Pulizie d'autunno, i robot e lavapavimenti più interessanti

L'autunno segna tradizionalmente la stagione delle grandi pulizie domestiche. È il momento in cui ci si torna a dedicare agli ambienti di casa, dopo l'estate, con una particolare attenzione a pavimenti e tappeti. Per verificare quanto la tecnologia possa fare la differenza, abbiamo testato sei tra i prodotti più interessanti del momento: i robot aspirapolvere e lavapavimenti Roborock, Dreame, Narwal, Ecovacs e ROMO, oltre al lavapavimenti verticale UWANT. Ecco le nostre impressioni Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Narwal Freo 20 Parola d'ordine: lavaggio intelligente. Con il nuovo Narwal Freo 20, l'azienda sceglie una strada diversa rispetto a molti concorrenti. Se gran parte dei robot aspirapolvere punta soprattutto sulla potenza di aspirazione, questo modello mette al centro dell'esperienza il lavaggio dei pavimenti, introducendo soluzioni tecnologiche che mirano a mantenere il mop sempre pulito durante il lavoro. La caratteristica più innovativa è il sistema FlowWash, un rullo appiattito che viene continuamente risciacquato con acqua pulita mentre il robot è in funzione. In questo modo lo sporco raccolto non viene trascinato da una stanza all'altra. L'impiego di acqua calda fino a 60 gradi contribuisce inoltre a sciogliere macchie e residui più ostinati. Il Freo 20 ha una potenza di aspirazione di 31.000 Pa che permette di rimuovere polvere, detriti e peli di animali sia sui pavimenti sia sui tappeti. Avendo un cane a casa, abbiamo apprezzato la tecnologia DualFlow Anti-Tangle, studiata per limitare l'accumulo di capelli e peli intorno alle spazzole, riducendo la manutenzione richiesta all'utente. Fondamentale per chi ha un cane in casa che perde molto pelo. La navigazione è affidata al sistema NarMind Pro, che sfrutta una doppia telecamera RGB e algoritmi di intelligenza artificiale capaci di riconoscere oltre 300 tipologie di oggetti presenti in casa. Il robot riesce così a evitare cavi, scarpe, giochi e altri ostacoli con più precisione. Molto curata anche la pulizia lungo pareti e angoli. Il Freo 20 utilizza una spazzola laterale che si estende nelle aree difficili da raggiungere e un sistema di lavaggio progettato per avvicinarsi il più possibile ai bordi. La stazione multifunzione è completamente automatica. Dopo ogni ciclo di pulizia il robot torna alla base, dove il rullo viene lavato con acqua calda, igienizzato, asciugato con aria calda e dove la polvere viene svuotata automaticamente. Il sacchetto da 2,4 litri consente fino a circa 120 giorni di utilizzo senza interventi manuali.

Narwal Freo 20

Le caratteristiche di Narwal Freo 20 Robot aspirapolvere e lavapavimenti di nuova generazione con sistema di lavaggio continuo del rullo

con sistema di lavaggio continuo del rullo Potenza di aspirazione fino a 31.000 Pa , progettata per rimuovere sporco, polvere e peli anche da tappeti e moquette

, progettata per rimuovere sporco, polvere e peli anche da tappeti e moquette FlowWash Mopping System , il primo sistema Narwal con rullo appiattito che si autopulisce in tempo reale durante il lavaggio dei pavimenti

, il primo sistema Narwal con rullo appiattito che si autopulisce in tempo reale durante il lavaggio dei pavimenti Lavaggio con acqua calda fino a 60°C (140°F) per sciogliere meglio le macchie più ostinate

per sciogliere meglio le macchie più ostinate Sistema DualFlow Anti-Tangle , studiato per evitare l'accumulo di capelli e peli sulla spazzola

