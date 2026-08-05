Nel pacchetto di modifiche trova spazio anche una funzionalità logistica molto attesa: una scorciatoia per creare chat parallele partendo da un gruppo esistente. Con un solo tocco sarà possibile selezionare un sottoinsieme di contatti e avviare una conversazione separata. Questo eviterà la fastidiosa procedura di creazione manuale di una nuova stanza e consentirà di spostare discussioni specifiche e "fuori tema" al di fuori del flusso principale, senza alterare l'integrità del gruppo d'origine. Questo importante pacchetto di strumenti si aggiunge alle altre migliorie introdotte nei gruppi all'inizio del 2026, come la cronologia dei messaggi per i nuovi ingressi, le etichette personalizzate per i membri e i promemoria degli eventi. Sebbene Meta abbia formalizzato il rilascio globale, la nota ufficiale non ha specificato una tabella di marcia dettagliata: la disponibilità delle funzioni sui singoli dispositivi Android e iOS avverrà in modo graduale nel corso delle prossime settimane.