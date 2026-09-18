Toscana, abbonamento del treno con lo sconto del 50% per tutto ottobre

La misura riguarda tutte le tipologie, dai settimanali agli annuali, compresi sovraregionali e Pegaso. Per gli abbonamenti non acquistabili con sconto diretto saranno previsti voucher, con modalità comunicate entro fine anno ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Dalla prossima settimana sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi al mese di ottobre 2026 con una riduzione del 50%, misura introdotta dalla Regione Toscana per compensare i disagi subiti dai pendolari durante l'estate. Lo sconto riguarda tutte le tipologie: settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Qualsiasi abbonamento che includa il mese di ottobre 2026 sarà automaticamente venduto a tariffa ridotta.

Le motivazioni della Regione Il presidente Eugenio Giani ha ricordato che i pendolari hanno affrontato difficoltà significative, soprattutto a luglio, durante la sostituzione del viadotto di Ponte a Pino a Firenze: "Questo intervento, di grande portata, ha avuto ripercussioni più o meno evidenti su tutto il sistema ferroviario e per questo abbiamo chiesto e ottenuto dai gestori una compensazione economica, un gesto tangibile che dimostra l'attenzione della Toscana per chi ogni giorno si sposta con il treno". Potrebbe interessarti Milano, treno bloccato con 300 passeggeri e senza aria condizionata