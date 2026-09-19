Introduzione
Redmi Note 17 Pro Max 5G è uno smartphone che punta tutto su autonomia e resistenza. La batteria da 10.000 mAh, le certificazioni contro acqua e polvere e il brillante display AMOLED da 6,83 pollici sono sicuramente i punti di forza. Le fotocamere offrono prestazioni convincenti, mentre il peso elevato rappresenta il principale difetto. Nel complesso, è uno dei medio gamma più interessanti per chi mette al primo posto autonomia e robustezza. Ecco le nostre impressioni
Quello che devi sapere
Le caratteristiche
- Display AMOLED CrystalRes da 6,83" con risoluzione 1.5K
- Refresh rate 120 Hz
- Luminosità fino a 3.500 nit
- Processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5
- Batteria da 9.210 mAh
- Ricarica rapida HyperCharge da 100 W
- Fotocamera principale da 50 MP con OIS, ultra-grandangolare da 8 MP
- Fotocamera frontale da 32 MP con registrazione video fino a 4K
- Certificazione IP68/IP69 per resistenza ad acqua e polvere
- Corning Gorilla Glass Victus 2
- Speaker stereo con Dolby Atmos e audio ad alta risoluzione
- Connettività: 5G, Wi‑Fi 6, NFC, Bluetooth 6.0 e porta USB-C.
- Android 16 con HyperOS 3
- Peso: 230 g
- Costo: 8 GB RAM + 256 GB: 549,90 €, 12 GB RAM + 256 GB: 599,90 €
Struttura e design
Redmi Note 17 Pro Max 5G punta molto sulla solidità costruttiva senza rinunciare a un aspetto moderno. Linee arrotondate, finitura opaca e olorazioni eleganti conferiscono al dispositivo un look premium, nonostante la sua natura da medio gamma. Le dimensioni generose e il peso sono inevitabilmente condizionate dalla batteria da 10.000 mAh, ma Xiaomi è riuscita a contenere lo spessore sotto i 9 mm. Il peso di circa 230 grammi si fa sentire nell'uso prolungato.
Batteria
La vera protagonista è senza dubbio la batteria al silicio-carbonio da 10.000 mAh. Nell'utilizzo quotidiano consente di arrivare tranquillamente a due o tre giorni di autonomia con uso misto. A supporto c'è la ricarica rapida da 100 W, che permette di recuperare molte ore di utilizzo in pochi minuti. È presente anche la ricarica inversa cablata fino a 27 W, trasformando il dispositivo in una sorta di power bank portatile.
Resistenza
Il dispositivo può contare sulle certificazioni IP66, IP68, IP69 e IP69K contro acqua e polvere, oltre alla protezione Corning Gorilla Glass Victus 2. Xiaomi dichiara inoltre una resistenza alle cadute fino a tre metri e test di impermeabilità particolarmente severi.
Display
Il pannello AMOLED da 6,83 pollici rappresenta uno dei punti di forza. La risoluzione 1.5K garantisce immagini definite, mentre la frequenza di aggiornamento a 120 Hz rende l'esperienza fluida sia nella navigazione sia nel gaming. La luminosità di picco arriva fino a 3.500 nit. Non mancano il supporto HDR10+ e Dolby Vision, oltre a diverse certificazioni dedicate al comfort visivo.
Fotocamere
Il comparto fotografico è composto da una camera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS) e da un'ultra-grandangolare da 8 MP. Gli scatti prodotti dal sensore principale risultano dettagliati e ben bilanciati in condizioni di buona illuminazione. L'ultra-wide è invece più modesta. Sul fronte troviamo una selfie camera da 32 MP che offre buoni risultati per social network e videochiamate. Qui una clip con le foto scattate.
I video
Con Redmi Note 17 Pro Max 5G si possono registrare video in 4K a 30 fps sia con la fotocamera posteriore sia con quella anteriore. La presenza della stabilizzazione ottica sul sensore principale contribuisce a ottenere riprese più fluide durante gli spostamenti. In più si possono fare registrazioni anche sott'acqua fino a 2 metri di profondità e per 30 minuti. Qui la prova video.
Pro e Contro
PRO
- Batteria
- Display
- Foto
CONTRO
- Peso