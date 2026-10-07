Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Amanda Knox torna a Perugia a 15 anni dall'assoluzione: la foto davanti al tribunale

Cronaca

Ha pubblicato su X (e poi rimosso) un selfie nel quale appare davanti al tribunale di Perugia dove vennero celebrati i dibattimenti di primo e secondo grado del processo per l'omicidio di Meredith Kercher

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

A 15 anni dalla sua assoluzione, e scarcerazione, nel processo d'appello per l'omicidio di Meredith Kercher, Amanda Knox ha pubblicato su X (e poi rimosso) un selfie nel quale appare davanti al tribunale di Perugia dove vennero celebrati i dibattimenti di primo e secondo grado. "Ho visitato anche il tribunale dove sono stata condannata a 26 anni, dove folle di locali scandivano 'Vergogna' quando sono stata assolta", ha scritto Knox, facendo riferimento a uno dei suoi ritorni in Italia. "E ho attraversato Venezia, Milano e Roma a testa alta", ha sottolineato. Tra i ricordi postati una foto con don Saulo, il cappellano del carcere di Perugia all'epoca della sua detenzione. "Il prete che mi ha tenuto per mano in quegli anni quando la mia famiglia non poteva", ha scritto Knox.

Cronaca: Ultime notizie

Evasione, arrestato commercialista a Roma: sequestrati 14 mln di euro

Cronaca

Il professionista è ritenuto il regista contabile e amministrativo di un sistema illecito che,...

Incidente sulla Pontina, 7 feriti e traffico in tilt in direzione Roma

Cronaca

Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Stradale. Ripristinata la viabilità dopo che il...

Morta a 80 anni Barbara Spinelli, giornalista ed ex europarlamentare

Cronaca

Nata a Roma nel 1946, aveva iniziato la sua carriera giornalistica al Globo all’inizio degli anni...

Maria Rosaria Boccia a processo: testimoni Ranucci e Arianna Meloni

Cronaca

Nelle liste dei testimoni anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli e l'amministratore...

Milano, papà di Mattia Maestri: "Rivedete mozione su latte crudo"

Cronaca

La proposta, che porta la firma di Giacomo Zamperini di FdI, chiede di sostenere economicamente...

Cronaca: i più letti