione 

Il presidente Eugenio Giani ha ricordato che i pendolari hanno affrontato difficoltà significative, soprattutto a luglio, durante la sostituzione del viadotto di Ponte a Pino a Firenze: "Questo intervento, di grande portata, ha avuto ripercussioni più o meno evidenti su tutto il sistema ferroviario e per questo abbiamo chiesto e ottenuto dai gestori una compensazione economica, un gesto tangibile che dimostra l'attenzione della Toscana per chi ogni giorno si sposta con il treno". 

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Modalità di applicazione dello sconto 

Per gli abbonamenti settimanali e mensili di ottobre 2026 la riduzione sarà applicata direttamente al momento dell'acquisto, in biglietteria, alle emettitrici automatiche, online e in tutti i canali Trenitalia. Anche gli abbonamenti annuali, sovraregionali e Pegaso beneficeranno dello sconto, purché comprendano il mese di ottobre 2026. I voucher relativi a queste tipologie saranno disponibili con modalità che verranno comunicate entro fine anno.

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