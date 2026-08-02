AI Act 2026, legge sull'Intelligenza Artificiale: cosa cambia da oggi

Intanto, la Commissione europea ha spiegato qual è la ratio dietro alle norme che entrano in vigore da oggi: l’obiettivo dell’AI Act infatti è quello di garantire che i cittadini possano riconoscere quando stanno interagendo con un sistema di intelligenza artificiale, oppure quando un contenuto è stato generato o modificato con l’uso di questi strumenti, riducendo così i rischi di essere ingannati e manipolati.

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