Insta360 Mic Pro, i microfoni con lo schermo personalizzabile

Introduzione
Si tratta di uno dei sistemi microfonici più interessanti e completi in circolazione, per qualità audio, innovazione e vocazione professionale. Un microfono adatto a giornalisti, podcaster, vlogger, creator con un qualcosa in più: la completa personalizzazione del logo
Quello che devi sapere
Il nuovo Insta360 Mic Pro
Mic Pro di Insta360 è un sistema microfonico top di gamma progettato per i tutti coloro che lavorano “in esterna” e che cercano un audio professionale ma anche molto pratico da utilizzare. Unisce, a nostro avviso, un’ottima qualità dell’audio con una possibilità di personalizzazione davvero interessante: è infatti dotato di un display E-Ink su cui si possono caricare immagini, loghi, scritte. E poi ha funzioni avanzate come l’array a tre microfoni, diverse modalità di captazione, la cancellazione del rumore. L’abbiamo provato per alcune settimane per lavoro, ecco i dettagli e le nostre impressioni.
Come si presentano
Il sistema si compone, in base al pacchetto scelto, di microfoni, trasmettitore e custodia di ricarica. I microfoni sono di forma circolare abbastanza ingombranti e visibili (sono dunque microfoni realizzati per “farsi vedere”, non per essere nascosti), cosa che rende la funzionalità di E-Ink assolutamente utile e indispensabile. Non facciamoci però ingannare dal termine “ingombrante”: il microfono pesa appena 20 grammi. Il sistema può essere collegato a uno smartphone, a un tablet (tramite porta USB-C o via Bluetooth) oppure su camere (cold shoe). Inoltre, il trasmettitore si collega senza l’uso del ricevitore direttamente alle videocamere Insta360 per registrare audio ad alta fedeltà a 48kHz. Il ricevitore supporta fino a quattro microfoni contemporaneamente.
Le caratteristiche tecniche
Entriamo nel cuore di Insta360 Mic Pro partendo proprio dalle caratteristiche tecniche. Ogni trasmettitore ospita un sistema a tre microfoni e una modalità di captazione direzionale, una possibilità di registrazione interna a 32 bit, il controllo automatico del gain e tre preset di toni vocali. L’array a tre microfoni, in particolare, offre la possibiiltà di utilizzare modalità di captazione direzionali, utile per gestire in modo versatile le riprese in diversi scenari o in ambienti complessi. Mic Pro supporta quattro modalità di captazione dell’audio per catturare meglio il suono da direzioni specifiche riducendo il rumore indesiderato. La tecnologia Focus Voce utilizza il beamforming adattivo per catturare i suoni provenienti dall’area frontale al microfono e sopprime i rumori di fondo (cosiddetti “fuori asse”) mantenendo i suoni ambientali distanti. C’è poi la modalità omnidirezionale, che capta i suoni a 360 gradi, e quella cardioide, che cattura principalmente il suono proveniente dall’area frontale al microfono. Tra le altre caratteristiche da mettere in luce: il trasmettitore è in grado di regolare automaticamente il guadagno in base al volume in ingresso mantenendo i livelli di uscita bilanciati e senza regolazioni manuali. Questa tecnologia lavora insieme alla gestione delle dinamiche (a noi è parsa ottima) del 32 bit float: evita il clipping (la saturazione dell’audio in caso di rumori molto alti come urla, risate, applausi) ma milgliora anche la resa dei suoni lontani e molto bassi.
Il display personalizzabile
C’è la qualità audio che è molto buona, certo, ma “quello di cui tutti parlano” e parleranno è il display E-Ink personalizzabile, che supera un limite di altri microfoni (come ad esempio quelli del principale concorrente di Insta360) che hanno il logo del prodotto molto visibile. L’idea di Insta360 è stata quella di inserire un display in cui caricare il logo del proprio canale (come abbiamo fatto noi di Sky TG24) o della propria testata, disegni o icone. Il display mantiene l’immagine anche da spento e resta nitido anche sotto la luce del sole. L’aggiornamento è semplicissimo: basta caricare la propria foto sull’app di Insta360 oppure scegliere tra tanti loghi predefiniti e una volta confermato in una trentina di secondi lo schermo di aggiorna. Tra l’altro l’E-Ink, spiegano da Insta360, consuma energia solo durante l’aggiornamento del display, non durante la visualizzazione dell’immagine, che diventa statica. La tecnologia scelta utilizza sei colori (nero, bianco, rosso, giallo, blu e verde) ed è quindi in grado di riprodurre la maggior aprte delle tonalità cromatiche. L’idea a nostro avviso è davvero innovativa e soprattutto può risultare molto utile.
La cancellazione del rumore
La pulizia della voce, e quindi la cancellazione dei rumori di fondo, è realizzata tramite un chip NPU dedicato, che utilizza l’intelligenza artificiale per isolare la voce di chi parla sopprimendo allo stesso tempo i rumori indesiderati come il vento, la folla o il traffico. La modalità è disponibile in due livelli di intensità, nelle nostre prove (anche un po’ estreme) possiamo confermare che si tratta di uno dei migliori della categoria, molto efficace soprattutto con i rumori continui.
Le altre caratteristiche
Sono tante le caratteristiche di Insta360 Mic Pro: partiamo dai preset vocali, che regolano la voce per renderla più limpida o, al contrario, più corposa. Tre le modalità: standard, ricco o nitido. Buona la durata della batteria: ogni microfono offre fino a 10 ore di autonomia, il ricevitore fino a 11 ore. Con la custodia completamente carica - assicurano da Insta360 - il sistema offre fino a trenta ore di autonomia totale. La portata di trasmissione dichiarata è di 400 metri in spazi aperti e privi di interferenze: questo significa che il sistema è pensato anche per produzioni complesse.
Verdetto, disponibilità e prezzi
Insta360 Mic Pro è a nostro avviso un sistema audio da prendere seriamente in considerazione soprattutto se si registrano contenuti in autonomia: permette in un setup semplicissimo di registrare interviste, produzioni in prima persona, speech per servizi radio-televisivi o podcast, vlog. Una sistema audio semi-professionale con una resa davvero buona e un’ottima funzionalità di cancellazione del rumore. E poi c’è la personalizzazione totale tramite tecnologia E-Ink che abbiamo trovato un’innovazione davvero interessante. Pochi i lati negativi riscontrati durante la recensione: da notare che il microfono, dalla forma tonda e dal design un po' ingombrante, potrebbe non soddisfare "gli occhi" di tutti. Siamo ai prezzi e ai pacchetti: il microfono singolo costa 109 euro, il kit microfono+trasmettitore costa 209 euro, il kit completo 2 microfoni, trasmettitore e custodia di ricarica (che noi consigliatmo) costa 329 euro. Il bundle “estremo”, con ben 4 microfoni, il trasmettitore e la custodia di ricarica costa 547 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Ottima qualità dell’audio e cancellazione del rumore
- Display personalizzabile
CONTRO:
- Il microfono, di forma rotonda, è molto grande e visibile: potrebbe non incontrare il gusto di tutti