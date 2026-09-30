Con il 79% dei lavoratori oggi impegnato in modalità ibrida, Logitech presenta Zone Vibe Pro e Zone Vibe Pro for Business, una nuova generazione di cuffie progettata per eliminare la distinzione tra dispositivo professionale e personale. L'obiettivo è offrire un'unica soluzione capace di accompagnare l'utente durante l'intera giornata, dalla videoconferenza del mattino all'ascolto di musica, podcast e contenuti multimediali nel tempo libero. Le nuove cuffie adottano un design over-ear elegante e privo del tradizionale microfono ad asta, studiato per integrarsi con naturalezza in contesti professionali, viaggi e utilizzo quotidiano. Il target, spiegano da Logitech, sono proprio i professionisti che lavorano tra open space, casa e mobilità.

Audio intelligente, comfort e autonomia

Sul fronte tecnico, le Zone Vibe Pro integrano microfoni con algoritmi di riduzione del rumore basati sull'intelligenza artificiale, capaci di ridurre fino al 93 per cento i rumori di fondo nelle conversazioni, migliorando la chiarezza della voce durante le chiamate. A questo si aggiungono la cancellazione adattiva del rumore (ANC), che regola automaticamente il filtraggio in base all'ambiente circostante, e la classica modalità Trasparenza, utile quando si desidera mantenere la percezione dei suoni esterni. Logitech, ci spiegano, ha adottato driver da 40 mm sviluppati su misura per garantire un suono ricco e bilanciato sia nelle videoconferenze sia nell'ascolto musicale. La funzione di monitoraggio della propria voce durante le chiamate permette di parlare in modo naturale senza alzare il tono anche in ambienti rumorosi. La connettività Bluetooth multipoint consente di collegare le cuffie a più dispositivi contemporaneamente, e passare rapidamente - ad esempio - da smartphone a notebook, mentre i controlli integrati sui padiglioni permettono di gestire volume, muto e riproduzione audio senza interrompere il lavoro. L'autonomia, promettono da Logitech, raggiunge le 30 ore di ascolto o 18 ore di conversazione con ANC attiva, con ricarica rapida USB-C. Logitech ha inoltre previsto batteria, cuscinetti auricolari e fascia sostituibili per prolungare il ciclo di vita del prodotto.

Versione Business, colori e sostenibilità

Pensata per le aziende, Zone Vibe Pro for Business include certificazioni per Microsoft Teams, Zoom e Google Meet e può essere gestita centralmente tramite Logitech Sync, consentendo ai reparti IT di monitorare i dispositivi, distribuire aggiornamenti e configurare le impostazioni da remoto. Sarà disponibile sia in versione Bluetooth nativa sia in una variante con ricevitore Zone USB-C e adattatore USB-A incluso. Nella confezione trovano posto anche una custodia morbida da trasporto, un cavo USB-C/USB-C e un cavo USB-C/3,5 mm. Dal punto di vista estetico, Zone Vibe Pro sarà proposta nelle colorazioni Graphite, Black, Off-White e Lilac, mentre la versione Business arriverà nelle tonalità Graphite, Off-White e Rose. L'attenzione alla sostenibilità rappresenta un altro elemento centrale del progetto. Le parti in plastica contengono almeno il 29% di materiale riciclato post-consumo certificato, i magneti impiegano terre rare riciclate al 100% e la batteria utilizza cobalto riciclato al 100%. Zone Vibe Pro sarà disponibile a partire da 259,99 euro, mentre Zone Vibe Pro for Business con ricevitore Zone USB-C sarà proposta a 279,99 euro; infine, Zone Vibe Pro for Business Native Bluetooth Edition sarà disponibile al prezzo di 259,99 euro.