PD200W Hybrid, il nuovo microfono “da podcast” di Maono: la prova

Introduzione
Un microfono moderno, semplice da usare, ideale per creator, podcaster, giornalisti e tutti coloro che si trovano a lavorare da location differenti. Ha tre modalità di connessione (wireless, USB-C e XLR) e un’app utile e ben fatta
Quello che devi sapere
Un microfono per creator e professionisti
Maono, è un marchio focalizzato sulla creazione di soluzioni audio per creator e professionisti accessibili e affidabili. Pioniere e leader globale del “microfono ibrido” (quindi cablato e wireless), l’azienda ha da poco prsentato il nuovo microfono PD200W Hybrid, che si distingue per tre metodi di connessione (wireless, cablato USB e cablato XLR) liberando così chi lo usa da vincoli relativi al luogo in cui lavora. Adatto per un’utenza moderna e in movimento, permette di registrare in uno studio, sulla scrivania o mentre si è in giro grazie alla flessibilità del wireless. Tra le caratteristiche principali, una capsula cardioide da 30 millimetri ottimizzata per voce e riduzione dei rumori ambientali, una qualità audio focalizzata sulla voce, controlli integrati direttamente sul microfono per regolare guadagno, volume, cancellazione del rumore e muto.
Le caratteristiche principali
Cuore pulsante del PD200W Hybrid è una capsula cardioide da 30 millimetri, in grado di registrare un audio di alta qualità a 48 kHz 24 bit. Il microfono integra una funzionalità di eliminazione fruscii, riverberi e rumori di fondo lasciando l’utente libero di registrare ovunque si trovi (anche in una stanza d’albergo, solo per fare un esempio) e da lunghe sessioni di post produzione. Con un rapporto segnale-rumore da 82 dB, il nuovo microfono di Maono ha un livello di pressione sonora da 128 dB e ha una batteria di lunga durata: circa 60 ore dichiarate.
Le connessioni
Dicevamo che è possibile connettere il microfono sia via cavo (audio XLR o USB-C) o via wireless, con la sua dongle USB-C dedicata che supporta connessione senza fili fino a 60 metri. Il microfono è compatibile con pc, Mac, smartphone o tablet iOS e Android e fotocamere e viene riconosciuto immediatamente dai diversi dispositivi. Una singola dongle, inoltre, è in grado di supportare una connettività multi-microfono, permettendo di collegare due microfoni, ad esempio per registrare un podcast in diretta a più voci su tracce distinte e senza bisogno di un mixer audio. A bordo anche un led colorato circolare di grande effetto.
Il software
Attraverso il software Maono Link, disponibile per tutte le piattaforme, è possibile oltre che registrare l’audio e poi salvarlo nel formato preferito anche regolare i parametri e i preset audio, il guadagno del microfono, del volume delle cuffie, del rapporto di monitoraggio, usare equalizzatore, compressore, filtri ed effetti sonori (anche scaricabili dal sito di Maono). Inoltre, è possibile definire i colori e il tpo di illuminazione del microfono.
La nostra prova
Abbiamo utilizzato PD200W Hybrid principalmente per fare speech - anche lunghi - di servizi e traduzioni mandati in onda in televisione, e possiamo dirci molto soddisfatti del risultato. Per fare una prova lo abbiamo anche utilizzato per fare delle call. Il risultato è stato ottimo. La connessione e l’utilizzo del microfono sono semplicissimi e non necessitano di configurazioni particolari, il software è ben fatto, il led colorato non è particolarmente utile ma è bello da vedere. Ottima la presenza, nella confezione, di una base con un piccolo braccio che permette di tenere nella posizione corretta il microfono e, all’occorrenza, smontarlo velocemente.
Disponibilità e prezzi
Un microfono dunque che ci ha convinto, ideale per podcaster e streamer, creator, professionisti che registrano da più luoghi e hanno bisogno di un’attrezzatura facilmente trasportabile. Da notare che in modalità wireless il microfono ha bisogno di una sorta di “linea visiva diretta” con il ricevitore e una distanza non eccessiva, altrimenti si rischia di perdere qualità del segnale. Il prezzo di PD200W di listino è di 129 dollari (in euro il prezzo è un po’ più alto) ma online sono presenti interessanti sconti e promozioni per il periodo di lancio.
Pro e Contro
PRO:
- Ottima resa audio, facile da usare
- Compatibilità con pc, tablet, smartphone, fotocamere
- App utile e ben fatta
CONTRO:
- In modalità wireless meglio non allontanarsi troppo dal ricevitore