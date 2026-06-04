Apple Design Awards 2026, tra i vincitori c'è anche un'app italiana

Introduzione
Sono stati premiati in 12, tra app e giochi. I vincitori di quest’anno sono rappresentati da team che arrivano da tutto il mondo e che si sono distinti per innovazione, valore artistico e risultati tecnici. E c'è anche un po' di Italia, perché la app Moonlitt: Moon Phase Tracker, per il monitoraggio lunare, sviluppata da Flipping Hues Srls, ha vinto nella categoria interazione.
"Le app e i giochi che hanno vinto gli Apple Design Awards di quest’anno sono una testimonianza esemplare di come gli sviluppatori stiano creando esperienze eccezionali", ha detto Susan Prescott, Vice President of worldwide developer relations. "Che si tratti di funzioni intuitive o di un’esperienza di gioco avvincente, queste app e giochi rappresentano il meglio di ciò che la nostra piattaforma è in grado di offrire. Siamo incredibilmente orgogliosi di celebrare il lavoro di questi team per il loro impegno nell'arricchire la vita delle persone in tutto il mondo". Ecco dunque i vincitori e i finalisti degli Apple Design Awards 2026, divisi per categorie.
Quello che devi sapere
App divertimento - grug
A vincere nella categoria divertimento è stata l’app grug sviluppata da Ocho (Paesi Bassi): offre un un modo giocoso per scoprire e fare proprie piccole pillole di saggezza quotidiana. L’app motivazionale dispensa consigli attraverso la lettura quotidiana dei “grugniti del cavernicolo”.
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Gioco divertimento - Is This Seat Taken?
Per i giochi si è invece distinto Is This Seat Taken? di Poti Poti Studio (Spagna). Si tratta di rompicapi complicati. Grazie a uno stile grafico da cartone animato e a situazioni ricche di umorismo, il gioco porta tra le piccole stranezze dei viaggi sui mezzi pubblici. Gli elementi interattivi invitano a godersi il viaggio senza fretta, un posto alla volta.
App inclusione - Guitar Wiz
Nella categoria inclusione ha vinto l’app Guitar Wiz di Bijoy Thangaraj (India). È pensata sia per chitarristi alle prime armi che per esperti che hanno a disposizione un kit di strumenti completo con istruzioni vocali su tutto, dall’intonazione al posizionamento delle dita.
Gioco inclusione - Pine Hearts
Come gioco ha invece trionfato Pine Hearts sviluppato da Hyper Luminal Games Limited (Regno Unito). È un gioco emozionante per giocatori e giocatrici di ogni livello che invita a rivivere i ricordi del padre scomparso del protagonista.
App innovazione - NBA: Partite & Risultati LIVE
Trionfa l'app NBA: Partite & Risultati LIVE di NBA Media Ventures, LLC (Stati Uniti), nella categoria innovazione. L’app per Apple Vision Pro offre a chi ama il basket un’esperienza visiva coinvolgente, con la possibilità di guardare fino a cinque partite in diretta contemporaneamente, seguire le statistiche dei giocatori e delle partite in tempo reale grazie a classifiche in primo piano e vedere i movimenti della squadra su un campo 3D con la modalità tavolo. Le partite sono disponibili anche con audio spaziale e con Spectrum Front Row. Le partite dei Lakers sono in formato Apple Immersive.
Gioco innovazione - Blue Prince
Tra i giochi il migliore è stato Blue Prince di Dogubomb (Stati Uniti). Blue Prince è un’avventura che sfida ogni classificazione di genere e offre un’esperienza narrativa profonda che fonde esplorazione, enigmi da risolvere ed elementi narrativi. La struttura a stanze è coinvolgente e l’ambiente contribuisce alla narrazione con elementi nascosti in quadri e biglietti scritti a mano. Il gioco dà vita a un mondo pieno di segreti, tale da sembrare quasi di avere due giochi in uno.
App interazione - Moonlitt: posizione della luna
Nella categoria interazione, l'app che ha vinto si chiama Moonlitt: posizione della luna ed è stata sviluppata da Flipping Hues Srls (Italia). L’app offre un’interfaccia elegante per monitorare gli eventi celesti, pianificare foto ed esplorare tutto ciò che riguarda la Luna. Facilissima da usare, l’app integra il design con Liquid Glass e aiuta l’utente a tenere d’occhio il cielo in modo semplice e intuitivo.
Gioco interazione - Sago Mini Jinja’s Garden
Il miglior gioco è Sago Mini Jinja’s Garden di Sago Mini (Canada). Si possono piantare semi, raccogliere verdure e cucinare i pasti usando un’interfaccia intuitiva. Disponibile su Apple Arcade, il gioco offre comandi semplici basati su gesti di scorrimento che consentono anche ai più piccoli di concentrarsi sull’esplorazione del giardino piuttosto che sulla lettura delle istruzioni.
App impatto sociale - Primary: News in Depth
L'App che ha vinto nella categoria impatto sociale è Primary: News in Depth
di Wood Metal Rocks LLC (Stati Uniti). Primary dà alle notizie una dimensione “spaziale”. Progettata per Apple Vision Pro, l’app offre un’interfaccia immersiva organizzata in modo intelligente e perfettamente integrata che aiuta l’utente a interagire con le notizie in modo più consapevole.
Gioco impatto sociale - Consume Me
Tra i giochi, per l'impatto sociale il migliore è stato Consume Me di Jenny Jiao Hsia e AP Thomson (Stati Uniti). Consume Me coniuga il gameplay con una grande sensibilità. La sua meccanica intelligente aiuta l’utente a entrare in contatto con sentimenti che le parole non sempre riescono a esprimere.
App grafica - Tide Guide: Charts & Tables
Per la categoria grafica ha vinto l'app: Tide Guide: Charts & Tables di Condor Digital (Stati Uniti). Tide Guide è un’app di monitoraggio delle maree che offre previsioni ora per ora e presenta i dati meteorologici in modo chiaro e comprensibile.
Gioco grafica - Cyberpunk 2077: Ultimate
Il miglior gioco per la sezione grafica è invece Cyberpunk 2077: Ultimate di CD Projekt S.A. (Polonia). Si tratta di un gioco open world visivamente ambizioso che sfrutta appieno il chip Apple su Mac e le funzioni Metal avanzate. Gli interni ricchi di dettagli e il design di personaggi e veicoli trasmettono un grande senso di realismo.
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