, studiato per evitare l'accumulo di capelli e peli sulla spazzola Navigazione NarMind Pro con doppia telecamera RGB e intelligenza artificiale

con doppia telecamera RGB e intelligenza artificiale Riconoscimento di oltre 300 tipologie di oggetti domestici per evitare ostacoli con maggiore precisione

domestici per evitare ostacoli con maggiore precisione TwinAI Dodge , sistema avanzato che distingue detriti secchi e liquidi adattando automaticamente la pulizia

, sistema avanzato che distingue detriti secchi e liquidi adattando automaticamente la pulizia Pulizia degli angoli e dei bordi ottimizzata grazie alla spazzola laterale reversibile e al mop estensibile

grazie alla spazzola laterale reversibile e al mop estensibile Superamento soglie fino a 3-4 cm , utile per passare tra stanze con piccoli gradini o dislivelli

, utile per passare tra stanze con piccoli gradini o dislivelli Stazione multifunzione completamente automatica : svuota il serbatoio della polvere, lava il rullo con acqua calda, igienizza i componenti, asciuga il mop con aria calda

: svuota il serbatoio della polvere, lava il rullo con acqua calda, igienizza i componenti, asciuga il mop con aria calda Fino a 120 giorni di raccolta automatica della polvere senza interventi manuali grazie al sacchetto da 2,4 litri

senza interventi manuali grazie al sacchetto da 2,4 litri Modalità dedicate per animali domestici e famiglie con bambini , con strategie di pulizia specifiche

, con strategie di pulizia specifiche Costo: 999 euro

999 euro Pro: design, preciso, lava bene, ideale per animali in casa. Contro: prezzo

Narwal Freo 20

DJI ROMO P2 Clean More Combo È un robot aspirapolvere e lavapavimenti che punta tutto su intelligenza artificiale, automazione e navigazione avanzata. Una proposta premium che si distingue per alcune soluzioni decisamente innovative. Il punto di forza è la capacità di adattarsi in tempo reale all'ambiente domestico. Grazie all'IA, il robot riconosce polvere, liquidi, detriti e tappeti modificando automaticamente il proprio comportamento per ottenere risultati ottimali senza interventi dell'utente. Un approccio che richiama da vicino le tecnologie utilizzate nei droni DJI per l'analisi dell'ambiente circostante. Sul fronte delle prestazioni, il ROMO P2 impressiona con una potenza di aspirazione dichiarata di 36.000 Pa, un valore tra i più elevati del settore, capace di affrontare con efficacia polvere, capelli e sporco annidato nei tappeti. A questo si aggiunge il sistema DualSweep, progettato per ridurre al minimo i grovigli causati da peli e capelli. Super efficace per chi ha in casa pet. Particolarmente interessante il braccio robotico assistito da tecnologia LiDAR, che permette al dispositivo di avvicinarsi con precisione a pareti, battiscopa e angoli, estendendo il raggio d'azione anche sotto i mobili sospesi. La navigazione è un altro aspetto distintivo. Sensori evoluti e sistemi di rilevamento derivati dall'esperienza DJI consentono di identificare ostacoli con precisione millimetrica, compresi oggetti molto piccoli come cavi e gambe di sedie, migliorando fluidità e sicurezza degli spostamenti. Infine le gambe robotiche dinamiche, che permettono al dispositivo di superare ostacoli e soglie fino a 8,5 centimetri. Un'ottima soluzione per chi ha in casa pavimenti discontinui. La stazione di ricarica ha tutto quello che serve. È in grado di lavare e asciugare i panni, raccogliere la polvere e gestire in autonomia gran parte delle operazioni di manutenzione. Si gestisce comodamente da app con le classiche funzioni. DJI ROMO P2 Clean More Combo è stato premiato come vincitore dell'IFA Innovation Award 2026 durante la fiera IFA di Berlino.

