Galaxy Z Fold8, la prova del nuovo pieghevole Samsung

Sul fronte fotografico, il Samsung Galaxy Z Fold8 offre prestazioni di alto livello. Le immagini scattate risultano dettagliate e ben bilanciate nei colori. Qui la prova foto Nei video, il dispositivo si distingue per la capacità di registrare fino in 8K, per l'efficace stabilizzazione e per un autofocus rapido e preciso, elementi che consentono di ottenere riprese fluide e professionali anche in movimento. Il limite più evidente è l'assenza di un teleobiettivo dedicato, una scelta che penalizza gli scatti a lunga distanza rispetto a modelli focalizzati maggiormente sulla fotografia, come il Galaxy S26 Ultra o il Fold8 Ultra. Nel complesso, il comparto imaging del Fold8 convince per qualità, affidabilità e versatilità, risultando perfettamente adeguato per social network, viaggi, creazione di contenuti e utilizzo quotidiano, con una resa video che rappresenta uno dei suoi punti di forza più apprezzabili. Qui la prova video

Le foto con Galaxy Z Fold8