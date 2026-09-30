L'IA entra nei McDonald's americani per stabilire i prezzi dei menu

Tra i parametri presi in considerazione per arrivare al prezzo giusto ci sono la disponibilità a spendere dei residenti della zona, i prezzi applicati dalla concorrenza e gli obiettivi commerciali generali stabiliti dall'azienda, come l'incremento delle vendite o l'aumento dell'afflusso di clienti. Da qui arrivano raccomandazioni specifiche che i gestori dei punti vendita visualizzano sulle proprie interfacce, accompagnate da altri indicatori, come il prezzo medio per simili prodotti nella zona. Secondo un'analisi pubblicata da Reuters, l'applicazione di questa tecnologia ha generato differenze nel costo degli stessi menu all'interno di aree geografiche limitrofe che arrivano fino al 21%.

Come usano l'IA i competitor di McDonald's

La società afferma che l'obiettivo del sistema non è l'aumento dei margini di profitto, sottolineando come in diverse occasioni l'algoritmo abbia suggerito riduzioni di prezzo o rincari più contenuti rispetto alle medie di mercato. Nel settore della ristorazione rapida, i principali concorrenti di McDonald's hanno integrato l'intelligenza artificiale non solo per la modulazione dei listini, ma soprattutto per automatizzare le corsie del drive-thru. Wendy's ha per esempio sviluppato la piattaforma FreshAI per gestire in completa autonomia le ordinazioni vocali, impiegando modelli linguistici addestrati sul gergo e sulle varianti colloquiali dei clienti.