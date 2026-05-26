Swift 16 AI: il nuovo top di gamma di Acer con il trackpad da record

Introduzione
Per Acer è uno dei lanci più importanti dell’anno. Il nuovo Swift 16 AI è un concentrato di potenza e innovazione, spinto dai nuovi processori Intel Panther Lake e da un display OLED 3K. Con una scelta di design decisamente polarizzante: un trackpad dalle dimensioni mai viste
Quello che devi sapere
Il nuovo Swift 16 AI
Swift 16 AI di Acer - che avevamo “conosciuto” a inizio gennaio al CES di Las Vegas (qui il nostro speciale) è un pc con display da 16 pollici che si presenta abbastanza compatto e leggero. Punta moltissimo sull’equilibrio tra portabilità e prestazioni I.A. e ha, tra le caratteristiche, un enorme trackpad aptico compatibile con una stilo digitale: strizza l’occhio ai creativi ma solleva qualche dubbio sull’ergonomia della digitazione. Abbiamo utilizzato il pc per lavorare per oltre due settimane, ecco tutte le caratteristiche e le nostre riflessioni.
Come si presenta
Toccando con mano il nuovo Swift 16 AI si nota subito che si tratta di un prodotto premium. Sul coperchio troviamo una S, che ricorda appunto il nome Swift, e una certa solidità: il prodotto, infatti, è realizzato completamente in alluminio. L’altro aspetto che si nota subito è che il prodotto è anche decisamente leggero rispetto a come ce lo si possa immaginare (ricordiamo che il display è generoso, 16 pollici): solo 1,5 kg, e può essere certamente trasportato in una borsa o in uno zaino senza incidere particolarmente sulla pesantezza. Un peso, tra l’altro, quasi da record per un prodotto che ha uno schermo touch (i pc con schermo touch tendono infatti a pesare di più). Estremamente sottile, 15 millimetri di spessore, ha la certificazione militare (MIL-STD-810) per la resistenza a temperature estreme, umidità, vibrazioni, cadute: una certificazione quasi ormai obbligatoria, ci spiegano da Acer, sui prodotti business; meno comune invece sui prodotti destinati al mondo consumer, che invece Acer ultimamente sta introducendo per permettere ai clienti di acquistare macchine che possano durare di più nel tempo, soprattutto quando hanno un valore importante. A questa descrizione aggiungiamo che lo schermo si può aprire fino a 180 gradi e che i pannelli superiore e inferiore in alluminio risultano molto sottili e mostrano qualche flessione se premuti con decisione.
Le caratteristiche tecniche
Cuore pulsante del laptop la piattaforma Intel Panther Lake, accompagnata dalla grafica integrata Intel Arc B390 e da una NPU dedicata per i carichi di lavoro di intelligenza artificiale. I test effettuati da noi di Sky così come da altre testate internazionali sottolineano come l’architettura gestisca i carichi multi-core pesanti (come ad esempio gli export lunghi di video o animazioni 3D) in modo nettamente migliore rispetto alla precedente generazione Lunar Lake, grazie anche a un ottimo sistema di dissipazione interna del calore. Da notare che sebbene il pc supporti processori Intel Core Ultra X9, la nostra unità di test è dotata di processore Intel Core Ultra X7 358H, della famiglia Panther Lake di terza generazione. In generale possiamo dire che il sistema offre la potenza e l’efficienza necessarie per creare, giocare anche con titoli molto esigenti, lavorare con l’intelligenza artificiale. Fronte energia, a bordo troviamo una batteria agli ioni di litio a tre celle da 70Wh: nonostante la presenza di un grande schermo a 120 Hz, che potrebbe dunque risultare abbastanza energivoro, l’efficienza del processore garantisce circa 8-9 ore di utilizzo in ambiente ufficio/web (ovviamente con carichi di lavoro più pesanti diminuisce anche la durata della batteria, che comunque difficilmente siamo riusciti a far scaricare prima di cinque ore). Da notare che il pc è alquanto silenzioso, anche se - sotto sforzo - con la CPU al massimo il rumore delle ventole si fa certamente sentire. Infine, è possibile installare fino a 32 gigabyte di Ram LPDDR5x e fino a 2 gigabyte di storage SSD PCIe 5.
Il display
Lo dichiariamo subito: lo schermo da 16 pollici di questo pc ci ha davvero convinto. Si tratta di un display OLED 3K - come dicevamo touch - ideale sia per il lavoro e l’intrattenimento di tutti i giorni, sia per spingersi oltre con lavorazioni di grafica o con il gaming. La frequenza di aggiornamento è ultra-fluida, 120 Hz, e il rapporto di forma 16:10: come in altri pc con questo tipo di schermo le applicazioni come Excel o anche la visualizzazione delle icone del desktop sembrano più spaziose. Presenti le certificazioni per il colore e il True Black 500, importante per chi usa molto il prodotto per i lavori di grafica. Il display, tra l’altro, offre una copertura colore quasi totale dello spazio DCI-P3, adatto dunque a lavori di precisione cromatica. E poi è certificato Eyesafe 2.0: questo significa, ci spiegano da Acer, che è stato calibrato e certificato professionalmente per ridurre la luce blu (tipica dei display digitali, dannosa per gli occhi) preservando al contempo una qualità del colore superiore e riducendo al minimo l’affaticamento visivo: si tratta di una certificazione certamente importante su questo tipo di schermo OLED che essendo lucido e riflettente rischia, dopo tante ore, di stancare gli occhi. Nella nostra prova possiamo confermare che i colori sono ottimi, i neri sono praticamente assoluti, una gioia per gli occhi, eccellente il supporto HDR. Da notare che in ambienti molto luminosi il display può mostrare molti riflessi.
