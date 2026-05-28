Insta360 Mic Pro, i microfoni con lo schermo personalizzabile

C’è la qualità audio che è molto buona, certo, ma “quello di cui tutti parlano” e parleranno è il display E-Ink personalizzabile, che supera un limite di altri microfoni (come ad esempio quelli del principale concorrente di Insta360) che hanno il logo del prodotto molto visibile. L’idea di Insta360 è stata quella di inserire un display in cui caricare il logo del proprio canale (come abbiamo fatto noi di Sky TG24) o della propria testata, disegni o icone. Il display mantiene l’immagine anche da spento e resta nitido anche sotto la luce del sole. L’aggiornamento è semplicissimo: basta caricare la propria foto sull’app di Insta360 oppure scegliere tra tanti loghi predefiniti e una volta confermato in una trentina di secondi lo schermo di aggiorna. Tra l’altro l’E-Ink, spiegano da Insta360, consuma energia solo durante l’aggiornamento del display, non durante la visualizzazione dell’immagine, che diventa statica. La tecnologia scelta utilizza sei colori (nero, bianco, rosso, giallo, blu e verde) ed è quindi in grado di riprodurre la maggior aprte delle tonalità cromatiche. L’idea a nostro avviso è davvero innovativa e soprattutto può risultare molto utile.