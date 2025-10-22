iPhone 17 Pro, la recensione dopo un mese: funzioni e caratteristiche

Molto da dire, come ogni anno, sul sistema fotografico di iPhone. Partiamo dal comparto posteriore (tra l’altro ridisegnato anche a livello di design). Troviamo tre fotocamere Fusion da 48 megapixel che - ci hanno spiegato gli ingegneri Apple - consentono di avere in tasca l’equivalente di otto obiettivi professionali. A bordo troviamo una fotocamera principale Fusion con teleobiettivo 2x integrato (consente di scattare foto in 28 o 35 millimetri), una fotocamera Ultra-Wide e una Telephoto che arriva fino a 8x di lunghezza focale (equivalente a 200 mm) che permette di catturare - grazie anche all’aiuto dell’intelligenza artificiale - soggetti anche molto lontani. Il Teleobiettivo 2x integrato ha un motore fotonico aggiornato per utilizzare maggiormente l’apprendimento automatico specificamente per il 2x, assicurando maggiori dettagli e colori più realistici.

Il Teleobiettivo Fusion, invece, sfrutta tutta la parte superiore (più larga) del comparto fotografico e integra un design a tetraprisma e un sistema di stabilizzazione 3D migliorato. Offre un teleobiettivo 4x a 100mm equivalente e un teleobiettivo 8x di qualità ottica a 200 millimetri: grazie all’apprendimento automatico e all’intelligenza artificiale è in grado di rielaborare le immagini eliminando il “rumore” e migliorando illuminazione, definizione e colori.

Tanto da dire anche a livello video: qualità massima 4K 120 fps Dolby Vision e tante novità per i professionisti come la possibilità di supportare la registrazione in ProRes RAW.4 che offre moltissime possibilità in termini di post-produzione. Su iPhone 17 Pro arriva anche la funzionalità Genlock, che - ci spiegano - consente una sincronizzazione precisa tra più fotocamere e dispositivi di registrazione, offrendo una migliore versatilità e precisione quando si registrano scene con più fotocamere. Possibile anche registrare su unità SSD esterne grazie alla velocità della USB 3.