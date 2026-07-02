realme 16: velocità e stile a un prezzo contenuto

Introduzione
Un telefono solido, che eccelle in autonomia, design e con un buon display, pensato per chi vuole un dispositivo affidabile a un prezzo accessibile
Quello che devi sapere
Il nuovo 16 5G
realme 16 5G è il nuovo telefono medio gamma proposto dal marchio cinese che punta su autonomia, design e display. Caratterizzato dalla nuova filosofia “Air Design”, combina un design raffinato, leggerezza e una batteria di lunga durata. L’abbiamo provato per oltre due settimane, ecco le nostre considerazioni e tutte le caratteristiche principali.
Come si presenta
Il telefono si presenta sottile, leggero e ben bilanciato. realme 16 5G introduce il design Aurora Wings: nella variante chiara Air White è realizzato con un processo di texture a gradiente, primo nel settore, con stratificazione di particelle multicolore con riflessi luminosi, che cambia al cambiare dell’angolazione di visione. Accanto alla versione Air White è disponibile anche Air Black, più classica e sobria. Entrambi i telefoni sono dotati di texture sabbiata fine e rivestimento anti-impronta curvo, che offrono una sensazione di prodotto premium. realme 16 ha una protezione IP66, IP68, IP69 e IP69K che certificano sicurezza contro polvere, schizzi, getti d’acqua ad alta pressione e ad alte temperature. La nostra impressione, appena tirato fuori dalla scatola, confermata anche durante l’utilizzo, è quella di un prodotto dalla forma maneggevole, leggero (circa 180 grammi), resistente e ben equilibrato.
Le caratteristiche tecniche
Il telefono è alimentato dal chip MediaTek Dimensity 6400 a 8-core: una scelta che sicuramente punta sul contenimento dei costi ma non adatta, probabilmente, agli utilizzi più intensi come gaming “spinto”, multitasking avanzato, app energivore: un punto certamente da tenere presente per gli utenti più esigenti. A livello di memoria troviamo 6 o 8 gigabyte di Ram, spazio di archiviazione da 256 giga.
Display e batteria
Partiamo da uno dei fiori all’occhiello di questo smartphone che è la batteria: a bordo troviamo un comparto molto capiente soprattutto per la fascia di prezzo in cui il telefono si colloca: ben 6.559 mAh (tecnologia grafite ad alta densità energetica) che permette di utilizzare il telefono senza ricaricare anche per due giorni. Il comparto energetico, spiegano da realme, è supportato “dal primo Titan Long-Life Algorithm del segmento”, in grado di mantenere almeno l’80 per cento di capacità dopo 1.600 cicli completi di ricarica (che equivalgono a circa sei anni di utilizzo). Presenti la ricarica rapida da 45W (caricabatterie non presente in confezione) e la funzione Bypass Charging che alimenta direttamente la scheda madre riducendo il calore.
Altro punto di forza è caratterizzato dal display, di qualità certamente sopra la media del segmento: parliamo di un AMOLED da 6,57 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e un touch sampling rate fino a 240 Hz. Buona la luminosità di picco sotto il sole, 4.200 nit. Nella nostra prova possiamo confermare che l’esperienza visiva è convincente per la fascia di prezzo e sopra la media del segmento.
Il comparto foto
Il comparto fotografico di realme 16 è caratterizzato da una barra fotografica posteriore orizzontale a layout simmetrico (assomiglia un po’ a quella di iPhone Air, per intenderci) che integra, tra le altre cose, un selfie mirror: una sorta di piccolo specchietto di forma rotonda che permette agli utenti di regolare angolazione, espressione e composizione in modo intuitivo. Nella nostra prova non ci ha convinto fino in fondo, ma in alcuni casi può essere d’aiuto. Il comparto foto è composto da un sistema a doppia fotocamera: una posteriore da 50 megapixel Sony IMX852 (con sensore ampio, e autofocus), una anteriore sempre da 50 megapixel. realme 16 integra il motore LumaColor IMAGE in grado di restituire texture della pelle naturali, luci bilanciate e colori realistici, mentre la modalità Vibe Master introduce dei preset personalizzabili. Diverse anche le funzionalità di intelligenza artificiale che permettono, dopo lo scatto, di effettuare modifiche e piccoli ritocchi.
Le nostre foto e i nostri video
realme 16 non è uno smartphone per chi cerca fotografia avanzata; in ogni caso il suo sensore scatta foto di qualità certamente sempre accettabile. Si fanno sentire la mancanza di uno zoom, di una lente grandangolare e della stabilizzazione ottica dell’immagine. Stessa impressione per i video, che possono essere girati fino alla qualità Full HD.
Il software
Il sistema operativo realme UI 7 risulta fluido nell’uso quotidiano. Il software è alimentato dal FLUX ENGINE, motore che rende il sistema molto fluido. Da segnalare la presenza di diverse app preinstallate e il fatto che il feedback aptico della tastiera sia un po’ troppo intenso, in alcuni casi fastidioso (ma si può disabilitare).
Verdetto, disponibilità e prezzi
realme 16 5G è dunque uno smartphone ideale per tutti coloro che cercano una durata della batteria molto buona, insieme a un sistema che nell’uso quotidiano si comporta bene, è solido, il tutto a un prezzo contenuto. Non è adatto, invece, a chi scatta tante foto, a chi gioca in maniera intensa, a chi cerca prestazioni molto elevate. Il prezzo, dicevamo, è sicuramente interessante e accessibile: il prezzo di partenza è di 380 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Leggero ed elegante
- Buona durata della batteria
CONTRO:
- Una sola fotocamera posteriore