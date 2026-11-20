Nuovo interrogatorio nell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e di sua madre Antonella Di Ielsi, avvelenate con la ricina nei giorni dopo Natale 2025. In questura a Campobasso è stato sentito come testimone Antonello Di Vita, fratello di Gianni. A Berlino si sono conclusi intanto gli accertamenti su cinque reperti

È stato interrogato come testimone in questura a Campobasso Antonello Di Vita, fratello di Gianni Di Vita, nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, avvelenate con la ricina nei giorni successivi al Natale 2025. L'uomo, che vive a Torino, è stato sentito dagli investigatori della Squadra Mobile di Campobasso. Gli inquirenti lo hanno ascoltato come testimone nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto giallo di Pietracatella. L'uomo vive a Torino.

Undici ore di accertamenti dei reperti a Berlino

Parallelamente, a Berlino, si sono svolti gli accertamenti irripetibili su cinque reperti prelevati nella casa in cui vivevano le due vittime. Le operazioni al Robert Koch Institute si sono concluse alle 19, dopo undici ore di lavoro. Il capo della Squadra Mobile di Campobasso, Marco Graziano, insieme agli uomini della Scientifica, era arrivato alle 8 all'istituto tedesco per dare avvio alla seconda giornata di accertamenti. Nel corso delle operazioni sono stati prelevati campioni dai cinque reperti sui quali erano state rilevate tracce biologiche. I campioni saranno portati in Italia per essere esaminati in questura a Campobasso. L'obiettivo è stabilire a chi appartengano le tracce di Dna individuate sui reperti.