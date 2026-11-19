Anthropic debutta a Wall Street con Ipo da 81,3 mld di dollari: batte il record di SpaceXEconomia
La società che ha sviluppato Claude ha fissato il prezzo delle azioni a 83 dollari, sopra la fascia inizialmente prevista. L'offerta raggiunge gli 81,3 miliardi di dollari e potrebbe salire a 91,6 miliardi con l'esercizio dell'opzione greenshoe
Anthropic si prepara a debuttare oggi, 19 novembre, alla Borsa di New York con un'offerta pubblica iniziale (Ipo) da 81,3 miliardi di dollari. La società di San Francisco, sviluppatrice del sistema di intelligenza artificiale Claude, ha fissato il prezzo delle azioni a 83 dollari, superando la fascia inizialmente prevista. Spinta dalla forte domanda degli investitori, l'azienda ha inoltre ampliato il numero di titoli messi in vendita. L'operazione supera, nella sua dimensione iniziale, quella realizzata a giugno da SpaceX, la società aerospaziale di Elon Musk.
Anthropic, Ipo da 81,3 miliardi di dollari
Secondo quanto comunicato dalla società, Anthropic ha aumentato l'offerta fino a circa 980 milioni di azioni, comprese quelle cedute dai suoi sette cofondatori.
La società ha messo in vendita oltre 956 milioni di titoli, mentre le azioni vendute dai fondatori hanno un valore complessivo di quasi 2 miliardi di dollari. Al prezzo di 83 dollari per azione, l'operazione raggiunge così gli 81,3 miliardi di dollari.
Il debutto a Wall Street attribuisce ad Anthropic una valutazione di quasi 1.500 miliardi di dollari, confermando l'interesse degli investitori per le aziende impegnate nello sviluppo dell'intelligenza artificiale.
Il confronto con l'Ipo di SpaceX
L'offerta iniziale di Anthropic supera quella di SpaceX, che a giugno aveva raccolto 75 miliardi di dollari attraverso la propria quotazione in Borsa.
L'operazione della società di Elon Musk aveva successivamente raggiunto gli 85,7 miliardi di dollari grazie all'esercizio dell'opzione greenshoe, il meccanismo che consente alle banche incaricate del collocamento di distribuire ulteriori azioni in presenza di una domanda elevata.
Anche Anthropic ha previsto questa possibilità. Se l'opzione venisse esercitata integralmente, la raccolta complessiva potrebbe arrivare a circa 91,6 miliardi di dollari, superando anche il risultato finale ottenuto da SpaceX.
Claude e la crescita dell'intelligenza artificiale
Anthropic è una società statunitense specializzata nello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale, conosciuta soprattutto per Claude, il suo assistente basato su modelli linguistici avanzati.
La forte domanda registrata durante il collocamento riflette l'interesse del mercato per le prospettive economiche dell'intelligenza artificiale generativa.
Con una valutazione prossima ai 1.500 miliardi di dollari e una raccolta iniziale superiore agli 81 miliardi, il debutto di Anthropic si candida a diventare una delle operazioni finanziarie più rilevanti nella storia di Wall Street.