Nothing Headphone (1) Pro: trasparenze, titanio, esperienza premium

Quando di parla di Nothing si rischia sempre di rimanere affascinati dall’estetica, dal linguaggio stilistico del marchio, tralasciando funzionalità e tecnologia. Non faremo questo errore, ma non si può non partire da un’analisi attenta di materiali e progettazione che plasmano con armonia ed eleganza un prodotto che senza toccarlo scatena emozioni e una piacevole sensazione di solidità. Il titanio lavorato, utilizzato per bracci e archetto, è un vanto. Solido, piacevole al tatto, ancor di più se si è in grado di riconoscerlo a prima vista, tiene sotto controllo il peso dell’insieme che però rimane importante: 320 grammi verificati. Non un fuscello, insomma, ma stiamo parlando, come ormai avrete capito, di un concentrato di tecnologia certificato, per giunta, IP52. Non ci sono scricchiolii e quando si toccano i due padiglioni si sente uno “stok” che fa intendere subito che siamo al cospetto di un prodotto premium. I cuscinetti sono realizzati per dare una tenuta acustica a prova di incontri ravvicinati nel traffico urbano, metrolitana o marciapiede in orario di punta che siano. La nuova parete deflettiva in silicone da 8 mm all'interno del cuscino, poi, fa il resto creando una barriera acustica per il controllo del rumore. Il risultato è una comodità sorprendente anche dopo ore. La parte esterna dei padiglioni, poi, è in vetro, resistente ai graffi e anti-impronta, non si può pretendere di più. Originale anche la custodia. Curata nel design, di buona fattura, realizzata con plastica gradevole al tatto sia all’esterno che all’interno, si trasforma facilmente in una borsetta da portare con sé ovunque. L’apertura è semplice e precisa, la cerniera è a fascia, imbullonata nei due gusci e rende il tutto apparentemente meno solido di quanto non sia in realtà.