PD200W Hybrid, il nuovo microfono “da podcast” di Maono: la prova

Abbiamo utilizzato PD200W Hybrid principalmente per fare speech - anche lunghi - di servizi e traduzioni mandati in onda in televisione, e possiamo dirci molto soddisfatti del risultato. Per fare una prova lo abbiamo anche utilizzato per fare delle call. Il risultato è stato ottimo. La connessione e l’utilizzo del microfono sono semplicissimi e non necessitano di configurazioni particolari, il software è ben fatto, il led colorato non è particolarmente utile ma è bello da vedere. Ottima la presenza, nella confezione, di una base con un piccolo braccio che permette di tenere nella posizione corretta il microfono e, all’occorrenza, smontarlo velocemente.