DJI ROMO P2 Clean More Combo

Le caratteristiche di DJI ROMO P2 Clean More Combo Potenza di aspirazione fino a 36.000 Pa per una pulizia profonda di pavimenti e tappeti

per una pulizia profonda di pavimenti e tappeti Intelligenza artificiale che riconosce automaticamente polvere, sporco, liquidi e capelli adattando la strategia di pulizia

che riconosce automaticamente polvere, sporco, liquidi e capelli adattando la strategia di pulizia Braccio robotico guidato da LiDAR con movimento fino a 123° per raggiungere bordi, angoli e zone sotto i mobili

con movimento fino a 123° per raggiungere bordi, angoli e zone sotto i mobili Sistema di navigazione derivato dalla tecnologia dei droni DJI con rilevamento ostacoli di precisione millimetrica

con rilevamento ostacoli di precisione millimetrica Gambe robotiche dinamiche capaci di superare ostacoli fino a 8,5 cm

capaci di superare ostacoli fino a 8,5 cm Sistema DualSweep con doppie spazzole laterali anti-groviglio, ideale per capelli e peli di animali

con doppie spazzole laterali anti-groviglio, ideale per capelli e peli di animali Stazione base autopulente con lavaggio dei panni ad acqua calda e asciugatura automatica

con lavaggio dei panni ad acqua calda e asciugatura automatica Fino a 365 giorni di manutenzione ridotta grazie alla gestione automatica di polvere e sporco

grazie alla gestione automatica di polvere e sporco Riduzione del rumore dell'85% rispetto alla generazione precedente

rispetto alla generazione precedente Batteria da 5.000 mAh con autonomia fino a circa 3 ore

3 ore Ricarica rapida da 55 W

Serbatoio acqua pulita da 4 l e serbatoio acqua sporca da 3,2 litri nella base

e nella base Costo: 1359 euro

1359 euro Pro: design, precisione, efficiace. Contro: prezzo

DJI ROMO P2 Clean More Combo

Dreame X60 Pro Ultra Complete X60 Pro Ultra Complete è il top di gamma di Dreame. Se leggiamo bene le caratteristiche quello che risalta subito agli occhi è la sua potenza di aspirazione che raggiunge i 42.000 Pa, un valore tra i più elevati oggi disponibili sul mercato. Poi la spazzola HyperStream DuoBrush 2.0, permette di affrontare polvere, briciole, capelli e peli di animali riducendo sensibilmente il rischio di grovigli, uno dei problemi più comuni per chi possiede animali domestici e come forse avete capito dalle precedenti recensioni il mio ne lascia parecchi. La vera novità, però, è rappresentata dal sistema Dual UltraExtend. Grazie a due bracci estensibili, il robot riesce a spingere la spazzola laterale fino a 12 centimetri e il mop fino a 18 centimetri oltre il proprio corpo. Il risultato è una pulizia molto più efficace lungo battiscopa, angoli, gambe delle sedie e sotto alcuni mobili, aree dove tradizionalmente i robot incontrano maggiori difficoltà. Sul fronte dell'intelligenza artificiale, il Dreame X60 Pro Ultra Complete integra il sistema AI OmniSight 3.0, capace di riconoscere oltre 320 tipologie di oggetti. Questo permette al robot di muoversi con maggiore precisione tra cavi, scarpe, giocattoli e altri ostacoli presenti in casa, limitando il rischio di blocchi durante la pulizia. Molto avanzata anche la navigazione. Il sensore LiDAR VersaLift retrattile consente al dispositivo di abbassare la torretta quando necessario per passare sotto mobili particolarmente bassi, mantenendo al tempo stesso una mappatura precisa degli ambienti domestici. Un altro elemento distintivo è la capacità di superare ostacoli e soglie. Grazie alla tecnologia ProLeap, il robot può affrontare soglie doppie fino a 10 centimetri e gradini singoli fino a 5,2 centimetri. Anche il lavaggio dei pavimenti è stato particolarmente curato. I mop ruotano fino a 280 giri al minuto, esercitando una pressione di 15 N e utilizzando acqua calda per affrontare sporco ostinato, residui secchi e macchie difficili. A completare l'esperienza troviamo una stazione base intelligente. Il sistema provvede automaticamente allo svuotamento della polvere, alla ricarica dell'acqua, al lavaggio e all'asciugatura dei mop. Inoltre, il sistema AceClean DryBoard 3.0 utilizza acqua fino a 100°C per pulire i panni. Dreame X60 Pro Ultra Complete è stato presentato come parte dell'ecosistema compatibile con il modulo Dreame Cyber X, il cosiddetto "ragno" a quattro cingoli progettato per affrontare le scale.

