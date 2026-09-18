Fiera del Levante Campionaria generale a Bari: programma, eventi, date

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Fiera del Levante Campionaria generale a Bari: programma, date ed eventi

Cronaca

Dal 19 al 27 settembre torna l’89esima edizione della nove giorni di esposizioni, convegni, musica e spettacoli per mettere in connessione imprese, territori e cultura e guardare alle sfide del futuro

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In arrivo l’89esima Campionaria Internazionale della Fiera del Levante a Bari. Un’occasione per creare dialogo e connessioni tra imprese, persone, territori e cultura, per parlare di futuro e sviluppo e proporsi come evento di riferimento nel Mediterraneo. Dal 19 al 27 settembre, il quartiere fieristico aprirà la sua area espositiva dalle 10:30 alle 20:30, dando il via a una serie di eventi, convegni e spettacoli serali.

 

Eventi e spettacoli

Il programma prevede anche una serie di eventi di intrattenimento e spettacoli serali. Sabato 19 settembre è il momento di Gipsy Kings - Cantatour 2026, il tour di Radiobari e Telebari condotto da Renato Ciardo. Domenica 20 settembre è la volta di Che sera in Fiera, appuntamento di musica e intrattenimento presentato da Mary de Gennaro e Boccasile&Maretti e organizzato da Telenorba. Venerdì 25 settembre la serata è all’insegna di Gianni & Renato Ciardo Show. Il weekend, un podcast itinerante “Imbarazzo costante” di Mandrake e si conclude in bellezza la domenica 27 settembre con il concerto di Raf “Infinito tour”.

 

Cosa è la Fiera del Levante

La Nuova Fiera del Levante ha l’obiettivo di rilanciare la Fiera come polo fieristico, congressuale, culturale e turistico, valorizzando le eccellenze del territorio e sostenendo lo sviluppo economico locale. La società è partecipata per l’85% dalla Camera di Commercio di Bari e per il 15% da BolognaFiere. 

Come funziona

Gli eventi serali si svolgeranno nell’Area 27 Over, con accesso consentito tramite biglietto a pagamento cartaceo (o digitale e convertito in braccialetto). Il biglietto d’ingresso sarà disponibile online al costo di € 3,00 sul sito www.fieradellevante.it. Sarà possibile acquistare il biglietto anche in presenza, presso le biglietterie della Fiera, al costo di € 5,00. La conversione del biglietto in braccialetto avviene solo per lo spettacolo programmato per la medesima giornata, presso l’apposito punto dedicato in Viale Albania a partire dalle ore 10:30 nei giorni degli eventi serali in programma fino ad esaurimento posti.Non sarà possibile convertire il biglietto in braccialetto per gli eventi delle giornate seguenti. Nell’area eventi è prevista una zona dedicata alle persone con disabilità, con posti limitati.

 

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