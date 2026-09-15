La polizia informatica ha avviato le indagini per accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica. Gli hacker si sarebbero serviti di un indirizzo ufficiale di posta certificata delle forze dell’ordine italiane per chiedere e ottenere tutti i dati: dalla residenza al passaporto, fino ai conti correnti e ai movimenti bancari ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Si sono serviti di una email istituzionale compromessa appartenente a un'istituzione italiana gli hacker che hanno truffato Revolut. Così facendo, nascondendosi dietro un legittimo dominio di posta elettronica di un’agenzia governativa, i criminali informatici sono riusciti a entrare in possesso dei dati personali di quasi 700 clienti dell'azienda di servizi bancari del Regno Unito. La polizia informatica ha aperto un’indagine per accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica ed è al lavoro per risalire ai responsabili.

Rubati i dati di 680 clienti A confermare "una sofisticata truffa di impersonificazione esterna, nella quale un soggetto terzo non autorizzato ha utilizzato un indirizzo e-mail appartenente a un dominio legittimo di un'agenzia governativa per presentare richieste fraudolente di informazioni", è stata la stessa fintech britannica, nata come startup per i pagamenti digitali e ora diretta concorrente delle più grandi banche europee. I criminali informatici, in pratica, sono riusciti a chiedere e ottenere informazioni sensibili che sono state divulgate a una terza parte non autorizzata. Si tratta dei dati dei passaporti, degli indirizzi di residenza ma soprattutto dei conti in banca e delle transazioni economiche effettuate dai clienti: circa 680 secondo quanto reso noto dalla società. Ma, afferma un portavoce, "i sistemi di Revolut e i fondi dei clienti non sono stati toccati". su insider Revolut, se la truffa arriva da un vero dominio governativo

Usato indirizzo certificato delle forze dell’ordine italiane Revolut ha fatto sapere di essersi mossa immediatamente quando si è accorta dell’hackeraggio. "Non appena individuata la frode - ha spiegato un portavoce della società - abbiamo immediatamente bloccato l'indirizzo e informato l'agenzia governativa interessata, nonché le autorità di contrasto, le autorità per la protezione dei dati e le autorità di vigilanza finanziaria". Inoltre, ha aggiunto, è stato direttamente contattato "il numero limitato di persone coinvolte per informarle dell'accaduto e fornire loro assistenza". Come spiegato dalla società, agli hacker non è servito violare i server o superare complesse barriere informatiche: è stato sufficiente utilizzare un indirizzo ufficiale di posta certificata delle forze dell’ordine italiane che era stato in precedenza violato per ottenere dalla banca tutti i dati desiderati, fingendo fossero necessari per un’indagine internazionale. Leggi anche Dipartimento Usa designa come terrorista collettivo italiano hacker