Dreame X60 Pro Ultra Complete

Le caratteristiche di Dreame X60 Pro Ultra Complete Potenza di aspirazione fino a 42.000 Pa

Sistema HyperStream DuoBrush 2.0 progettato per raccogliere capelli, peli di animali e sporco riducendo al minimo i grovigli

Tecnologia Dual UltraExtend , con bracci estensibili che portano la spazzola laterale fino a 12 cm e il mop fino a 18 cm per raggiungere angoli, battiscopa e zone sotto i mobili

Sistema AI OmniSight 3.0 con riconoscimento intelligente di oltre 320 tipi di oggetti e reazione in appena 0,1 secondi

Navigazione avanzata con LiDAR VersaLift retrattile , che consente di muoversi con precisione anche sotto mobili bassi

Superamento ostacoli fino a 10 cm sulle soglie doppie e fino a 5,2 cm sui gradini singoli grazie alla tecnologia ProLeap

Lavaggio dei pavimenti con acqua calda , con mop che ruotano a 280 giri al minuto ed esercitano una pressione di 15 N sulle superfici

Mantenimento della temperatura oltre i 40°C durante il lavaggio, per affrontare macchie e sporco ostinato Stazione base completamente automatica

Lavaggio automatico dei mop con acqua fino a 100°C tramite il sistema AceClean DryBoard 3.0 Dotazione "Complete" molto ricca , con numerosi ricambi inclusi in confezione: spazzole, filtri, mop, sacchetti e detergente

, con numerosi ricambi inclusi in confezione: spazzole, filtri, mop, sacchetti e detergente Pensato per case con animali domestici , capelli lunghi, tappeti e molti ostacoli

, capelli lunghi, tappeti e molti ostacoli Costo: 1499 euro

1499 euro Pro: aspirazione, superamento soglie, bracci estensibili efficaci. Contro: prezzo

Dreame X60 Pro Ultra Complete

Roborock Saros 20 Flow Complete Il nuovo Roborock Saros 20 Flow Complete ha tre aspetti interessanti: un design sottile, un sistema di lavaggio a rullo e una gestione intelligente degli ostacoli e delle superfici. E' alto 8,98 centimetri. Grazie al nuovo sistema RetractSense, il LiDAR si ritrae automaticamente quando il robot deve passare sotto letti, divani e mobili bassi. Una soluzione che permette al Saros 20 Flow Complete di raggiungere zone spesso inaccessibili ai robot tradizionali. Sul fronte dell'aspirazione, il robot può contare sul motore HyperForce da 36.000 Pa. A supportarlo troviamo la spazzola principale DuoDivide e un doppio sistema anti-groviglio progettato per gestire efficacemente capelli lunghi e peli di animali domestici, riducendo gli interventi di manutenzione. L'altra grande novità è rappresentata dal sistema di lavaggio SpiraFlow 2.0. A differenza dei classici mop rotanti, il Saros utilizza un rullo che viene continuamente alimentato con acqua pulita tramite 16 ugelli pressurizzati. Il rullo ruota fino a 240 giri al minuto ed esercita una pressione di 15 N sul pavimento, consentendo di affrontare con maggiore efficacia macchie, sporco secco e residui quotidiani. L'obiettivo è evitare che un panno sporco continui a passare da una stanza all'altra, uno dei limiti più diffusi nei robot lavapavimenti tradizionali. Particolarmente evoluta è anche la gestione delle superfici miste. Grazie al riconoscimento AI RGB, il robot distingue automaticamente pavimenti duri e tappeti, regolando il flusso dell'acqua e sollevando il rullo fino a 15 millimetri quando incontra superfici tessili, evitando di bagnarle accidentalmente. Grande attenzione è stata dedicata alla pulizia dei bordi. La spazzola laterale reversibile opera insieme al rullo estensibile, che può avvicinarsi fino a circa 10 millimetri dalle pareti e allungarsi fino a 44 millimetri, migliorando la copertura lungo battiscopa e angoli difficili. Non manca una navigazione intelligente di ultima generazione. Il sistema Reactive AI è in grado di riconoscere e aggirare oltre 300 tipologie di ostacoli, mentre SmartPlan 3.0 apprende la disposizione della casa e ottimizza automaticamente i percorsi di pulizia. Per chi possiede animali domestici è disponibile anche una funzione dedicata di monitoraggio tramite videocamera integrata. A completare il pacchetto troviamo la nuova stazione RockDock, che automatizza praticamente ogni operazione di manutenzione. Il rullo viene lavato con acqua fino a 100 °C e successivamente asciugato con aria calda a 63 °C, riducendo la formazione di odori e batteri e rendendo l'esperienza d'uso quasi completamente autonoma.

