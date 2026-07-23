razr fold, la prova del primo foldable “a libro” di Motorola

Motorola ci sta ultimamente abituando a prodotti sempre molto eleganti e belli da vedere. E il razr fold non è da meno e fa dell’estetica uno dei suoi punti di forza. Da aperto è un “foglio” di appena 4,55 millimetri. Non è un peso piuma come altri prodotti presentati di recente ma i suoi 243 grammi sono a nostro avviso totalmente accettabili. Ottimo anche il “feeling tattile”, con la finitura posteriore ispirata al tessuto (nel modello Pantone Blackened Blue - praticamente un blu scurissimo - che Motorola ci ha inviato in prova) o alla seta nella versione chiara Lily White. Ottimo feeling anche quello dell’apertura e della chiusura dello schermo: il telefono, grazie anche alla cerniera in titanio robusta e fluida, può essere bloccato saldamente in diverse angolazioni e il gesto di apertura e chiusura restituisce una sensazione premium e di solidità. La piega sul display interno da 8,1 pollici c’è ma grazie alla cerniera “a goccia” è quasi invisibile alla vista e si percepisce a malapena passando il dito sopra. Parliamo infine di resistenza agli shock: razr fold è certificato IP48/IP49 contro getti d’acqua ad alta pressione e temperatura anche se la resistenza alla polvere è di grado inferiore ad alcuni concorrenti. Il feeling d’uso è certamente molto buono, in tasca sembra di portare un telefono normale (spessore da chiuso 10,1 millimetri) e l'utilizzo, sempre da chiuso, per telefonare o per mandare messaggi, è praticamente analogo a quello di uno smartphone non pieghevole. Lato importante a nostro avviso da segnalare: quando il telefono è aperto e poggiato su una superficie piana traballa a causa della sporgenza del comparto fotografico. Questo non è un problema in generale ma può diventare una seccatura se stiamo scrivendo o prendendo appunti. Problematica che purtroppo non viene risolta neanche installando la cover rigida presente in confezione.