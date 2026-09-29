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Anthropic avverte investitori: "L'IA può comportare rischi per l'umanità"

Tecnologia

La società, in vista della prevista quotazione in Borsa, avrebbe inoltre evidenziato perdite per 8 miliardi di dollari nel 2025, a fronte di ricavi pari a 4,6 miliardi. Nonostante gli elevati costi per la potenza di calcolo, nel secondo trimestre del 2026 il fatturato sarebbe salito a 11,5 miliardi di dollari

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Anthropic ha avvertito gli investitori che la sua tecnologia potrebbe comportare "rischi esistenziali per l'umanità". Lo rivela il Financial Times, secondo cui la società guidata da Dario Amodei avrebbe inserito tali avvertimenti nel prospetto informativo redatto in vista della prevista quotazione in Borsa. Anthropic si è rifiutata di rilasciare commenti in proposito.

I rischi indicati nel prospetto

Secondo il quotidiano britannico, circa un terzo della documentazione sarebbe dedicato ai fattori di rischio connessi ai modelli di intelligenza artificiale più avanzati. Tra le criticità evidenziate figurano possibili comportamenti imprevedibili dei sistemi, inclusi tentativi di manipolazione, ricatto o altre condotte non intenzionali. Le informazioni emergono mentre il mercato prova a valutare la società sviluppatrice di Claude in vista di quella che potrebbe diventare una delle più grandi quotazioni del settore tecnologico.

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Perdite miliardarie nonostante la crescita

Nel prospetto sarebbero stati riportati anche dati finanziari e dettagli sulla governance aziendale, rivelando che la società ha perso 8 miliardi di dollari lo scorso anno a fronte di ricavi pari a 4,6 miliardi di dollari. L'aumento delle spese per l'addestramento e il funzionamento dei modelli avrebbe spinto i costi operativi a quasi 13 miliardi di dollari. 

Ricavi in forte aumento e accordi per la potenza di calcolo

Nel corso dell'anno, tuttavia, sia i ricavi sia gli investimenti sono cresciuti sensibilmente. Nel secondo trimestre il fatturato avrebbe raggiunto gli 11,5 miliardi di dollari e Anthropic avrebbe siglato accordi per centinaia di miliardi di dollari per assicurarsi potenza di calcolo da partner come Google, SpaceX e altre aziende più piccole.

 

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