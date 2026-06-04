Apple Design Awards 2026, tra i vincitori c'è anche un'app italiana

Introduzione

Sono stati premiati in 12, tra app e giochi. I vincitori di quest’anno sono rappresentati da team che arrivano da tutto il mondo e che si sono distinti per innovazione, valore artistico e risultati tecnici. E c'è anche un po' di Italia, perché la app Moonlitt: Moon Phase Tracker, per il monitoraggio lunare, sviluppata da Flipping Hues Srls, ha vinto nella categoria interazione.

"Le app e i giochi che hanno vinto gli Apple Design Awards di quest’anno sono una testimonianza esemplare di come gli sviluppatori stiano creando esperienze eccezionali", ha detto Susan Prescott, Vice President of worldwide developer relations. "Che si tratti di funzioni intuitive o di un’esperienza di gioco avvincente, queste app e giochi rappresentano il meglio di ciò che la nostra piattaforma è in grado di offrire. Siamo incredibilmente orgogliosi di celebrare il lavoro di questi team per il loro impegno nell'arricchire la vita delle persone in tutto il mondo". Ecco dunque i vincitori e i finalisti degli Apple Design Awards 2026, divisi per categorie.