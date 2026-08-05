DJI presenta un nuovo sistema microfonico: arriva Mini 2S

Introduzione
Fratello “maggiore” del modello Mini 2 presentato pochi mesi fa, il Mini 2S è in grado di registrare internamente fino a 28 ore in altissima qualità. Un aggiornamento che porta i microfoni DJI Mini a un livello professionale
Quello che devi sapere
Un nuovo set di microfoni DJI
Non è trascorso moltissimo tempo dalla prova dei microfoni di DJI Mic Mini 2 ed ecco che la casa cinese - così come ha fatto con Osmo Pocket 4 e 4P - rinnova in breve tempo la sua gamma, presentando un nuovo modello - Mic Mini 2S - che ha, tra le caratteristiche principalI, quella di poter registrare internamente fino a 28 ore, oltre che la possibilità, per un solo ricevitore, di connettersi a quattro microfoni e a due livelli di cancellazione del rumore basati sull’intelligenza artificiale.
Come si presentano
I nuovi microfoni DJI Mic Mini 2S sono, così come il modello 2, piccoli, ultra-leggeri, adatti a diverse tipologie di lavori, dai racconti in prima persona alle interviste ai documentari a più voci. Ogni trasmettitore pesa circa 12 grammi e supporta opzioni di aggancio sia con clip che con magnete. Come già visto nel modello precedente, una caratteristiche unica di questi microfoni è che la copertura anteriore è intercambiabile magneticamente e permette di personalizzare il microfono con tanti colori diversi. Le coperture anteriori sono acquistabili separatamente (si parte da 19 euro) o si trovano incluse in confezione (in base al modello scelto): oltre a quelle in tinta unita ci sono anche quelle ispirate alla natura progettate in collaborazione con l’illustratrice di fama internazionale Victo Nagai. Mic Mini 2S è venduto nella versione con due trasmettitori e un ricevitore o con un trasmettitore e un ricevitore. I singoli trasmettitori (cioè i microfonini) possono essere collegati a smartphone o a pc tramite Bluetooth oppure per configurazioni più stabili o per la connessione a fotocamere e videocamere si collegano al ricevitore, che poi va collegato al dispositivo di registrazione.
Microfonini che registrano
DJI Mic Mini 2s supporta la registrazione interna in float a 32 bit: questo significa sia che si riduce il rischio di perdere le registrazioni a causa di interferenze o sganci (perché l’audio - oltre che sul dispositivo collegato - viene registrato in maniera autentica anche sul microfonino); sia che questo suono, in alta qualità, può essere utilizzato e lavorato anche per produzioni professionali. Ogni trasmettitore è dotato di circa 14,5 gigabyte di memoria interna, e può registrare fino a 28 ore di audio a 24 bit. I microfoni hanno una portata di 300-400 metri, integrano un controllo anti-distorsione sui picchi e un’equalizzatore dinamica del guadagno.
La chiarezza delle voci e la cancellazione del rumore
L’altra caratteristica interessante è la cancellazione del rumore, a due livelli e basata su algoritmi di intelligenza artificiale che - spiegano da DJI - si adattano alle diverse condizioni di registrazione. Il primo livello, quello base, riduce i rumori di fondo “normali”; quello forte invece è stato studiato prevalentemente per un utilizzo all’aperto o durante eventi affollati. Attenzione però a non impostare al massimo la cancellazione del rumore in situazioni in cui non serve: si rischia di rendere la voce un po’ troppo artificiale. Tra le funzionalità anche quella che previene i picchi audio improvvisi, e quindi la saturazione dell’audio, e quella che bilancia il volume mantenendo i livelli di uscita costanti. Come nel modello Mini 2, anche in questo caso sono presenti diverse tonalità vocali preimpostate: quella normale, quella brillante (che offre maggiore chiarezza), quella ricca (per un audio più “pieno” e caldo).
Le nostre prove
Nella nostra prova possiamo confermare che si tratta di un sistema microfonico molto completo ed efficace. L’accoppiamento con i dispositivi di registrazione è immediato, la sensibilità del microfono è molto buona e molto alta, così come è molto elevata la resa sonora del nostro parlato. Davvero molto buona anche la cancellazione del rumore: in un luogo molto rumoroso la differenza tra la cancellazione di livello superiore attiva e non attiva si sente moltissimo e permette di isolare la voce di chi parla, continuando a registrare in maniera molto “pulita”.
Compatibilità e differenze con il modello Mini 2
DJI Mic Mini 2S può essere utilizzato, lo scrivevamo, collegato a smartphone, tablet, pc, videocamere, fotocamere. Ogni ricevitore può connettersi contemporaneamente fino a quattro trasmettitori e i ricevitori stessi possono collegarsi - tramite l’ecosistema OsmoAudio - in modo nativo con alcune fotocamere Osmo, tra cui Osmo Pocket 4P e 4, Osmo 360, Osmo Nano e Osmo Action 6. Il sistema è anche compatibile con le precedenti generazioni di microfoni DJI. E a proposito di precedenti generazioni: cosa cambia con il modello Mini 2? La novità principale è la registrazione dell’audio direttamente sui microfoni. Per il resto rispetto al Mini 2 i Mini 2s hanno la funzionalità di registrazione a 24-bit ma anche a 32-bit float. A nostro avviso non ci sono altre differenze sostanziali da tenere presente.
Verdetto, disponibilità e prezzi
Nella nostra prova dunque siamo rimasti certamente soddisfatti. Rimane, come nel Mini 2, il tema del logo DJI che è molto visibile (occupa praticamente tutta la superficie del microfono): può non piacere a tutti e soprattutto può non essere adatto a tutti i tipi di produzione. Bella però l’idea di poter rendere unici i microfoni attraverso tante colorazioni. Diverse le configurazioni e i prezzi, che sono un po’ più alti rispetto al modello Mini 2: la versione con un microfono e un trasmettitore costa 99 euro, quella con un microfono e due trasmettitori costa 189 euro. Ogni microfono aggiuntivo costa 69 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Memoria di backup interna
- Design compatto e versatile
CONTRO:
- Logo DJI molto visibile