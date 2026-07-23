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Caso OpenAI e Hugging Face, un’IA è davvero sfuggita al controllo? Ecco cos’è successo

Tecnologia
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Alcuni modelli di intelligenza artificiale avanzata di OpenAI sono sfuggiti al controllo durante un test e hanno violato autonomamente Hugging Face, una startup che si occupa di condivisione di codice e modelli di IA. A dare l’annuncio è stata la stessa azienda - produttrice tra le altre cose di ChatGPT - che ha parlato di “un incidente senza precedenti, che ha coinvolto capacità cyber all'avanguardia”. OpenAI ha annunciato che condurrà un'indagine congiunta con la piattaforma vittima del cyber attacco. Ma cosa è accaduto, e perché è importante?

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Quello che devi sapere

Che cosa è successo

Secondo quanto affermato da OpenAI, l'incidente ha coinvolto una combinazione di modelli tra cui il recente GPT-5.6 Sol "e un modello pre-release ancora più performante". L'azienda stava cercando di valutare le capacità di hacking dei modelli impostando dei compiti in un ambiente di test digitale strettamente controllato, dove l'accesso a Internet era limitato per motivi di sicurezza. È qui che però qualcosa non è andato come previsto.

 

Leggi anche: AI Act, cosa cambia dal 2 agosto: le nuove regole europee sull'intelligenza artificiale

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L’attacco hacker ad Hugging Face

In un post sul blog di OpenAI relativo all'incidente si legge infatti che “mentre operavano nel nostro ambiente di test isolato, i nostri modelli hanno impiegato una notevole quantità di potenza di calcolo per trovare un modo per ottenere l'accesso a Internet, nel tentativo di risolvere il problema di valutazione”. Dopo essersi connessi a Internet, i modelli hanno deciso di prendere di mira la piattaforma Hugging Face, uno dei più grandi archivi online di modelli di intelligenza artificiale, dataset e altre risorse utili. Alla ricerca di "informazioni segrete" che potessero aiutarli ad aggirare il test, il sistema OpenAI ha "concatenato molteplici vettori di attacco, incluso l'utilizzo di credenziali rubate".  

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Cosa si intende per “fuori controllo”

Quando si parla di modelli di intelligenza artificiale “fuori controllo” - come spiegato a Sky Cube durante la puntata dedicata a questo incidente - non significa che siano dotati di una loro consapevolezza che li porta a compiere determinati gesti. Questi agenti AI sono modelli che agiscono autonomamente per svolgere però compiti che sono stati loro assegnati: in questo caso di fronte a un task che era stato fornito hanno cercato di portarlo a compimento, l’oggetto di discussione è il modo in cui lo hanno fatto.

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La spiegazione del professor Quattrociocchi

Ci si trova dunqe di fronte a un caso in cui "si testa uno strumento nella sua capacità di sfruttare la vulnerabilità delle piattaforme”, ha spiegato a Sky TG24 il professor Walter Quattrociocchi, docente di Informatica all’università La Sapienza di Roma. “Sostanzialmente viene data l’istruzione di eseguire quel tipo di attacco. In particolare” l’obiettivo è quello di “ottenere il risultato. Per accompagnare questo vengono abbassate tutte le protezioni, non ci sono i guardrail che si trovano davanti gli utenti normali quando lo usano, e il modello esegue una sequenza di istruzioni per assecondare questo task. È quello che gli hanno detto di fare”.

 

Per approfondire: Open AI e l'attacco hacker, la spiegazione del professor Quattrociocchi. VIDEO

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Perché questo incidente è rilevante

In ogni caso per via del rapido progresso tecnologico legato all’intelligenza artificiale, la sicurezza di questi modelli è da tempo finita al centro dell’attenzione. Secondo Pierluigi Paganini, professore di Cybersecurity presso l'Università Luiss Guido Carli, “quello che è accaduto rappresenta uno spartiacque nell'evoluzione dell'intelligenza artificiale. Non stiamo più parlando di modelli capaci soltanto di generare contenuti o assistere un operatore ma di sistemi che possono pianificare un'intera sequenza di azioni, adattarsi agli ostacoli, individuare vulnerabilità sconosciute e modificare autonomamente la propria strategia per raggiungere un obiettivo. È la conferma che capacità finora considerate soprattutto teoriche sono ormai una realtà".

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I timori per la sicurezza online

A sollevare preoccupazioni è anche il potenziale uso che si potrebbe fare di simili strumenti: “Se un livello di autonomia di questo tipo finisse nelle mani di gruppi criminali o attori statuali il panorama delle minacce cambierebbe profondamente”, ha detto ancora Paganini. “Gli attaccanti potrebbero condurre operazioni molto più rapide, sofisticate e difficili da prevedere, mettendo sotto pressione modelli di difesa progettati per contrastare avversari umani e non sistemi capaci di apprendere e adattarsi in tempo reale".    

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La prospettiva positiva da considerare

Di fronte a quanto avvenuto, comunque, c’è anche una prospettiva più positiva da tenere in considerazione: Paganini infatti ha sottolineato che “OpenAI ha scelto di divulgare l'accaduto, ha collaborato con Hugging Face e ha affrontato l'incidente con un approccio trasparente, condividendo informazioni utili alla comunità di sicurezza. Questo elemento è importante perché consente al settore di analizzare un caso concreto e non più soltanto ipotetico delle capacità raggiunte dai modelli di intelligenza artificiale avanzata".

 

Leggi anche: Anthropic pagherà un risarcimento da 1,5 mld di dollari per la causa sul copyright

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