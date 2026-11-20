Lo conferma quanto documentato dall'emittente Antenna Sud. Secondo i media locali, Amodei sarebbe arrivato in Puglia per una vacanza in un resort della zona. Proprio nelle scorse ore è avvenuto il debutto, da record, di Anthropic a Wall Street

Dario Amodei, ceo della società di intelligenza artificiale Anthropic , da poco anche quotata a Wall Street, è atterrato a Brindisi nelle scorse. Lo ha segnalato l'emittente locale Antenna Sud, con una serie di immagini catturate presso l'aeroporto della città pugliese. Non è ancora chiaro quale sia il reale motivo della visita di Amodei in Puglia, anche se proprio i media locali parlano di una vacanza in un resort della zona.

Il debutto positivo a Wall Street

Amodei si gode anche il debutto più che positivo di Anthropic a Wall Street. La startup fondata solo sei anni fa, ha infatti esordito col botto sul Nasdaq. Ieri, 19 novembre, i titoli hanno aperto a 111,50 dollari, in rialzo del 34% rispetto agli 83 dollari fissati in precedenza, per un valore di 2.000 miliardi di dollari, più di Meta e Tesla. Anthropic ha archiviato al sua prima seduta in rialzo del 17% a 97,17 dollari per un valore di circa 1.300 miliardi, o 1.760 miliardi su base diluita.

Dopo l'Ipo

Soddisfatte anche le banche che hanno curato l'Ipo, con la quale sono stati raccolti 81,3 miliardi di dollari tramite la vendita di 980 milioni di azioni a 83 dollari l'una. Agli istituti infatti andranno complessivamente 550 milioni di dollari in commissioni, meno dell'1% del totale raccolto. Morgan Stanley e Goldman Sachs incasseranno complessivamente il 41% del totale, circa 110 milioni ciascuna. Cifre stellari che confermano l'appetito degli investitori per l'intelligenza artificiale nonostante le recenti difficoltà dovute allo scandalo di Nvidia e ai timori di una bolla che possa a breve scoppiare.