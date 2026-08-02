Galaxy Z Fold8, la prova del nuovo pieghevole Samsung

Introduzione
Con il Galaxy Z Fold8 Samsung rinnova profondamente il suo pieghevole di riferimento. Il nuovo design più compatto e largo, il peso ridotto, la struttura in titanio e le funzioni basate sull'intelligenza artificiale rappresentano l'evoluzione di una categoria che punta ormai a diventare una reale alternativa agli smartphone tradizionali. Ecco le nostre impressioni
Quello che devi sapere
Una nuova filosofia per il Fold
Con l'ottava generazione del suo smartphone pieghevole, Samsung cambia approccio. Il Galaxy Z Fold8 nasce con l'obiettivo di superare alcuni dei compromessi che hanno caratterizzato i precedenti modelli della serie. L'azienda sudcoreana non punta più soltanto a stupire con la tecnologia dello schermo flessibile, ma cerca di offrire un dispositivo capace di adattarsi meglio all'utilizzo quotidiano. Ideale per realizzare contenuti social in modo rapido e intuitivo.
Più largo, più pratico, più leggero
La novità più evidente riguarda il design. Rispetto ai Fold del passato, il nuovo Galaxy Z Fold 8 adotta proporzioni più basse e larghe, avvicinandosi a una forma che Samsung paragona a quella di un passaporto o uno dei più famosi biscotto-gelato. Lo schermo esterno da 5,5 pollici risulta così più comodo da utilizzare per messaggi, social network e navigazione web, mentre il display interno da 7,6 pollici con rapporto 4:3 offre un'esperienza più simile a quella di un piccolo tablet. A rendere ancora più interessante il dispositivo contribuisce il peso di appena 201 grammi, il più basso mai raggiunto dalla famiglia Fold.
Titanio e resistenza sotto il display
Dietro il nuovo aspetto si nasconde un importante lavoro ingegneristico. Samsung ha introdotto la struttura Flex Titanium, una soluzione che combina una pellicola in lega di titanio con una piastra rinforzata posizionata sotto il display pieghevole. L'obiettivo è migliorare la robustezza del pannello contenendo allo stesso tempo spessore e peso. Anche la piega centrale, elemento caratteristico degli smartphone foldable, risulta meno evidente grazie alla revisione dei materiali e della cerniera. Completano il quadro una luminosità massima dichiarata di 3.000 nit e i sistemi di ottimizzazione della visibilità all'aperto.
Fotocamere e creatività assistita dall'IA
Sul fronte fotografico il Galaxy Z Fold 8 integra due sensori posteriori da 50 megapixel, uno principale e uno ultra-grandangolare. Tra le funzioni più interessanti spicca la possibilità di utilizzare contemporaneamente fotocamera anteriore e posteriore durante le registrazioni video, trasformando il dispositivo in una sorta di mini regia portatile. A questo si aggiungono nuove funzionalità basate su Galaxy AI, che consentono di eliminare oggetti dalle immagini, ricostruire porzioni di sfondo e creare modifiche avanzate attraverso semplici comandi testuali.
La prova di foto e video
Sul fronte fotografico, il Samsung Galaxy Z Fold8 offre prestazioni di alto livello. Le immagini scattate risultano dettagliate e ben bilanciate nei colori. Qui la prova foto Nei video, il dispositivo si distingue per la capacità di registrare fino in 8K, per l'efficace stabilizzazione e per un autofocus rapido e preciso, elementi che consentono di ottenere riprese fluide e professionali anche in movimento. Il limite più evidente è l'assenza di un teleobiettivo dedicato, una scelta che penalizza gli scatti a lunga distanza rispetto a modelli focalizzati maggiormente sulla fotografia, come il Galaxy S26 Ultra o il Fold8 Ultra. Nel complesso, il comparto imaging del Fold8 convince per qualità, affidabilità e versatilità, risultando perfettamente adeguato per social network, viaggi, creazione di contenuti e utilizzo quotidiano, con una resa video che rappresenta uno dei suoi punti di forza più apprezzabili. Qui la prova video
La funzione My FanCam
Samsung punta a valorizzare il grande schermo interno non solo per l'intrattenimento, ma anche per la produttività e la creazione di contenuti. La nuova funzione My FanCam permette ad esempio di seguire automaticamente un soggetto all'interno di un video e adattarne il formato per la pubblicazione sui social. Una funzione facile da utilizzare e interessante per creare video simpatici.
Pro e Contro
PRO
- Design
- Funzioni
- Display
CONTRO
- Prezzo ancora alto
- Funzione laptop da migliorare, lo smartphone piegato a metà per scrivere tende a richiudersi
Le caratteristiche
- Nuovo design più basso e più largo
- Display esterno da 5,5 pollici
- Display interno pieghevole da 7,6 pollici con rapporto 4:3
- Peso di 201 grammi
- Batteria da 4.800 mAh
- Struttura Flex Titanium, con lega e piastra in titanio sotto il display
- Piega centrale meno visibile
- Luminosità massima fino a 3.000 nit
- Trattamento antiriflesso e tecnologia Vision Booster
- Doppia fotocamera posteriore da 50 MP
- Registrazione video con doppia inquadratura,
- Display esterno utilizzabile come monitor per il soggetto fotografato
- Modalità Flex Mode: telefono come un mini laptop
- My FanCam
- Galaxy AI per l'editing fotografico
- Prezzo: a partire da 2.099 Euro