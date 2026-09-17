Maltempo, allerta arancione in Liguria ed ER. Temporale e frane a Como

Le regioni settentrionali italiane in queste ore sono interessate da temporali. Allerta arancione su ampi settori della Liguria e su parte dell'Emilia-Romagna. Gialla sull'intero territorio di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Umbria e su settori di Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Toscana. Un violento temporale si è abbattuto nella notte su Como con diversi smottamenti e frane lungo alcune arterie della viabilità cittadina

Il passaggio di una perturbazione di origine atlantica sull'Europa centrale sta interessando le regioni settentrionali italiane portando temporali anche intensi, soprattutto nella mattinata di oggi. Le precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, stanno colpendo o sono attese nelle prossime ore su Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Toscana. I fenomeni possono essere accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica.

Un violento temporale si è abbattuto questa notte su Como con diversi smottamenti e frane lungo alcune arterie della viabilità cittadina. Detriti e fango si sono riversati sulla carreggiata di via Oltrecolle, tratto terminale della Statale che collega il capoluogo lariano con Lecco. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Chiusa anche via Monte Grappa, in un'area residenziale, lungo la quale i vigili del fuoco segnalano il rischio di cedimento di una cabina del gas. Problemi, sempre relativi alla presenza di fango e detriti lungo la linea anche alla stazione ferroviaria di Como Camerlata con disagi al traffico ferroviario che si aggiungono a quelli conseguenza di un deragliamento di un treno merci avvenuto ieri sera attorno alle 21 a Milano Greco Pirelli, che oggi ha già comportato la cancellazione di alcune corse di Trenord. Si stimano ritardi medi di 30 minuti.

Un avviso meteo della Protezione civile ha valutato per la giornata di oggi allerta arancione su ampi settori della Liguria e su parte dell'Emilia-Romagna. Gialla sull'intero territorio di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Umbria e su settori di Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Toscana.

Interrotta provinciale a Stresa

Colpito ieri anche il territorio del Verbano Cusio Ossola: un temporale ha causato disagi alla viabilità e l'interruzione della circolazione lungo la strada provinciale che collega Stresa a Brovello Carpugnino e allo svincolo dell’autostrada A26. A causa delle avverse condizioni meteo, un grosso albero è crollato sulla sede stradale all'altezza della frazione di Someraro. Il crollo non ha coinvolto veicoli né causato feriti. La cellula temporalesca ha colpito in particolare la zona dell'Alto Lago e l'Ossola, lambendo l'Aronese con precipitazioni più moderate.

In Liguria piogge intense sul Levante ma nessuna criticità

È scattata alle 6 di questa mattina, e rimarrà attiva fino alle 14, l'allerta arancione per temporali sul Centro - Levante della Liguria. I versanti padani di Ponente sono in allerta gialla. Nella notte e nelle prime ore della mattina le precipitazioni hanno interessato in particolare l'estremo Levante della regione. Al momento non si registrano particolari criticità, anche se temporali continuano a svilupparsi sul Centro Levante.

La situazione in Toscana: allagamenti a Massa Carrara e Viareggio

L'ondata di maltempo ha colpito anche la Toscana. Nel territorio di Massa e Carrara le precipitazioni hanno provocato disagi, a partire dalla viabilità, così come a Viareggio e in alcune zone della Versilia. Si segnalano sottopassi allagati e disagi in alcuni tratti della statale Aurelia. A Massa c'è l'allagamento del sottopasso nei pressi dello stadio comunale e la presenza di acqua in alcuni locali seminterrati e nelle cantine. Criticità anche a Carrara, con rallentamenti e difficoltà alla circolazione stradale in alcune zone. Tra quelle più interessate la frazione di Avenza, dove le condizioni della strada hanno richiesto particolare attenzione da parte degli automobilisti.