vivo X300 Ultra: lo smartphone che vuole diventare una fotocamera

Il vivo X300 Ultra nasce soprattutto per questo: fotografare. Il sistema posteriore è composto da una ultra-grandangolare ZEISS da 14 mm con sensore da 50 MP, una fotocamera principale/documentaristica da 35 mm con sensore Sony LYTIA 901 da 200 MP e un teleobiettivo APO ZEISS da 85 mm da 200 MP con stabilizzazione “Gimbal-Grade”. È una scelta molto diversa da quella di molti smartphone, che puntano su una principale più ampia, intorno ai 23-24 mm. Qui vivo sceglie i 35 mm, una focale più stretta, più narrativa, molto amata nella street photography e nel reportage. Nell’uso fotografico questa impostazione cambia il modo di scattare. Il 35 mm costringe a comporre meglio, a cercare un soggetto, a costruire l’immagine. Non è sempre la focale più immediata per chi vuole semplicemente inquadrare tutto, ma è molto più interessante per chi cerca foto meno “da smartphone”. La resa è molto versatile, con colori convincenti, buona velocità di scatto e un controllo superiore alla media su persone, animali, paesaggi, architettura, sport e scene notturne. Il teleobiettivo da 85 mm è l’altra arma forte. La stabilizzazione aiuta negli scatti a distanza e nei ritratti, mentre il sensore da 200 MP permette di mantenere dettaglio anche quando si spinge sullo zoom. A questo si aggiunge il Photography Kit opzionale, con grip fisico, comandi dedicati e due teleconvertitori ZEISS equivalenti a 200 e 400 mm. È un accessorio pensato per appassionati veri, non per l’utente casuale: costa, aumenta ingombro e peso, ma trasforma il telefono in un sistema modulare per eventi, viaggi, concerti, sport e fotografia naturalistica.