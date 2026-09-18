Fiera del Levante Campionaria generale a Bari: programma, eventi, date

Dal 19 al 27 settembre torna l’89esima edizione della nove giorni di esposizioni, convegni, musica e spettacoli per mettere in connessione imprese, territori e cultura e guardare alle sfide del futuro ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

In arrivo l’89esima Campionaria Internazionale della Fiera del Levante a Bari. Un’occasione per creare dialogo e connessioni tra imprese, persone, territori e cultura, per parlare di futuro e sviluppo e proporsi come evento di riferimento nel Mediterraneo. Dal 19 al 27 settembre, il quartiere fieristico aprirà la sua area espositiva dalle 10:30 alle 20:30, dando il via a una serie di eventi, convegni e spettacoli serali.

Eventi e spettacoli Il programma prevede anche una serie di eventi di intrattenimento e spettacoli serali. Sabato 19 settembre è il momento di Gipsy Kings - Cantatour 2026, il tour di Radiobari e Telebari condotto da Renato Ciardo. Domenica 20 settembre è la volta di Che sera in Fiera, appuntamento di musica e intrattenimento presentato da Mary de Gennaro e Boccasile&Maretti e organizzato da Telenorba. Venerdì 25 settembre la serata è all’insegna di Gianni & Renato Ciardo Show. Il weekend, un podcast itinerante “Imbarazzo costante” di Mandrake e si conclude in bellezza la domenica 27 settembre con il concerto di Raf “Infinito tour”.

Cosa è la Fiera del Levante La Nuova Fiera del Levante ha l’obiettivo di rilanciare la Fiera come polo fieristico, congressuale, culturale e turistico, valorizzando le eccellenze del territorio e sostenendo lo sviluppo economico locale. La società è partecipata per l’85% dalla Camera di Commercio di Bari e per il 15% da BolognaFiere.