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Axios, indagine OpenAI e Anthropic su decine di migliaia di incidenti di sicurezza

Tecnologia
©Getty

Gli incidenti riguardano aggiramento dei sistemi di sicurezza, creazione di bacheche di messaggi, fuga dalle sandbox, dirottamento di siti web e tentativi di eludere i sistemi di monitoraggio. OpenAI ha deciso di sospendere l'addestramento dei suoi modelli più avanzati “fino a quando non saremo sicuri di avere ulteriori salvaguardie e miglioramenti nell'allineamento"

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OpenAI, Anthropic e ricercatori di sicurezza stanno indagando su decine di migliaia di incidenti nei quali i loro modelli di Ia più avanzati hanno compiuto azioni che valutatori esterni considerano problematiche. Lo riferisce Axios, citando proprie fonti. Gli episodi si sono verificati negli ultimi mesi sia durante test interni sia nel mondo reale. Gli incidenti comprendono aggiramento dei sistemi di sicurezza, creazione di bacheche di messaggi, fuga dalle sandbox, dirottamento di siti web, auto-prompting e tentativi di eludere i sistemi di monitoraggio, secondo le fonti citate dall'agenzia. 

Test del "red-teaming"

Molti casi non sono ancora stati resi pubblici, mentre i ricercatori continuano a indagare. Una parte dei test consiste nel cosiddetto "red-teaming", in cui le aziende cercano deliberatamente di spingere i modelli a comportarsi in modo scorretto per verificarne la sicurezza. Gli episodi hanno livelli di gravità differenti e comprendono sia tentativi riusciti sia falliti di aggirare i sistemi di sicurezza. La maggior parte, finora, non risulta aver provocato danni nel mondo reale, mentre il numero complessivo degli incidenti potrebbe crescere ben oltre le decine di migliaia, secondo le fonti di Axios. 

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