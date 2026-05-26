Swift 16 AI: il nuovo top di gamma di Acer con il trackpad da record

Lo dichiariamo subito: lo schermo da 16 pollici di questo pc ci ha davvero convinto. Si tratta di un display OLED 3K - come dicevamo touch - ideale sia per il lavoro e l’intrattenimento di tutti i giorni, sia per spingersi oltre con lavorazioni di grafica o con il gaming. La frequenza di aggiornamento è ultra-fluida, 120 Hz, e il rapporto di forma 16:10: come in altri pc con questo tipo di schermo le applicazioni come Excel o anche la visualizzazione delle icone del desktop sembrano più spaziose. Presenti le certificazioni per il colore e il True Black 500, importante per chi usa molto il prodotto per i lavori di grafica. Il display, tra l’altro, offre una copertura colore quasi totale dello spazio DCI-P3, adatto dunque a lavori di precisione cromatica. E poi è certificato Eyesafe 2.0: questo significa, ci spiegano da Acer, che è stato calibrato e certificato professionalmente per ridurre la luce blu (tipica dei display digitali, dannosa per gli occhi) preservando al contempo una qualità del colore superiore e riducendo al minimo l’affaticamento visivo: si tratta di una certificazione certamente importante su questo tipo di schermo OLED che essendo lucido e riflettente rischia, dopo tante ore, di stancare gli occhi. Nella nostra prova possiamo confermare che i colori sono ottimi, i neri sono praticamente assoluti, una gioia per gli occhi, eccellente il supporto HDR. Da notare che in ambienti molto luminosi il display può mostrare molti riflessi.