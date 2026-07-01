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REDMI Watch 6, uno smartwatch economico e quasi completo

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Giovanni Mirenna

Giovanni Mirenna

Introduzione

Con il Redmi Watch 6, Xiaomi compie un deciso passo avanti nel segmento degli smartwatch dal rapporto qualità-prezzo elevato. Display Amoled luminosissimo, ottima autonomia e un comparto sportivo completo rendono questo wearable una delle proposte più interessanti per chi cerca funzionalità avanzate senza spendere cifre elevate. Ecco le nostre impressioni

Quello che devi sapere

Le caratteristiche

  • Display AMOLED da 2,07 pollici
  • Risoluzione 432 × 514 pixel
  • Luminosità massima fino a 2.000 nit
  • Refresh rate a 60 Hz
  • Cornici ultrasottili da 2 mm
  • Modalità Always-On Display
  • Cassa in lega di alluminio
  • Spessore di circa 9,9 mm
  • Peso di circa 31 g (senza cinturino)
  • Corona rotante in acciaio e secondo tasto fisico
  • Batteria da 550 mAh
  • Fino a 24 giorni di autonomia in uso leggero
  • Fino a 12 giorni di autonomia in uso tipico
  • Fino a 7 giorni di autonomia in uso intenso
  • Chiamate Bluetooth
  • Oltre 150 modalità sportive
  • Supporto GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou e QZSS
  • Monitoraggio della frequenza cardiaca 24/7
  • Monitoraggio SpO₂
  • Analisi del sonno
  • Monitoraggio dello stress
  • Funzioni dedicate alla salute femminile
  • Bussola elettronica
  • Accelerometro
  • Giroscopio
  • Sensore di luce ambientale
  • Resistenza all’acqua 5 ATM
  • Cinturini a sgancio rapido personalizzabili
  • Compatibilità con smartphone Android e iOS
  • Prezzo: 99,99 Euro

Redmi Watch 6
Redmi Watch 6
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Design più maturo e costruzione convincente

Redmi Watch 6 ha la cassa in lega di alluminio, profilo ultrasottile da circa 9,9 mm e peso contenuto: solo 31 grammi. E' facile da usare sia durante l’attività sportiva che nell’utilizzo quotidiano. Xiaomi ha inoltre introdotto un nuovo sistema a doppio pulsante, con corona rotante e tasto secondario dedicato, che migliora sensibilmente la navigazione dell’interfaccia.

Redmi Watch 6
Redmi Watch 6
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Display ampio e comodo

Il vero punto di forza del dispositivo è il display AMOLED da 2,07 pollici. Con una luminosità di picco che raggiunge i 2.000 nit, una frequenza di aggiornamento a 60 Hz e cornici particolarmente ridotte, la visibilità all’aperto è eccellente anche sotto la luce diretta del sole. È presente anche la modalità Always-On Display, utile per consultare rapidamente ora e notifiche.

Redmi Watch 6
Redmi Watch 6
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Monitoraggio di sport e salute

Redmi Watch 6 supporta oltre 150 modalità sportive e integra un sistema GNSS dual L1 compatibile con GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou e QZSS, garantendo un tracciamento preciso delle attività outdoor. Sul fronte salute non mancano monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, misurazione dell’ossigeno nel sangue (SpO₂), analisi del sonno e controllo dello stress. Un pacchetto completo, adatto sia agli sportivi occasionali sia a chi desidera tenere sotto controllo il proprio benessere quotidiano

Redmi Watch 6
Redmi Watch 6
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Grande autonomia

Uno degli aspetti più convincenti è la batteria da 550 mAh. Xiaomi dichiara fino a 24 giorni di utilizzo leggero, 12 giorni di utilizzo tipico e circa 7 giorni con un impiego intensivo e display Always-On attivo. Numeri molto vicini alla realtà che collocano il Redmi Watch 6 tra gli smartwatch con la migliore autonomia della categoria. A completare il quadro troviamo chiamate Bluetooth, resistenza all’acqua fino a 5 ATM e un motore di vibrazione lineare che rende notifiche e avvisi più precisi e piacevoli da percepire al polso. Peccato per i pagamenti NFC non previsti per la versione italiana.

Redmi Watch 6
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Pro e Contro

PRO

  • Display
  • Autonomia
  • Prezzo

CONTRO

  • Misurazioni metriche non sempre precise
  • No pagamenti NFC

 

REDMI Watch 6
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