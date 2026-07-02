realme 16: velocità e stile a un prezzo contenuto

Il telefono si presenta sottile, leggero e ben bilanciato. realme 16 5G introduce il design Aurora Wings: nella variante chiara Air White è realizzato con un processo di texture a gradiente, primo nel settore, con stratificazione di particelle multicolore con riflessi luminosi, che cambia al cambiare dell’angolazione di visione. Accanto alla versione Air White è disponibile anche Air Black, più classica e sobria. Entrambi i telefoni sono dotati di texture sabbiata fine e rivestimento anti-impronta curvo, che offrono una sensazione di prodotto premium. realme 16 ha una protezione IP66, IP68, IP69 e IP69K che certificano sicurezza contro polvere, schizzi, getti d’acqua ad alta pressione e ad alte temperature. La nostra impressione, appena tirato fuori dalla scatola, confermata anche durante l’utilizzo, è quella di un prodotto dalla forma maneggevole, leggero (circa 180 grammi), resistente e ben equilibrato.