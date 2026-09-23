Truffe informatiche, quali sono le più diffuse di recente in Italia

Altra truffa recente è quella che riguarda WhatsApp: nelle scorse settimane la popolare app di messaggistica è stata al centro di attacchi “zero-click”, che potevano compromettere l’account senza che l’utente cliccasse su link o compisse alcuna azione. I criminali sfruttano vulnerabilità di versioni non aggiornate di iOS e WhatsApp per prendere il controllo del profilo e contattare amici e familiari della vittima, fingendo un’emergenza e chiedendo denaro.

Apple è già intervenuta per porre rimedio a queste falle di sicurezza: per proteggersi è sempre fondamentale aggiornare sempre sistema operativo e applicazione; attivare la verifica in due passaggi e controllare periodicamente i dispositivi collegati a WhatsApp.

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