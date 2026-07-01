Xiaomi 17T Pro: il quasi top di gamma completo con la super batteria

Introduzione
Unanimemente definito un “flagship lite”, il nuovo smartphone di Xiaomi si presenta come un telefono medio gamma con tante caratteristiche da top. A cominciare dalla super-batteria, da un comparto fotografico molto versatile e a un software fluido e veloce
Quello che devi sapere
La nuova Serie 17T
La Serie 17 di Xiaomi si arricchisce della “T” con due smartphone, Xiaomi 17T e Xiaomi 17T Pro - oggetto della nostra recensione - che si propongono come “flagship per l’imaging”. Una gamma, quella con la T, pronta a offrire agli utenti molte delle caratteristiche dei top di gamma a un prezzo più contenuto. Xiaomi 17T Pro, in particolare, è pensato per essere una via di mezzo tra i top di gamma della serie 17 e il più accessibile 17T. Rispetto a quest’ultimo offre più potenza, una batteria più grande, materiali migliori, oltre alla ricarica wireless e a una fotocamera con zoom periscopico più avanzato. La differenza principale rispetto ai top di gamma è che questi puntano su chipset Snapdragon di fascia superiore. Possiamo guardare il 17T Pro come una sorta di compromesso orientato a un’autonomia molto elevata, uno schermo grande e versatilità fotografica. Ecco le caratteristiche e le nostre impressioni.
Come si presenta
Il nuovo Xiaomi 17T Pro si presenta subito come uno smartphone compatto ma certamente non piccolo e non leggerissimo: pesa infatti circa 219 grammi e ha una profondità di 8,25 millimetri. In tasca, insomma, si fa sentire, anche se non dà particolarmente fastidio. Design abbastanza classico, presenta bordi e finiture arrotondati con una cornice in alluminio. Tre i colori: Deep Blue, Deep Violet e il nero che Xiaomi ci ha inviato in prova. La percezione che si prova quando lo si maneggia e lo si usa è quella di avere tra le mani un prodotto premium, arricchito tra l’altro dalla certificazione IP68 contro schizzi di acqua e polvere.
Le caratteristiche tecniche
A bordo del 17T Pro troviamo il chipset MediaTek Dimensity 9.500 a 3 nanometri: si tratta di un chip potente, adatto e multitasking avanzato e anche alla gestione fluida dei giochi. Tra l’altro, spiegano da Xiaomi, a bordo è presente un sistema “Xiaomi 3D IceLoop” che “fornisce una gestione termca avanzata attraverso un’efficiente separazione vapore-liquido”, che si ottiene "incollando il calore lontano dal chip principale”. Nelle nostre prove nella vita di tutti i giorni possiamo confermare che le prestazioni sono certamente da fascia alta; i benchmark pongono in ogni caso il chip un po’ al di sotto dei top di gamma con Snapdragon. A livello di memoria troviamo 12 gigabyte di Ram e, a scelta, 256, 512 gigabyte o un terabyte di spazio di archiviazione.
Display e batteria
Due fiori all’occhiello di questo telefono sono rappresentati dal display e batteria. Partiamo dal primo: si tratta di uno schermo da 6,83 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, luminosità di picco molto elevata (3.500 nit), supporto all’HDR+ e al Dolby Vision. Sul display debutta Xiaomi Vision Care, funzionalità che permette alla luminosità di adattarsi automaticamente alle condizioni di luce ambientale, in modo da gestire la luce blu (dannosa per gli occhi), il motion blur e lo sfarfallio. Funzionalità che ha dato al 17T importanti certificazioni nel campo della cura degli occhi. Il display è uno dei punti di forza di questo telefono: grande, luminoso, molto fluido, ben leggibile anche sotto il sole estivo.
Altro elemento distintivo del nuovo Xiaomi 17T è la super-batteria da ben 7.000 mAh al silicio-carbonio. L’autonomia è davvero eccellente, con un uso normale il telefono riesce a durare almeno 48 ore. Si tratta, spiegano da Xiaomi, della batteria più capiente mai vista su uno smartphone Xiaomi sui mercati internazionali. La batteria è compatibile con la ricarica cablata veloce HyperCharge da 100W (caricabatterie non incluso in confezione) e con la ricarica wireless HyperCharge da 50W. Possiamo dire che la gestione energetica è uno degli elementi distintivi di questo telefono.
