REDMI Watch 6, uno smartwatch economico e quasi completo

Redmi Watch 6 ha la cassa in lega di alluminio, profilo ultrasottile da circa 9,9 mm e peso contenuto: solo 31 grammi. E' facile da usare sia durante l’attività sportiva che nell’utilizzo quotidiano. Xiaomi ha inoltre introdotto un nuovo sistema a doppio pulsante, con corona rotante e tasto secondario dedicato, che migliora sensibilmente la navigazione dell’interfaccia.

Redmi Watch 6