REDMI Watch 6, uno smartwatch economico e quasi completo

Introduzione
Con il Redmi Watch 6, Xiaomi compie un deciso passo avanti nel segmento degli smartwatch dal rapporto qualità-prezzo elevato. Display Amoled luminosissimo, ottima autonomia e un comparto sportivo completo rendono questo wearable una delle proposte più interessanti per chi cerca funzionalità avanzate senza spendere cifre elevate. Ecco le nostre impressioni
Quello che devi sapere
Le caratteristiche
- Display AMOLED da 2,07 pollici
- Risoluzione 432 × 514 pixel
- Luminosità massima fino a 2.000 nit
- Refresh rate a 60 Hz
- Cornici ultrasottili da 2 mm
- Modalità Always-On Display
- Cassa in lega di alluminio
- Spessore di circa 9,9 mm
- Peso di circa 31 g (senza cinturino)
- Corona rotante in acciaio e secondo tasto fisico
- Batteria da 550 mAh
- Fino a 24 giorni di autonomia in uso leggero
- Fino a 12 giorni di autonomia in uso tipico
- Fino a 7 giorni di autonomia in uso intenso
- Chiamate Bluetooth
- Oltre 150 modalità sportive
- Supporto GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou e QZSS
- Monitoraggio della frequenza cardiaca 24/7
- Monitoraggio SpO₂
- Analisi del sonno
- Monitoraggio dello stress
- Funzioni dedicate alla salute femminile
- Bussola elettronica
- Accelerometro
- Giroscopio
- Sensore di luce ambientale
- Resistenza all’acqua 5 ATM
- Cinturini a sgancio rapido personalizzabili
- Compatibilità con smartphone Android e iOS
- Prezzo: 99,99 Euro
Design più maturo e costruzione convincente
Redmi Watch 6 ha la cassa in lega di alluminio, profilo ultrasottile da circa 9,9 mm e peso contenuto: solo 31 grammi. E' facile da usare sia durante l’attività sportiva che nell’utilizzo quotidiano. Xiaomi ha inoltre introdotto un nuovo sistema a doppio pulsante, con corona rotante e tasto secondario dedicato, che migliora sensibilmente la navigazione dell’interfaccia.
Display ampio e comodo
Il vero punto di forza del dispositivo è il display AMOLED da 2,07 pollici. Con una luminosità di picco che raggiunge i 2.000 nit, una frequenza di aggiornamento a 60 Hz e cornici particolarmente ridotte, la visibilità all’aperto è eccellente anche sotto la luce diretta del sole. È presente anche la modalità Always-On Display, utile per consultare rapidamente ora e notifiche.
Monitoraggio di sport e salute
Redmi Watch 6 supporta oltre 150 modalità sportive e integra un sistema GNSS dual L1 compatibile con GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou e QZSS, garantendo un tracciamento preciso delle attività outdoor. Sul fronte salute non mancano monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, misurazione dell’ossigeno nel sangue (SpO₂), analisi del sonno e controllo dello stress. Un pacchetto completo, adatto sia agli sportivi occasionali sia a chi desidera tenere sotto controllo il proprio benessere quotidiano
Grande autonomia
Uno degli aspetti più convincenti è la batteria da 550 mAh. Xiaomi dichiara fino a 24 giorni di utilizzo leggero, 12 giorni di utilizzo tipico e circa 7 giorni con un impiego intensivo e display Always-On attivo. Numeri molto vicini alla realtà che collocano il Redmi Watch 6 tra gli smartwatch con la migliore autonomia della categoria. A completare il quadro troviamo chiamate Bluetooth, resistenza all’acqua fino a 5 ATM e un motore di vibrazione lineare che rende notifiche e avvisi più precisi e piacevoli da percepire al polso. Peccato per i pagamenti NFC non previsti per la versione italiana.
Pro e Contro
PRO
- Display
- Autonomia
- Prezzo
CONTRO
- Misurazioni metriche non sempre precise
- No pagamenti NFC