Il comparto fotografico
Xiaomi 17T Pro unisce ottiche Leica con le tecnologie di imaging tipiche di Xiaomi. A bordo è presente un sistema a tripla fotocamera. La lente principale è un sensore da 50 MP con stabilizzazione ottica, che rappresenta il fulcro del sistema: è quella utilizzata per la maggior parte delle foto, con un buon equilibrio tra dettaglio, gamma dinamica e resa in condizioni di luce variabile. Accanto a questa troviamo uno degli elementi più caratteristici del dispositivo, cioè il teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 5x: una soluzione ancora non così comune nella fascia media che permette di ottenere immagini a lunga distanza con grande definizione e senza perdita evidente di qualità. Questo sensore è anche stabilizzato, quindi è utilizzabile con relativa facilità anche a mano libera. Completa il sistema una ultra‑grandangolare da 12 megapixel pensata per paesaggi o scatti di gruppo: è la lente meno sofisticata del trio, ma resta utile per ampliare la scena e mantenere una buona coerenza cromatica con le altre fotocamere. La lente frontale è da 32 megapixel. Tra le novità introdotte dal software, le foto live di Leica Live Moment, Leica Live Portrait che migliora l’effetto sfocato dietro ai ritratti. Le lenti integrano anche un insieme di soluzioni ottiche (Leica UltraPure) volte a migliorare la qualità dell’immagine rendendola più “pura”, riducendo i riflessi, migliorando la resa dei colori: una tecnologia dunque che lavora in sinergia con sensore e software e che è applicata a tutte le lenti.
Le nostre foto e i nostri video
Di ottima qualità le foto e i video di prova. Le foto sono molto gradevoli, la fotocamera principale produce immagini nitide, dettagliate, con una buona gamma dinamica e soggetti ben definiti. Molto buono lo zoom 5x (forse il principale punto di forza del comparto fotografico). Per quanto riguarda i video c’è la registrazione cinematografica 4K 60fps che migliora la resa degli sfondi e la ripresa in momenti complessi o con scarsa illuminazione e il supporto alla registrazione fino a 8K con HDR avanzato. Buona la qualità del dettaglio, stabilizzazione molto efficace, anche se alcuni esperti mettono in luce come rivali con chip Snapdragon top restino leggermente superiori per elaborazione.
- GUARDA ALCUNE FOTO SCATTATE CON XIAOMI 17T PRO
- GUARDA I VIDEO DI PROVA CHE ABBIAMO GIRATO CON XIAOMI 17T PRO
Il software
Per concludere parliamo del software HyperOS 3: come sempre molto completo, fluido e ricco di funzioni, anche se, come sempre, non apprezziamo (ma è certamente una critica soggettiva) la presenza di diverse app (giochini, social, servizi streaming, utilities) preinstallati. Potente e immersivo l’audio grazie alla presenza di speaker stereo con Dolby Atmos, c’è come sempre su Xiaomi l’app che trasforma il telefono in un telecomando a infrarossi. La connettività è Wi-Fi 7, si possono installare due sim fisiche o una sim fisica e una eSIM (oppure anche due eSIM).
Verdetto, Pro e Contro
Xiaomi 17T Pro è certamente un telefono ideale per gli utenti che cercano il top dell’autonomia della batteria, per i gamer, per chi cerca una fotocamera versatile con uno zoom spinto e, in generale, per gli utenti che cercano un’esperienza da top di gamma a un prezzo un po’ più contenuto. Un telefono che convince per batteria, schermo, comparto fotografico. Attenzione solo alle dimensioni che sono certamente importanti. Il prezzo di partenza è di 900 euro: nel periodo di lancio sono presenti diverse interessanti promozioni.
Pro e Contro
PRO:
- Batteria top del segmento
- Display grande e luminoso
- Fotocamera completa
CONTRO:
- Peso e dimensioni importanti