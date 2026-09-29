La società, in vista della prevista quotazione in Borsa, avrebbe inoltre evidenziato perdite per 8 miliardi di dollari nel 2025, a fronte di ricavi pari a 4,6 miliardi. Nonostante gli elevati costi per la potenza di calcolo, nel secondo trimestre del 2026 il fatturato sarebbe salito a 11,5 miliardi di dollari ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Anthropic ha avvertito gli investitori che la sua tecnologia potrebbe comportare "rischi esistenziali per l'umanità". Lo rivela il Financial Times, secondo cui la società guidata da Dario Amodei avrebbe inserito tali avvertimenti nel prospetto informativo redatto in vista della prevista quotazione in Borsa. Anthropic si è rifiutata di rilasciare commenti in proposito.

I rischi indicati nel prospetto Secondo il quotidiano britannico, circa un terzo della documentazione sarebbe dedicato ai fattori di rischio connessi ai modelli di intelligenza artificiale più avanzati. Tra le criticità evidenziate figurano possibili comportamenti imprevedibili dei sistemi, inclusi tentativi di manipolazione, ricatto o altre condotte non intenzionali. Le informazioni emergono mentre il mercato prova a valutare la società sviluppatrice di Claude in vista di quella che potrebbe diventare una delle più grandi quotazioni del settore tecnologico. Leggi prima Onu, OpenAi e Anthropic: "Servono standard globali per I.A."

Perdite miliardarie nonostante la crescita Nel prospetto sarebbero stati riportati anche dati finanziari e dettagli sulla governance aziendale, rivelando che la società ha perso 8 miliardi di dollari lo scorso anno a fronte di ricavi pari a 4,6 miliardi di dollari. L'aumento delle spese per l'addestramento e il funzionamento dei modelli avrebbe spinto i costi operativi a quasi 13 miliardi di dollari.