Introduzione

Alcuni modelli di intelligenza artificiale avanzata di OpenAI sono sfuggiti al controllo durante un test e hanno violato autonomamente Hugging Face, una startup che si occupa di condivisione di codice e modelli di IA. A dare l’annuncio è stata la stessa azienda - produttrice tra le altre cose di ChatGPT - che ha parlato di “un incidente senza precedenti, che ha coinvolto capacità cyber all'avanguardia”. OpenAI ha annunciato che condurrà un'indagine congiunta con la piattaforma vittima del cyber attacco. Ma cosa è accaduto, e perché è importante?