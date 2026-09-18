Un studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di una insegnante per poi ferirla con una coltellata. E' successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Centocelle in seguito ad una richiesta arrivata al 112. Sul posto il 118, la vittima è in stato di shock ma non in pericolo di vita.

Secondo quanto si apprende, il 13enne aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. A fermare l'aggressione è stato un suo compagno di scuola.