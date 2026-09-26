TikTok patteggia in Alabama le accuse di creare dipendenza nei giovani

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Alabama, TikTok patteggia accuse di creare dipendenza nei giovani: pagherà fino a 300 mln

Tecnologia

L'intesa prevede il pagamento di almeno 100 milioni di dollari in 45 giorni. La cifra potrebbe però salire fino a 300 milioni. TikTok deve inoltre imporre un limite di due ore al giorno, restrizioni per l'accesso notturno e notifiche per i genitori

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A pochi giorni dall'avvio del processo nello stato americano dell'Alabama TikTok ha patteggiato in merito alle accuse secondo cui la piattaforma avrebbe progettato funzionalità che creano dipendenza nei giovani, ingannando il pubblico.

L'accordo

L'intesa prevede il pagamento di almeno 100 milioni di dollari in 45 giorni. La cifra potrebbe però salire fino a 300 milioni. TikTok deve inoltre imporre un limite di due ore al giorno, restrizioni per l'accesso notturno e notifiche per i genitori.

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