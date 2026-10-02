Tra le novità c'è un limite di un milione di token in uscita, tra i più alti del settore. Il lancio arriva pochi giorni dopo i nuovi modelli presentati da OpenAI e Anthropic, riaccendendo la competizione nell'intelligenza artificiale ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Anche Google entra nella nuova fase della competizione sull'intelligenza artificiale con Gemini 4 Argon, un modello avanzato che per il momento non sarà disponibile al pubblico. La società ha deciso di distribuirlo inizialmente a un gruppo selezionato di esperti di cybersicurezza e di utilizzarlo internamente, adottando un rilascio graduale per testarne l'affidabilità e sicurezza.

Prestazioni e capacità di elaborazione Secondo Google, Gemini 4 Argon è progettato per gestire attività particolarmente complesse, dallo sviluppo software alle applicazioni professionali nei settori legale, finanziario e della cybersicurezza. Tra le principali novità c'è l'aumento del limite dei token in uscita fino a un milione, uno dei valori più elevati nel settore. I token rappresentano le unità di testo utilizzate dai modelli di intelligenza artificiale per elaborare e generare contenuti. Leggi prima IA, Gemini viola aziende reali durante test

Un rilascio graduale per motivi di sicurezza Google ha spiegato che il lancio di tecnologie di frontiera richiede un percorso graduale. L'azienda sta partecipando al programma volontario del governo statunitense che consente l'accesso ai modelli prima del rilascio ufficiale, raccogliendo nel frattempo feedback dai primi test per rafforzare le misure di sicurezza. La decisione arriva dopo una serie di episodi e segnalazioni legate alla sicurezza dei sistemi di AI registrati negli ultimi mesi e che hanno coinvolto diversi protagonisti del settore, compresa la stessa Google.