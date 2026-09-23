Sky Mobile, tutto sulla nuova offerta che unisce telefonia, Wifi e intrattenimento

Sky gestirà direttamente la nuova offerta mobile, rafforzando il suo posizionamento come partner delle famiglie Due soluzioni in 5G particolarmente vantaggiose, anche con giga illimitati e mesi gratuiti per chi è già cliente Sky. Sky Mobile si potrà combinare con l’ultrabroadband di Sky Wifi e con la ricchissima offerta di contenuti TV, creando ulteriore valore per i clienti ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Sky lancia il nuovo Sky Mobile e rafforza la sua offerta per migliorare l’esperienza dei clienti. Ora, come operatore mobile virtuale (MVNO), Sky gestirà direttamente la propria offerta mobile consolidando la propria strategia di crescita e il suo ruolo come partner delle famiglie, grazie al suo ecosistema davvero unico di contenuti TV esclusivi e connettività. Il nuovo Sky Mobile dà ai nuovi clienti un’opportunità in più per scegliere Sky e offre ulteriore valore a chi ha scelto Sky negli anni, grazie a condizioni particolarmente vantaggiose. L’offerta mobile si potrà combinare sia con l’ultrabroadband di Sky Wifi sia con la ricchissima offerta di contenuti di sport, cinema e intrattenimento. Tutto con la qualità che da sempre contraddistingue Sky e un ottimo rapporto qualità-prezzo. La combinazione che prevede TV, mobile e Wifi partirà infatti da 35,90 euro al mese per 18 mesi.

Da oggi, per chi non ha ancora scelto Sky, saranno disponibili due diversi piani, entrambi in 5G, con minuti illimitati e un prezzo particolarmente competitivo a partire da 7,90 euro al mese: Sky Mobile Maxi con 150 GB e Sky Mobile Ultra con 250 GB. Giga che diventano illimitati per i clienti che insieme a Sky Mobile sceglieranno anche Sky TV o Sky Wifi. Una proposition chiara, affidabile e trasparente, senza costi nascosti, vincoli di durata o costi di uscita. A tutti i clienti Sky è stata riservata un’attenzione particolare: potranno infatti scegliere tra due soluzioni ancora più vantaggiose. Con Sky Mobile Maxi avranno 250 GB, mentre se opteranno per Sky Mobile Ultra potranno avere un’offerta con giga illimitati e fino a 6 mesi in regalo, a seconda degli anni trascorsi con Sky. Anche gli attuali clienti Sky Mobile powered by Fastweb avranno la possibilità di scegliere il nuovo Sky Mobile.

Sky Mobile si baserà sulla qualità e la capillarità dell’infrastruttura di rete Fastweb + Vodafone, grazie al rafforzamento della partnership tra le due aziende. “Il lancio del nuovo Sky Mobile segna un passo importante nella nostra strategia di crescita. Come operatore MVNO ora possiamo offrire soluzioni modulate intorno alle esigenze dei clienti e condizioni vantaggiose per chi ci ha scelto da tempo, valorizzando la relazione costruita negli anni. È un’evoluzione naturale che ci permette di consolidare il nostro ruolo come partner ideale delle famiglie, con un’offerta sempre più completa e distintiva sul mercato, che unisce una proposta ricca di contenuti esclusivi, un’esperienza di visione unica che integra le principali app e una connettività fissa e mobile con performance eccellenti” dichiara Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia.