Pagamenti elettronici, ecco l'entità europea per l’interoperabilità

BANCOMAT, Bizum, EPI/Wero, SIBS-MB WAY e Vipps MobilePay annunciano la costituzione della newco European network for payments: la nuova entità avrà il compito di realizzare e gestire l’hub comune di interoperabilità. Insieme raggiungono oggi circa 130 milioni di utenti in 13 Paesi europei, coprendo oltre il 70% della popolazione dell’Unione Europea e della Norvegia

Un unico soggetto in grado di gestire e sviluppare l’interoperabilità tra le principali soluzioni di pagamento europee aderenti. BANCOMAT, Bizum, EPI Company/Wero, SIBS-MB WAY e Vipps MobilePay annunciano oggi la costituzione di una nuova società congiunta, European Network for Payments (ENP). Con sede a Madrid, avrà il compito di realizzare e gestire l’hub comune di interoperabilità previsto dal Memorandum of Understanding (MoU) sottoscritto dai partner fondatori nel febbraio 2026.

Un sistema interconnesso

La costituzione di ENP mira a creare un ecosistema europeo dei pagamenti più autonomo e interconnesso. I partecipanti potranno progressivamente offrire ai propri utenti pagamenti transfrontalieri semplici e immediati tra Paesi europei, sia tra persone (peer-to-peer), sia nei negozi fisici e online, mantenendo al tempo stesso i rispettivi marchi, funzionalità ed esperienze utente.

Nel loro insieme, le soluzioni coinvolte raggiungono oggi circa 130 milioni di utenti in 13 Paesi europei, coprendo oltre il 70% della popolazione dell’Unione Europea e della Norvegia.

Il metodo

La missione della nuova società sarà quella di collegare le diverse soluzioni di pagamento europee esistenti attraverso un’infrastruttura tecnica e operativa comune, basata su standard europei e sui pagamenti istantanei account-to-account. I partner fondatori parteciperanno alla società con quote paritetiche e collaboreranno alla definizione dell’evoluzione tecnica dell’infrastruttura, nonché all’ampliamento delle funzionalità e all’eventuale ingresso di ulteriori soluzioni di pagamento europee, nel rispetto dei requisiti tecnici e operativi della rete e previo accordo tra i partner.