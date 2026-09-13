I rischi sono concreti e alcuni episodi recenti danno la dimensione di quello che sta accadendo. OpenAI ha confermato che un software autonomo basato sui suoi modelli di Intelligenza artificiale ha preso di mira un altro sito durante una fase di test, un paio di mesi prima di un altro attacco al sito di programmazione Hugging Face, avvenuto a fine luglio.

Nel primo incidente, quello di maggio - di cui finora non c'era stata notizia -, alcuni modelli sviluppati da OpenAI sono stati coinvolti in un'operazione non autorizzata condotta da agenti di Intelligenza artificiale che hanno preso di mira RubyGems, un sito che offre servizi per la programmazione. RubyGems ha descritto l'accaduto come una "campagna di pubblicazione di spam" che ha costretto il sito a sospendere temporaneamente la creazione di nuovi account. La società sta collaborando con OpenAI per capire esattamente cosa sia successo. Inoltre, all'inizio del mese alcuni ricercatori hanno accusato gli agenti di IA di OpenAI di aver preso di mira un sito web tedesco chiamato DSEwiki, utilizzato dagli sviluppatori. Le autorità di regolamentazione dell'Unione Europea stanno esaminando l'accaduto. "Prendiamo la questione estremamente sul serio e stiamo monitorando attentamente la situazione", ha dichiarato Thomas Regnier, portavoce dell'Ue per il digitale.