UGREEN, ecco le novità nel mondo dei power bank: la nostra prova

Introduzione
Sempre tanti e di ottimo livello gli accessori per la ricarica di smartphone, tablet, pc e altri accessori proposti da UGREEN per il periodo natalizio. Un periodo in cui l’azienda, con il tema “Together Makes Christmas”, punta alla vicinanza tra le famiglie e anche alla famiglia di prodotti UGREEN, “progettata per funzionare in modo armonioso come un tutt’uno”
Quello che devi sapere
Il Power Bank magnetico
Partiamo dal power bank magnetico “10000 mAh Magnetic Wireless Power Bank 20W" di UGREEN. Si tratta di un ottimo compagno di viaggio per tutti coloro che hanno bisogno di ricaricare “al volo” il telefono, magari perché tutto il giorno in movimento, senza dover tirar fuori cavi e cavetti. Si attacca, infatti, magneticamente sul retro del telefono (il telefono deve essere compatibile con la ricarica magnetica, come ad esempio gli iPhone) e immediatamente inizia a fornire energia. La differenza tra questo power bank e quelli più “tradizionali”, col cavo, è che è possibile ricaricare il telefono semplicemente attaccando in maniera magnetica il power bank al retro dello smartphone, utilizzando poi il telefono o trasportandolo in tasca mentre si ricarica. A bordo dei pratici LED indicano se la ricarica magnetica è in funzione e il livello di carica residua.
Power Bank magnetico: elegante e molto pratico
Quello che salta subito all’occhio è il potente magnete (da 10N) che permette di fissare saldamente il power bank sul retro del dispositivo da ricaricare. La batteria interna da 10.000 mAh permette di ricaricare uno smartphone in media quasi due volte completamente, permettendo anche a chi svolge lavori intensi col telefono di non rimanere mai “a secco”. Il materiale è delicato, elegante, non eccessivamente sottile (circa 222 grammi per 2 centimetri) ma comunque è un ottimo prodotto da portare in giro e da utilizzare.
Power Bank magnetico: può ricaricare due dispositivi insieme
Non solo ricarica wireless: questo power bank, infatti, permette di sia di ricaricare accessori non wireless (come cuffie o smartwatch e altri accessori) sia di ricaricare contemporaneamente due dispositivi, uno cablato e uno senza fili. La porta USB-C, spiegano da UGREEN, supporta una potenza massima di PD di 20W e supporta la carica bidirezionale: il power bank si può infatti ricaricare mentre si sta contemporaneamente caricando un altro dispositivo. A bordo sono presenti anche dispositivi di sicurezza che evitano sovraccarichi, surriscaldamenti e corto circuiti. Prezzo certamente interessante, 60 euro (e sul sito sono presenti anche interessanti sconti).
Il Power Bank veloce di UGREEN
Il secondo prodotto sembra un power bank tradizionale. Ma il 25000 Fast Charging Power Bank 145W è un super power-bank: ha una potenza di ricarica rapida massima di 145W e integra le più recenti tecnologie PD 3.0 e QC 3.0 che permette di raggiungere una velocità super rapida fino a 145W. A bordo troviamo tre porte USB (due USB-C e una USB-A) e per questo il caricabatterie è in grado di ricaricare contemporaneamente tre dispositivi, grazie anche alla sua super-capacità da ben 25.000 mAh.
Power Bank Veloce: si ricarica rapidamente
Grazie al suo ingresso da 65 W il power bank si ricarica rapidamente con un adattatore da 65 W in due ore. Sul power bank troviamo uno schermo LED digitale che mostra il livello di carica rimanente. Il design è elegante, il power bank non è un peso piuma ma ha delle dimensioni abbastanza compatte che gli permettono di essere trasportato facilmente in uno zaino o in un trolley.
Power Bank Veloce: supporta la ricarica simultanea
Anche questo power bank supporta la carica simultanea: è possibile ricaricarlo mentre si sta già ricaricando un altro dispositivo. A bordo è presente un sistema che controlla la temperatura 200 volte al secondo. Nella confezione è presente una pratica custodia. Il prezzo è di 80 euro.
La “torretta” Nexode
L’ultimo prodotto è probabilmente quello più interessante: stiamo parlando di Nexode 20000 Power Bank with Retractable Cable 165W: si tratta di un power bank da tavolo o da viaggio che può caricare fino a tre dispositivi: uno grazie al suo cavo USB-C da 100W integrato e praticissimo da 70 centimetri garantito per oltre 25.000 utilizzi, un altro tramite porta USB-A da 33W, un terzo tramite porta USB-C da 65W.
La “torretta” Nexode: un display tuttofare
Il display intelligente TFT che troviamo a bordo permette di visualizzare il livello della batteria, la corrente la tensione e la potenza delle porte in tempo reale. Il power bank non è leggerissimo (pesa 550 grammi) ma ha un design a colonna molto pratico che lo rende ideale per la ricarica di moltissimi dispositivi, dagli smartphone ai laptop, dai tablet agli accessori. Tramite alimentatore da 100W è possibile ricaricare in circa due ore il power bank, che è costituito da power cell di grado automotive, in grado di mantenere il 70 per cento di capacità anche dopo oltre mille cicli di ricarica.
La “torretta” Nexode: 13 livelli di protezione
Molto utile la custodia in tessuto presente nella confezione. Presenti ben 13 livelli di protezione, da quella contro i surriscaldamenti a quella contro l’eccesso di corrente, da quella contro il sovravoltaggio a quella contro i corto circuiti. Il caricabatterie, inoltre, è in grado di monitorare la temperatura circa 200 volte al secondo. Il power bank è ideale anche per caricare laptop molto energivori e ha una tecnologia di distribuzione intelligente della corrente che alloca l'energia giusta a ogni dispositivo per una carica sicura ed efficiente, anche con tre dispositivi collegati. Il prezzo è di 90 euro.