Roborock Saros 20 Flow Complete

Le caratteristiche di Roborock Saros 20 Flow Complete Potenza di aspirazione HyperForce da 36.000 Pa , tra le più elevate della categoria

Sistema di lavaggio SpiraFlow 2.0 , con rullo alimentato continuamente da acqua pulita durante la pulizia

Rullo lavapavimenti pressurizzato con 16 ugelli per l'erogazione dell'acqua, rotazione fino a 240 giri/min, pressione fino a 15 N sul pavimento

Design ultrasottile da soli 8,98 cm , ideale per pulire sotto letti, divani e mobili bassi

Sistema LiDAR retrattile RetractSense , che abbassa automaticamente la torretta per passare sotto i mobili mantenendo una navigazione precisa

Doppio sistema anti-groviglio , composto da spazzola principale DuoDivide e spazzole laterali progettate per gestire capelli e peli di animali

Riconoscimento intelligente delle superfici tramite AI RGB , che distingue pavimenti e tappeti regolando automaticamente acqua e modalità di pulizia

Sollevamento automatico del rullo fino a 15 mm quando incontra tappeti, evitando di bagnarli

Pulizia avanzata dei bordi , con spazzola laterale reversibile, rullo estensibile fino a 44 mm, pulizia fino a circa 10 mm dalle pareti

Superamento di soglie fino a 8,8 cm grazie alla tecnologia AdaptiLift Traverse 3.0

Sistema Reactive AI capace di riconoscere ed evitare oltre 300 tipi di ostacoli

SmartPlan 3.0 , che apprende la disposizione della casa e ottimizza automaticamente i percorsi di pulizia

Fotocamera integrata per monitoraggio animali domestici e funzionalità Pet Care

Nuova stazione RockDock completamente automatica Compatibilità con Matter, Alexa, Siri e Google Home

