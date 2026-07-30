Osmo Pocket 4P dunque promossa a pieni voti principalmente per la doppia lente, per la qualità dei ritratti, per le ottime prestazioni soprattutto del sensore principale e per un tracciamento quasi sempre infallibile. Da segnalare una sorta di disparità qualitativa tra i due sensori, perché il teleobiettivo ha un sensore più piccolo e privo di tecnologia LOFIC; inoltre il passaggio tra una lente e l’altra durante la registrazione tende a mostrare piccoli scatti. Inoltre segnaliamo che non è possibile effettuare zoom “spinti” per slow motion e timelapse.



La differenza principale con il modello 4 è che il 4P offre (oltre al secondo obiettivo) ben 3 stop in più di gamma dinamica, la nuova registrazione in D-Log 2 a 10 bit, il nuovo ActiveTrack ma pesa qualche grammo in più. La sensazione è che siano però macchine abbastanza simili, e vale la pena aggiornare solo per chi lavora in ambito professionale. Può valere invece di più la pena effettuare un nuovo acquisto per i possessori di Osmo Pocket 3 e precedenti.



Osmo Pocket 4P è disponibile nella combo Standard, che costa 609 euro e comprende la fotocamera, la luce di riempimento, il manico e la custodia. La combo più completa (la Vlog) costa 699 euro e comprende anche il microfonino DJI Mic Mini 2, il radiocomando Osmo FrameTap, il mini-treppiede e la borsa da trasporto.