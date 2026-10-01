iPhone 18 Pro, la fotografia diventa protagonista: la recensione

Il motore di iPhone 18 Pro è il nuovo chip A20 Pro, realizzato con processo produttivo a 2 nanometri. Apple dichiara una CPU a sei core fino al 20 per cento più veloce e una GPU a sette core in grado di offrire prestazioni grafiche fino al 40 per cento superiori rispetto alla precedente generazione. Il nuovo Dual Neural Engine da 32 core, inoltre, raddoppia la capacità di elaborazione di funzionalità di I.A. eseguite direttamente sul dispositivo. Al di là dei numeri, che Apple tiene sempre a mostrare, la qualità di un prodotto non la fanno soltanto i picchi prestazionali, a nostro avviso, ma anche la capacità di mantenere alte le performance per periodi prolungati, ed è qui che entra in funzione il sistema di raffreddamento. La camera di vapore, introdotta lo scorso anno (e “pallino” del nuovo Ceo John Ternus, che lo scorso anno avevamo intervistato in esclusiva) è stata nuovamente ridisegnata: quella installata su iPhone 18 Pro ha una superficie di tre volte superiore rispetto a quella del 17 Pro, ed è adesso in grado di distribuire il calore in modo più uniforme all’interno del telefono. Il che si traduce in un miglioramento nelle prestazioni e nelle attività più impegnative come gaming, lavorazione di foto, registrazione video e elaborazione dati con intelligenza artificiale. Sul fronte dello spazio di archiviazione, il dispositivo viene proposto nei tagli di memoria da 256 gigabyte, 512 gigabyte, 1 terabyte e, per la prima volta sul modello Pro standard, anche 2 terabyte.