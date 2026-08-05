DJI presenta un nuovo sistema microfonico: arriva Mini 2S

I nuovi microfoni DJI Mic Mini 2S sono, così come il modello 2, piccoli, ultra-leggeri, adatti a diverse tipologie di lavori, dai racconti in prima persona alle interviste ai documentari a più voci. Ogni trasmettitore pesa circa 12 grammi e supporta opzioni di aggancio sia con clip che con magnete. Come già visto nel modello precedente, una caratteristiche unica di questi microfoni è che la copertura anteriore è intercambiabile magneticamente e permette di personalizzare il microfono con tanti colori diversi. Le coperture anteriori sono acquistabili separatamente (si parte da 19 euro) o si trovano incluse in confezione (in base al modello scelto): oltre a quelle in tinta unita ci sono anche quelle ispirate alla natura progettate in collaborazione con l’illustratrice di fama internazionale Victo Nagai. Mic Mini 2S è venduto nella versione con due trasmettitori e un ricevitore o con un trasmettitore e un ricevitore. I singoli trasmettitori (cioè i microfonini) possono essere collegati a smartphone o a pc tramite Bluetooth oppure per configurazioni più stabili o per la connessione a fotocamere e videocamere si collegano al ricevitore, che poi va collegato al dispositivo di registrazione.