Costo: 1.499 euro

1.499 euro Pro: design sottile, compatto, efficace, app. Contro: prezzo

Roborock Saros 20 Flow Complete

Ecovacs Deebot T90S Pro Omni Con Deebot T90S Pro Omni, Ecovacs aggiorna una delle sue piattaforme più apprezzate cercando di portare tecnologie tipiche dei modelli premium nella fascia qualità/prezzo accessibile. E' un robot aspirapolvere e lavapavimenti che punta soprattutto sulla qualità del lavaggio e a una buona aspirazione. La caratteristica che distingue maggiormente questo modello è il sistema OZMO Roller 3.0. Al posto di due panni che sfregano il pavimento, il T90S Pro Omni utilizza un grande rullo lavapavimenti da 27 cm che viene continuamente risciacquato con acqua pulita durante il lavoro. Una soluzione che riduce il rischio di trascinare lo sporco da una stanza all'altra e permette di affrontare meglio macchie e residui quotidiani. Il rullo, inoltre, è supportato da 32 getti d'acqua che lo mantengono costantemente pulito mentre lavora e può estendersi lateralmente per migliorare la pulizia lungo battiscopa e bordi. Una soluzione particolarmente interessante per chi ha grandi superfici in gres, parquet o pavimenti duri dove il lavaggio rappresenta una priorità. Sul fronte dell'aspirazione, il T90S Pro Omni raggiunge una potenza di 40.000 Pa, supportata dalla tecnologia BLAST e dal sistema ZeroTangle 4.0, progettato per limitare l'accumulo di capelli e peli attorno alla spazzola principale. Una caratteristica che rende il robot particolarmente interessante per chi vive con animali domestici. Anche il design è stato curato con attenzione. Il corpo misura appena 95 mm di altezza e rinuncia alla classica torretta LiDAR superiore grazie a un sistema di navigazione integrato frontalmente. Questo consente al robot di passare sotto molti mobili bassi, letti e divani dove altri modelli più alti incontrano difficoltà. La navigazione è affidata al sistema AIVI 3D 4.0, che combina telecamere e sensori per riconoscere ostacoli e adattare il comportamento del robot. È presente anche il rilevamento intelligente dello sporco, che consente di aumentare l'attenzione nelle aree particolarmente sporche e di gestire diversamente liquidi e residui secchi. Quando incontra tappeti o moquette, il rullo OZMO Roller si solleva automaticamente per evitare di trasferire umidità sulle superfici tessili, una funzione ormai indispensabile nei robot di fascia alta. Molto completa anche la stazione OMNI, che automatizza gran parte delle operazioni quotidiane. Il sistema provvede allo svuotamento della polvere, al lavaggio e all'asciugatura del rullo, alla gestione dell'acqua pulita e sporca e al dosaggio automatico del detergente. A questo si aggiunge una ricarica rapida che consente di recuperare fino al 10% della batteria in circa tre minuti durante le soste alla base. Da notare che la spazzola laterale non è estensibile. Anche l'app funziona bene e di facile utilizzo per mappare e settare le impostazioni.

Ecovacs Deebot T90S Pro Omni

Le caratteristiche di Ecovacs Deebot T90S Pro Omni Potenza di aspirazione fino a 40.000 Pa ,

, Sistema di lavaggio OZMO Roller 3.0 con rullo da 27 cm, progettato per aspirare e lavare in un unico passaggio

con rullo da 27 cm, progettato per aspirare e lavare in un unico passaggio Risciacquo continuo del rullo con acqua pulita durante la pulizia per evitare di trascinare lo sporco da una stanza all'altra

durante la pulizia per evitare di trascinare lo sporco da una stanza all'altra 32 getti d'acqua dedicati al lavaggio del rullo , che lo mantengono costantemente pulito mentre è in funzione

, che lo mantengono costantemente pulito mentre è in funzione Rullo estensibile TruEdge 3.0 , che si sporge oltre il profilo del robot per migliorare la pulizia di bordi e battiscopa

, che si sporge oltre il profilo del robot per migliorare la pulizia di bordi e battiscopa Sollevamento automatico del rullo di 15 mm quando vengono rilevati tappeti o moquette

quando vengono rilevati tappeti o moquette Tecnologia ZeroTangle 4.0 , sviluppata per ridurre grovigli causati da capelli e peli di animali

, sviluppata per ridurre grovigli causati da capelli e peli di animali Sistema di navigazione AIVI 3D 4.0 , con riconoscimento intelligente di ostacoli, mobili e oggetti domestici

, con riconoscimento intelligente di ostacoli, mobili e oggetti domestici AI Stain Detection 2.0 , che riconosce le aree più sporche e adatta il tipo di pulizia

, che riconosce le aree più sporche e adatta il tipo di pulizia Profilo ribassato di appena 95 mm , senza la classica torretta LiDAR superiore, ideale per passare sotto mobili bassi e divai

, senza la classica torretta LiDAR superiore, ideale per passare sotto mobili bassi e divai Sistema TruePass , capace di superare soglie singole fino a circa 2,4 cm, ostacoli doppi fino a circa 4 cm

