Xiaomi 17T Pro: il quasi top di gamma completo con la super batteria

Xiaomi 17T Pro unisce ottiche Leica con le tecnologie di imaging tipiche di Xiaomi. A bordo è presente un sistema a tripla fotocamera. La lente principale è un sensore da 50 MP con stabilizzazione ottica, che rappresenta il fulcro del sistema: è quella utilizzata per la maggior parte delle foto, con un buon equilibrio tra dettaglio, gamma dinamica e resa in condizioni di luce variabile. Accanto a questa troviamo uno degli elementi più caratteristici del dispositivo, cioè il teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 5x: una soluzione ancora non così comune nella fascia media che permette di ottenere immagini a lunga distanza con grande definizione e senza perdita evidente di qualità. Questo sensore è anche stabilizzato, quindi è utilizzabile con relativa facilità anche a mano libera. Completa il sistema una ultra‑grandangolare da 12 megapixel pensata per paesaggi o scatti di gruppo: è la lente meno sofisticata del trio, ma resta utile per ampliare la scena e mantenere una buona coerenza cromatica con le altre fotocamere. La lente frontale è da 32 megapixel. Tra le novità introdotte dal software, le foto live di Leica Live Moment, Leica Live Portrait che migliora l’effetto sfocato dietro ai ritratti. Le lenti integrano anche un insieme di soluzioni ottiche (Leica UltraPure) volte a migliorare la qualità dell’immagine rendendola più “pura”, riducendo i riflessi, migliorando la resa dei colori: una tecnologia dunque che lavora in sinergia con sensore e software e che è applicata a tutte le lenti.