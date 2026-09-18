L'annuncio su Instagram dello stesso Di Battista che ha postato una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Poi il messaggio: "Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare"
Alessandro Di Battista è uscito dal policlinico Gemelli. Lo annuncia su Instagram lo stesso Di Battista postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. "Sto molto meglio e finalmente sono a casa! Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare", scrive su Instagram.
Il malore a Cuba, l'intervento e poi il rientro in Italia
Di Battista, 48 anni, era stato colto da un malore mentre si trovava a Cuba per lavorare a un reportage. Il suo rientro, inizialmente programmato per il 4 settembre, era stato posticipato a causa di un peggioramento delle sue condizioni, che aveva portato i medici cubani a intervenire direttamente a L'Avana. Poi il 12 settembre è finalmente rientrato in Italia con un volo sanitario. Dopo alcuni giorni di ricovero al Policlinico Gemelli, ora l'annuncio del ritorno a casa.