, capace di superare soglie singole fino a circa 2,4 cm, ostacoli doppi fino a circa 4 cm Assistente vocale YIKO 2.0 , che consente di controllare il robot tramite comandi vocali naturali

Fotocamera integrata , utilizzabile per monitoraggio domestico e riconoscimento degli animali domestici

, utilizzabile per monitoraggio domestico e riconoscimento degli animali domestici Costo: 799 euro

799 euro Pro: ottimo lavaggio e aspirazione, prezzo. Contro: spazzola laterale non estensibile

Ecovacs Deebot T90S Pro Omni

UWANT DX800 Steam La nuova UWANT DX800 Steam mette al centro dell'esperienza il lavaggio a vapore ad alta temperatura. Il sistema combina vapore fino a 160°C, lavaggio con acqua calda a 80°C e una potenza di aspirazione di 27.000 Pa, con l'obiettivo di affrontare contemporaneamente macchie, grasso, sporco incrostato e batteri senza ricorrere a detergenti aggressivi. Il vapore ad alta temperatura contribuisce a eliminare fino al 99,9% dei batteri. La vera differenza rispetto a molte lavapavimenti tradizionali emerge proprio nell'uso quotidiano. Dove altri prodotti si limitano a passare acqua e raccogliere lo sporco, il DX800 aggiunge l'azione del vapore, particolarmente efficace nelle zone critiche della casa come cucina e ingresso, dove residui grassi e sporco secco tendono a richiedere più passaggi. UWANT ha lavorato anche sulla praticità. Il rullo integra un sistema anti-groviglio, pensato per limitare l'accumulo di capelli e peli di animali domestici, mentre l'assistenza motorizzata bidirezionale facilita gli spostamenti nonostante il peso non trascurabile della macchina. Uno degli aspetti più interessanti è il design completamente reclinabile. Il corpo può infatti abbassarsi fino a 180°, consentendo di raggiungere facilmente gli spazi sotto letti, divani e mobili bassi. L'altezza del corpo inferiore è di circa 9,8 cm, permette di pulire zone normalmente difficili da raggiungere con una lavapavimenti tradizionale. Molto curata anche la parte dedicata alla manutenzione. La stazione di ricarica non si limita a parcheggiare il dispositivo ma gestisce automaticamente pulizia, sterilizzazione e asciugatura del rullo. UWANT DX800 Steam integra una batteria da 21,6 V e 6.000 mAh che garantisce fino a 80 minuti di autonomia.

UWANT DX800 Steam

Le caratteristiche di UWANT DX800 Steam Pulizia a vapore fino a 160°C , progettata per sciogliere lo sporco ostinato e contribuire all'eliminazione del 99,9% dei batteri senza detergenti chimici

Lavaggio con acqua calda a 80°C , ideale per grasso, macchie secche e sporco incrostato

Aspirazione da 27.000 Pa , tra le più elevate nella categoria delle lavapavimenti wet & dry

Sistema anti-groviglio , progettato per raccogliere capelli e peli di animali senza blocchi del rullo

Corpo completamente reclinabile a 180° , che consente di pulire facilmente sotto letti, divani e mobili bassi

Spessore ridotto di circa 9,8 cm, per raggiungere gli spazi più difficili Ruote motorizzate con assistenza bidirezionale , che facilitano la spinta e la manovrabilità

, che facilitano la spinta e la manovrabilità Autonomia fino a circa 80 minuti, adatta anche ad abitazioni di grandi dimensioni Stazione intelligente: autopulizia completa del rullo, sterilizzazione automatica a caldo, asciugatura automatica del rullo per evitare cattivi odori e muffe, s istema Push-In Dock , che consente di agganciare la macchina alla base senza sollevarla

autopulizia completa del rullo, sterilizzazione automatica a caldo, asciugatura automatica del rullo istema Push-In Dock Costo: intorno ai 700 euro

Pro: lavaggio, sterilizzazione a vapore, manutenzione. Contro: prezzo, peso