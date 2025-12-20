UGREEN, ecco le novità nel mondo dei power bank: la nostra prova

Non solo ricarica wireless: questo power bank, infatti, permette di sia di ricaricare accessori non wireless (come cuffie o smartwatch e altri accessori) sia di ricaricare contemporaneamente due dispositivi, uno cablato e uno senza fili. La porta USB-C, spiegano da UGREEN, supporta una potenza massima di PD di 20W e supporta la carica bidirezionale: il power bank si può infatti ricaricare mentre si sta contemporaneamente caricando un altro dispositivo. A bordo sono presenti anche dispositivi di sicurezza che evitano sovraccarichi, surriscaldamenti e corto circuiti. Prezzo certamente interessante, 60 euro (e sul sito sono presenti anche interessanti sconti).