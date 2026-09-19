Introduzione

Redmi Note 17 Pro Max 5G è uno smartphone che punta tutto su autonomia e resistenza. La batteria da 10.000 mAh, le certificazioni contro acqua e polvere e il brillante display AMOLED da 6,83 pollici sono sicuramente i punti di forza. Le fotocamere offrono prestazioni convincenti, mentre il peso elevato rappresenta il principale difetto. Nel complesso, è uno dei medio gamma più interessanti per chi mette al primo posto autonomia e robustezza. Ecco le nostre impressioni