Un trackpad gigante (e le altre caratteristiche)
Oltre al display l’altro protagonista assoluto di questo pc è il mega-trackpad aptico: occupa una porzione davvero mai vista del poggiapolsi, circa 17 centimetri di lunghezza per 10 di altezza: è il più grande sul mercato, con un'altezza praticamente uguale a quella utilizzata dalla tastiera. Ma torniamo al trackpad, vera gioia per i creativi: simula la sensazione di un click o di una pressione senza alcuna parte mobile: un design che offre vantaggi chiave sia in termini di durata sia di personalizzazione, perché il feedback e la vibrazione sono personalizzabili. Inoltre, supporta l’inserimento tramite penna (come la Acer Active Stylus) permettendo di disegnare, fare schizzi (magari con l'aiuto di Copilot) o prendere appunti direttamente sul trackpad anziché sullo schermo. Noi non abbiamo avuto modo di provare la stilo, ma secondo diverse testate internazionali, quando usato con la stilo il feedback aptico e la precisione del cursore sono definiti al pari dei migliori sul mercato. Da sottolineare che il trackpad per qualcuno potrebbe essere anche troppo grande: succede infatti che, scrivendo sulla tastiera, si sfori e si attivi il causando spostamenti del cursore o click accidentali; inoltre c’è da notare che lo spazio per appoggiare i polsi ai lati, soprattutto per chi ha mani e polsi grandi, è un po’ sacrificato.
Le altre caratteristiche
Se il trackpad è il più grande del mercato c’è da dire che qualche sacrificio in più bisogna farlo con la tastiera. Perchè se è vero che i tasti sono un po’ più grandi della tastiera standard, la corsa è invece po’ ridotta a causa dello spessore ridotto del pc. La tastiera è estesa, completa di piccolo tastierino numerico. A bordo troviamo una dotazione di porte molto completa: ben due porte USB-A tradizionali, due porte USB-C con Thunderbolt 4 (dunque ultra-veloci, che permettono di collegare monitor, effettuare trasferimenti dati immediati e ricaricare), un’uscita HDMI 2.1, il jack per le cuffie. Buona la qualità audio, anche se con un pc del genere ci aspettavamo forse qualcosa di più, soprattutto dal punto di vista delle dinamiche sonore o dei bassi. Presente la compatibilità con le reti veloci Wi-FI 7. Molto buono il comportamento della Webcam Full HD 1080p con soluzione Acer TNR, in grado di catturare immagini migliori rilevando, diagnosticando e sostituendo i pixel “rumorosi”, soprattutto in situazioni di scarsa illuminazione; presente anche un otturatore fisico. Infine, Acer sottolinea come il pc sia ultra-sicuro a livello hardware e software: presente la protezione Secured-Core PC di livello 3.
Il software a bordo
Andiamo adesso ad analizzare il software preinstallato presente sulla macchina. C’è ovviamente l’ultima versione di WIndows 11 con le tante applicazioni di intelligenza artificiale di Copilot+ di cui abbiamo parlato più volte. Ci sono poi diversi programmi Acer installati: AcerSense (richiamabile anche tramite un tastino specifico): fornisce tutte le informazioni utili sul sistema tra cui strumenti di diagnostica hardware, possibilità di personalizzare la batteria, le prestazioni, la memoria, lo schermo, aggiornare il software. All’interno c’è anche una Experience Zone dove vengono raccolte le funzionalità di intelligenza artificiale del pc. Tra le altre funzioni: Acer QR Capture (rileva e decodifica istantaneamente qualsiasi QR Code presente sullo schermo), Acer AI Image Generator, che genera immagini istantaneamente e ad alta risoluzione. Presenti anche funzionalità che migliorano la qualità della voce e del video e in generale la resa delle videochiamate.
Verdetto, disponibilità e prezzi
Il nuovo Acer Swift 16 AI è considerato il nuovo top di gamma dell'azienda taiwanese: una macchina molto performante di cui abbiamo apprezzato particolarmente le prestazioni della CPU, il display eccezionale, l’autonomia. Indicata a nostro avviso per i professionisti della produttività o i programmatori, che cercano un'area adi lavoro molto ampia ma che lavorano in mobilità e non voglio portare un “mattone nello zaino”; e ancora: per tutti i creativi e i grafici che lavorano in mobilità e che vogliono sfruttare l’accuratezza cromatica dell’OLED e che necessitano di una tavoletta grafica da portare sempre con sé ma anche utenti che lavorano o giocano, anche in maniera intensa. Non è, invece, un pc consigliato a chi scrive lunghi testi per molte ore al giorno, considerata la scarsa corsa dei tasti e il posizionamento delle mani causato dal grosso trackpad: a noi non ha dato particolarmente fastidio, ma è certamente una sensazione soggettiva e, poi, questione di abitudine. Spiegano da Acer che la configurazione che sarà disponibile in Italia arriverà con 16 gigabyte di Ram e 512 gigabyte di spazio di archiviazione: il prezzo è di circa 1.999 euro.
Pro e Contro
PRO:
Prestazioni generali della CPU
Display e trackpad
CONTRO:
La tastiera può non essere comoda per tutti
Un po’ rumoroso sotto carico