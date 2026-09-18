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Di Battista: "Sto molto meglio, finalmente sono a casa". Il post e la foto sui social

Cronaca

L'annuncio su Instagram dello stesso Di Battista che ha postato una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Poi il messaggio: "Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare"

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Alessandro Di Battista è uscito dal policlinico Gemelli. Lo annuncia su Instagram lo stesso Di Battista postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. "Sto molto meglio e finalmente sono a casa! Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare", scrive su Instagram. 

La foto condivisa su Instagram da Alessandro Di Battista. Al suo fianco Luca Di Giuseppe

Il malore a Cuba, l'intervento e poi il rientro in Italia

Di Battista, 48 anni, era stato colto da un malore mentre si trovava a Cuba per lavorare a un reportage. Il suo rientro, inizialmente programmato per il 4 settembre, era stato posticipato a causa di un peggioramento delle sue condizioni, che aveva portato i medici cubani a intervenire direttamente a L'Avana. Poi il 12 settembre è finalmente rientrato in Italia con un volo sanitario. Dopo alcuni giorni di ricovero al Policlinico Gemelli, ora l'annuncio del ritorno a casa.

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